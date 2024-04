Cuvintele care au făcut-o să cedeze pe Ana Porgras! Zanni a spus adevărul despre relația cu Duli

Echipa Faimoșilor de la Survivor România 2024 este pusă în pericol chiar de Duli. Fără vreo strategie în minte, i-a luat mințile lui Zanni și a supărat-o pe Ana Porgras, care a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare unificarea. Până atunci însă, Războinica a demonstrat că are și alte calități, cu mișcări de dans incendiare.

Zanni, lovitură pentru Ana Porgras! A făcut dezvăluirile pe care Faimoasa de la Survivor România 2024 nu voia să le audă

, ci și unitatea în echipă. Mărul discordiei, fără să vrea, este Alexandra Duli din echipa Războincilor. Și asta pentru că l-a cam făcut pe Zanni să se i se aprindă călcâiele, iar nu au trecut neobservate de către Ana Porgras.

Însă, după o discuție deschisă de Andrei Ciobanu cu Zanni și TJ, a ieșit la iveală faptul că situația este cu mult mai serioasă decât s-a văzut până acum de acasă. Nemulțumirile concurentului au plecat de la faptul că el simte că se află pe punctul de a pleca din concurs, dar nu din motive sportive, ci din cauza alianțelor făcute pe criterii sociale.

„Aștept chestia asta cu veteranii. Normal, voi ați fost și voi patru sunteți foarte uniți. Numai când văd că din nucleul ăsta, oameni cedează. Și am observat că la Ana Pogras, în ultimele dăți când intră pe traseu, are foarte multe căderi și are foarte multe momente când oricum nu-i pasă. Competiția asta uneori nu este despre cum se potrivește.

E despre cum se nimerește. Și în momentul de față, nu se mai iau în considerare calitățile sportive. Poți să ai un declin, poți să ai mai multe zile proaste. Nu contează lucrul ăsta, contează să-ți observi în echipă aliați”, este concluzia la care Andrei Ciobanu a ajuns la Survivor România 2024.

Zanni: „Asta e o discuție destul de delicată cu Ana Porgras”

Iar motivul căderii psihice a Anei Porgras nu ar fi numai accidentarea la genunchi care a ținut-o o vreme pe bară, ci și faptul că Zanni îi acordă atenție unei alte femei, susține Andrei Ciobanu.

„Ana Porgras chiar din momentul în care ai făcut glumele alea cu Duli, când Duli te-a pupat pe tine și după aia i-ai dat trandafirul și s-a creat, așa, o mică chestie, Ana Porgras a cedat. Probabil că ține la tine, dar psihic ea a cedat total”, a remarcat concurentul Survivor România All Stars 2024.

TJ Miles a încercat să-i ia apărarea prietenului său, menționând că Zanni nu o protejează pe Ana Porgras pentru că are sentimente pentru ea, ci pentru că așa trebuie, în viziunea lui, să se comporte un bărbat adevărat.

„Ce a fost în trecut, a fost. A trecut peste. Dar el o protejează pe Ana pentru că este bărbat. O ajută cu strategiile, o ridică când cade. Dar să fiu sincer, nu știu cum e pentru Zanni, dar cum cred eu că e, când o femeie sau un jucător psihic și un jucător aduce puncte, veteran sau neveteran, automat respectul la omul care poți să depinzi de el și să aducă puncte, o să ia locul veteranului”, a menționat TJ Miles la Survivor România 2024.

Dar Zanni a luat cuvântul și a făcut declarații pe care Ana Porgras nu ar vrea să le audă niciodată. „Asta e o discuție destul de delicată cu Ana Porgras, pe care n-am vrut s-o deschid sezonul ăsta și în continuare nu cred că vreau s- deschid. Maxim să vă zic vouă ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea.

Dar eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi n-am mai vorbit trei ani de zile. Evident că Ciobanu are nevoie de niște explicații. Eu cred că dincolo de loialitate noastră este dreptatea. Cine trebuie să plece acasă, va pleca acasă”, a mărturisit Zanni.

Andrei Ciobanu nu are încredere în cuvintele lui Zanni

Dar Andrei Ciobanu nu crede în asigurările lui Zanni: „Este un om foarte inteligent și joacă poziția până la capăt. În același timp, este și un om corect. Dar corectitudinea asta fiecare o vede prin ochii lui. Pentru că până la un moment dat s-a mers pe plan sportiv, acuma, gata. S-a terminat planul sportiv”.

Astfel că, a continuat să-și spună nemulțumirile legate de grupul veteranilor. Din punctul lui de vedere, Ana Porgras și Ștefania Stănilă nu-și dau silința pe traseu, tocmai pentru că știu că au parte de protecția lui Zanni.

„Eu pot să mă duc la duel și plec acasă. Dar dacă de acasă mă uit la voi și o să văd că după două zile iar e psihic și Faimoșii pierd în continuu, mi-e ciuda. O dată își dorește să lupte, altă dată nu-și dorește. O dată spune că o doare piciorul, altă dată spune că i-a trecut.

Nu știu dacă voi observați, dar nu știu dacă Ștefi pentru că este prietenă cu Ana se încarcă cu problemele ei și cade și ea ușor psihic. Dar nu știu ce se întâmplă… și pe plan social și pe plan sportiv.

Prietenia de 10 ani de acasă este mult mai puternică decât ce se întâmplă în această competiție. Să nu se culce ele pe o ureche știind că au protecția ta și să nu le mai pese pe traseu.

Lumea este liniștită. Fetele sunt liniștite. Zanni e liniștit. Pentru că ei știu sigur că nu o să fie la duel și nu trebuie să plece nimeni din nucelul”, a subliniat Andrei Ciobanu la Survivor România 2024.

Zanni a recunoscut că Duli i-a picat cu tronc

Zanni și-a menținut poziția și a susținut că nu vrea să strice armonia în camp. „Ele dacă greșesc pe traseu, nu înseamnă că s-au relaxat, înseamnă că atât au putut. Dacă o tragi pe ea la răspundere cum ne tragem noi, trebuie să-ți asumi că pe plan social este posibil să-și dea pătura mai la stânga, să nu mai vină să gătească cu tine”.

Dar TJ i-a explicat că situația este deja una dificilă, căci a auzit-o o discuție între Ana Porgras și Ștefania Stănilă, care voiau să se mute de lângă el și Zanni. „Trebuie să facem reconfigurarea barăcii. Pentru că noi suntem aici patru îngrămădiți. Andrei stă singur acolo și Ana stă singură în living. Îl trimitem pe Andrei aici, cu băieții”, spunea Ștefania.

Astfel că Zanni s-a văzut nevoit să recunoască că, într-adevăr, Duli îl atrage și asta o nemulțumește pe Ana Porgras: „Ca între băieți, totul a plecat că am luat-o în brațe pe Duli. Ea se ascunde de noi. Eu acuma pentru că o simpatizez pe Duli, ce să facem acum?! Sunt singur. Nu vreau nici s-o rănesc pe ea, dar ea m-a rănit pe mine. Dar nu vreau să-i spun chestia asta și să legăm treaba asta în sezonul ăsta”.

„Dreptatea, loialitatea, sunt cuvinte care sunt răstălmăcite și, de fiecare dată, folosită în favoarea ta. Deci, practic nu contează cine ce va spune. Clar ei sunt prieteni, sunt veterani. Au încredere până la capăt unul în celălalt și niciodată nu o să dea într-un om de al lor”, a spus Andrei Ciobanu după ce s-a retras din discuție.

Zanni a cerut explicații de la Ana Porgras

„Nu vreau nici să mă separ de Ana, pentru că are nevoie de mine. Nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Nici pe ea nu vreau să-i scot ochii.

De nu-mi dai libertatea… de ce ai reacțiile astea când eu am anumite gesturi cu Duli..?”, i-a spus Zanni lui TJ, apoi au mers în camp pentru a cere explicații despre modificările din baracă.

„A fost discuție de schimbatul locului unde dormim”, a spus Ana Porgras. „Era vorba doar de spațiu”, a completat-o Ștefania. Însă, Zanni nu s-a lăsat convins de aparențe: „Ana a zis mai devreme că nu era vorba doar de spațiu. Ești fată și vorbiți ca fetele, dar nu e ca și cum nu observ sau nu simt”.

Ana Porgras, geloasă pe Duli

Astfel că, la testimoniale, Ana Porgras a recunoscut că apropierea dintre Duli și Zanni a dat-o peste cap. A menționat, lăsând loc de interpretări, că abia așteaptă unificarea pentru a vedea comportamentul celor doi.

„Eu am văzut și dintr-o parte și din cealaltă că se bagă în seamă la joc. Am văzut-o pe Duli că tot vine pe lângă, dar l-am văzut și pe Zanni rămânând în urmă la banca lor. Apropierea lui cu Duli a fost un pic deranjată, iar eu am simțit nevoia să mă dau puțin la o parte.

Nu pot să vorbesc despre asta. Nu pot să zic nimic că o se interpreteze greșit și nu e ok. Abia aștept momentul unificării și Doamne ajută să-l prind. Să văd exact despre ce e vorba. Că așa, ce vedem noi la joc, nu pot să observ mare lucru”, a spus Ana Porgras la Survivor România 2024.

Dar Faimoasa ar putea regreta asta. În același trib cu Zanni, Alexandra Duli are și mai multe șanse să-l cucerească pe Zanni, mai ales că are și talent la dans. Pe plajă, a făcut o demonstrație de twerk, iar imaginile sunt unele incendiare.

„Dacă mă vede al meu, zice că ‘a înnebunit a mea’. Mă învăța pe mine Duli să fac twerk”, a povestit Lola după ce Duli i-a arătat mișcările de dans. De altfel, Războinica a recunoscut că a crescut printre fete din Africa și era obligatoriu să învețe mișcările pentru a se integra.