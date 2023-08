Întăriri pentru Dică la FC U Craiova! Adrian Mititelu a adus în staff un fost jucător de la AC Milan

La câteva zile după despărțirea de Sabino Oliva, FC U Craiova 1948 i-a găsit rapid înlocuitor antrenorului cu portarii trecut pe la AS Roma. Gabriele Aldegani a ajuns la o înțelegere cu gruparea din Bănie, iar italianul se va alătura staff-ului condus de Nicolae Dică înaintea partidei cu Petrolul Ploiești.

Lovitură la FC U Craiova 1948! Adrian Mititelu a adus un antrenor cu portarii din Italia

Nicolae Dică și-a atins obiectivele propuse în ultimele două etape din SuperLiga și a reușit să obțină primele șase puncte din această ediție de campionat. Totuși, tehnicianul român și-a pierdut un membru din staff și pe , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Sabino Oliva și FC U Craiova 1948 au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului după doar cinci etape din SuperLiga. Adrian Mititelu s-a mișcat rapid și a găsit deja un antrenor care să lucreze cu Sorin Mogoșanu, Ionuț Gurău și Robert Popa.

Gabriele Aldegani este alesul lui Adrian Mititelu după despărțirea de Sabino Oliva, iar acesta are deja experiență în fotbalul din Italia. Fostul jucător de la AC Milan a fost chiar și coleg cu Florin Răducioiu în perioada în care internaționalul român a petrecut-o la formația de tradiție din Seria A.

„Benvenuto! Gabriele Aldegani va pregăti portarii noști pentru acest sezon. În cariera de antrenor, el a antrenat portarii la echipele Pescara și Pordenone, iar ca jucător a făcut parte din lotul echipei AC Milan unde a fost coleg cu Florin Răducioiu.

Antrenorul italian în vârstă de 47 de ani a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului curent cu echipa noastră”, se arată în postarea de pe pagina oficială de Facebook a FC U Craiova 1948.

Cum a schimbat Nicolae Dică fața lui FC U Craiova 1948: „Băieții au înțeles mesajul meu”

după cele trei puncte câștigate în fața celor de la FC Voluntari, scor 3-1, și a declarat că elevii săi au înțeles mesajul transmis la antrenamente. Tehnicianul își dorește modestie și multă muncă din partea fotbaliștilor „alb-albaștrii”.

„Dau o notă mare echipei, e important că am reușit să câștigăm. Mi-aș fi dorit să nu primim acel gol, dar se întâmplă! Am marcat trei goluri, am fost ofensivi, am stat bine și defensivi, dar trebuie să fim conștienți că ne așteaptă partide grele. Voluntari era într-o formă bună, tocmai câștigase cu Rapid.

Băieții au înțeles mesajul meu și au câștigat. Ne bucurăm pentru victorie, e a doua victorie consecutivă, dar trebuie să fim modești, calmi și să ne antrenăm 100%, pentru că așa vom avea rezultate.

„La fotbal nu există liniște, eu mereu vreau mai mult, putem și mai mult decât am făcut până acum. Cu multă muncă, cu multă disciplină putem face acest lucru. Încerc eu și staff-ul meu să facem lucrurile bine și sper să avem aceeași atitudine. Cred că de când am venit la meciul cu Sepsi, am pierdut în minutul 89, cu U Cluj meritam un egal, dar s-a întâmplat”, a spus Nicolae Dică.