Întâlnire la „hotelul paranormal” între Dragomir și jucătorii lui U Cluj după 3-2 cu Rapid. „Uite-l pe oracol!”

Mitică Dragomir a dovedit încă o dată că este un adevărat profet în țara sa, în timp ce hotelul său este cu adevărat ”paranormal” pentru că aduce noroc celor care se cazează aici. Cel mai recent exemplu, cei de la Universitatea Cluj care au învins în Giulești după ce au fost încărcați cu energia paranormală din acest hotel.

Mitică Dragomir despre hotelul paranormal pe care-l deține

”Domnule, acum o înțeleg pe Clotilde de ce v-a trimis excavatorul să vă dărâme. Ăla e hotel paranormal, domn Mitică. Nu pot să cred, s-a cazat U Cluj la tine, mi-ai zis ieri la MAX PROFEȚII. Mi-ai zis vezi că nu-i bate Rapidul.

ADVERTISEMENT

Cine se cazează la mine, vezi Voluntari, vezi ăia, vezi U Cluj, nu pierde meciul. Eu mă uitam așa, a înnebunit și nea Mitică, jur, a luat-o razna. Numai la reclamă se gândește. Ce-i cu hotelul ăla bre? Hotel paranormal!”, s-a amuzat Horia Ivanovici, realizatorul FANATIK SUPERLIGA.

Ulterior, Mitică Dragomir a povestit o întâmplare amuzantă chiar din această dimineață. ”Neluțu Sabău de dimineață, astăzi, că ei au mâncat și apoi pleacă sau nu știu ce program au. M-am dus și eu și i-am salutat râzând. Ori au ascultat emisiunea de ieri, râdeau ăia toți. I-am întrebat ce aveți băi de râdeți?

ADVERTISEMENT

Păi, ne-am întâlnit cu oracolul din Bălcești!. A zis ieri că nu pierdem, uitați că ne-am interesat, a venit și Târgoviște a dormit la dumneata a câștigat, Voluntari au stat câteva ore au mâncat, au câștigat. De unde Dumnezeu ai știut că vom câștiga? Nu știu, am spus care treceți pe aici nu pierdeți. Știu eu ce o fi?”, s-a amuzat Dragomir.



Hotelul Paranormal al lui Mitică Dragomir, talisman pentru toată fotbaliști

”Deci cei care se cazează la matale nu pierd? Ce-i asta? Crystal Palace hotel paranormal? Așa rămâne, așa-i zicem?”, a replicat Ivanovici, după care a primit o replică pe măsură: ”Nu, Crystal Palace norocosul. Cred că o să mă sune Șucu după emisiune și îmi va spune că vor dormi doar la Crystal Palace.

ADVERTISEMENT

Glumind în continuare, ei mai glumesc cu ei, Stoica ăla micu care a și dat gol eu l-am băgat pe taică-su în fotbalul mare. Le-am spus bă să fiți atenți aici. Nu pierdeți mine, că toate echipele care dorm la mine ori fac egal ori bat. Acum râdeau toți, băi nea Mitică, de unde ai știut asta. Dacă vă simțiți bine aici, eu le fac și atmosferă bună. Sunt cam 50% din ce sunt la tine aici. Horia, mă gândeam la 2-0 m-am făcut de râs, mă face Horia luni, dă cu mine de pământ. La 2-2 am zis gata sunt pe turnantă”.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Hotelul paranormal al lui Mitică Dragomir