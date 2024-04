Întâlnire de gradul zero între Ana Porgras, Zanni și Duli. S-a lăsat cu avertizări: „Abia aștept”

Alexandra Duli și Zanni s-au dat de gol, chiar sub privirile Anei Porgras. Idila dintre ei nu s-a înfiripat la Survivor România 2024, așa cum credea toată lumea. Cei doi ascund o poveste bine păstrată până acum.

Zanni și Duli, romantici la Survivor România 2024. Ana Porgras nu a fost deloc încântată

Petrecerea de unificare a venit cu surprize neplăcute pentru Ana Porgras, căci a sosit și momentul de care se temea.

Astfel că, după ce a încercat să le apropie, tot el a fost și cel care le-a dezbinat mai apoi. Scânteile au fost observat de colegi, care s-au întrebat cine va sta mai mult cu Zanni de acum înainte.

„Sunt curios cine îți va spăla hainele”, a întrebat Andrei Ciobanu. Iar Ana Porgras, teritorială, a vrut să o anunțe pe Alexandra Duli că Zanni este al ei. „Opriți-vă! Eu am declarat în momentul în care am ajuns pe această insulă voi avea grijă de Zannidache. Eu îi voi spăla tot. Ca o metaforă, nu mă apuc acum să-i spăl chiloții lui Zanni.

Cred că e matur și destul de mare. A zis Duli că în momentul în care mă voi plictisi, o să intervină cu ea. Nu cred că o să fie cazul. Nu cred că o să fie cazul să mă plictisesc și să-i spăl chiloții, că o să intervină Duli”, a afirmat Faimoasa.

Duli i l-a luat de sub nas

Dar surpriza a venit pentru ea în momentul în care Daniel Pavel a anunțat că masa se ia în perechi de câte doi, iar Zanni, din dorința de a fi aventurier, a invitat-o alături de el pe Alexandra Duli, ceea ce a nemulțumit-o complet pe Ana Porgras.

Aceasta a ales să stea cu Ștefania Stănilă, iar în momentul în care Zanni s-a apropiat de ea și a sugerat că era mai bine să numească un Războinic, nu s-a abținut și i-a spus imediat să plece.

„Du-te, de aici, te rog. A venit la mine la masă și mi-a zis, ‘Ce cauți cu o Faimoasă la masă? Trebuia să fii cu un Războinic’. N-am înțeles afirmația asta a lui”, a reacționat Ana Porgras, după ce Zanni a ales-o pe Alexandra Duli.

Reacția nu a fost deloc pe placul lui Zanni, care a luat-o la o discuție pe Ștefi și a avertizat-o să aibă grijă de Ana Porgras. „Parcă nu mai era Ana Porgras, parcă era altceva. Ștefi, tu dacă-i vrei binele Anei Porgras, o stabilizezi puțin.

Eu i-am zis ei. ‘Nu face show-uri din astea. Că dacă faci, poate îți fac și eu show-uri’. E vizibil, lumea vede chestiile astea. Că o deranjează și că are și reacții. Deși, între noi doi, ea știe să nu aibă reacțiile astea. La un moment dat mai am și eu niște reacții… răspunsuri. Suntem la Survivor. De aceea am ales-o pe Duli la masă”, a declarat Zanni la Survivor România 2024.

Ana Porgras, geloasă pe apropierea dintre Zanni și Duli

În timp ce Zanni îi făcea compliemente și o sorbea din priviri pe Duli, Ana Porgras era cu ochii pe ei și nu se bucura mai deloc de preparatele delicioase de pe masă. „Pare-se că nu-i este așa greu să aleagă între mine și Duli. S-a dus la masă cu Duli. Nu-i este greu absolut deloc”, a afirmat, vizibil iritată, Faimoasa.

Un detaliu pe care nimeni nu-l cunoaște, însă, este nu s-a înfiripat la Survivor România 2024, ci cu mult timp înainte. „Am avut treabă cu ea în trecut. Ne-am cunoscut. Ne-am văzut. Duli nu mi-a făcut promisiuni. De aceea am ales să stau cu ea astăzi la masă.

(…) A venit o dată la mine după ce am băut alcool. Și pentru că nu mă înțelegeam cu ea și nu-mi plac genul ăsta de întâlniri, în care ne bem mințile și nu ne putem înțelege, crezând că e genul ăsta de femeie, am decis să nu mă mai văd cu ea. Acum, fiind o a doua ocazie în care ne revedem, chiar la masă, mai romantic decât ne-am văzut prima oară”, a povestit Zanni.

Întrebându-se ce o să facă mai departe, mai ales dacă lasă timpul să decidă, Zanni a spus că este posibil să apară și persoana pentru care se va merita să insiste. „Poate că nu va sta în Anglia și nu se va afișa beată pe la petreceri”, a spus, fără rețineri, Faimosul.

Zanni, între Duli și Ana Porgras

Ce l-a deranjat cel mai tare pe Zanni și l-a făcut să dea înapoi a fost faptul că, la un moment, atunci când Duli a fost în vizită în București, nu l-a căutat. „Nu știam cum mi-am permis să-i scriu un mesaj a doua zi după ce am ajuns în România, decât în prima. Nici nu mă gândeam la ceva serios, mai ales din partea lui. M-am gândit să-i scriu prima lui, dar mi-a fost rușine. A doua zi când ți-am scris mi-ai spus ‘și’”, i-a explicat Alexandra.

„Dacă îți păsa, îmi spuneai ce erai în drum spre București. Dureros să-mi spui că nu te-ai gândit. Eram singurul din București cu care puteai face orice”, a răspuns Zanni.

„Nu orice. Am spus că erai singurul din București pe care puteam să-l contactez. Am stat la o prietenă. Jur. Persoana care era prietena mea era de aici. Nu știu dacă s-au rezolvat lucrurile din trecut. Cred că am înțeles eu la ce a bătut el apropo. Poate am greșit eu unele chestii”, a concluzionat Alexandra Duli la petrecerea de unificare de la Survivor România 2024.

„Este cu ochii pe mine”

Deși Zanni a menționat că Alexandra Duli este singura pe care o putea invita la masă, în sinea lui se gândea la Ana Porgras. „Este este cu ochii pe mine și deja s-a supărat. Mă doare sufletul pentru că țin la ea. Însă, lasă-mă puțin să mă duc. Suntem la Survivor, nu suntem acasă. Lasă-mă să aventurez.

(…) Este ceva între noi. În echipa mea am cea mai mare încredere în Ana Porgras, chiar dacă m-a dezamăgit în trecut. N-aș vrea să-i spun asta sau să-i scot ochii. Pentru că țin la ea și știu că ține la mine. Însă nu am știut niciodată dacă mă iubește cu adevărat sau dacă a fost o chestie competițională”.

Alexandra Duli, totuși, este încrezătoare și nu consideră că are o rivală: „Din punctul meu de vedere, nu există nicio rivalitate între mine și Ana Porgras. Eu știu ce am de oferit. Nu am niciun semn de oferit. Nu am niciun semn de oferit sau dubii între ce am eu să ofer ca o femeie”.

Dar Ana Porgras nu are gânduri la fel de pașnice și a lăsat să se înțeleagă faptul că apropierea de Zanni va aduce probleme în camp pentru Alexandra Duli. „Abia aștept. (…) Îți imaginezi că o să stăm noi vreodată așa la masă, după? Adică o să ne distrăm. O să stăm la masă, dar nu așa cuminți”, i-a spus Faimoasa Ștefaniei Stănilă.