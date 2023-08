Despărțire surpriză la FC U Craiova! Nicolae Dică pierde unul dintre veterani

Nicolae Dică urmează să îl piardă pe unul dintre veteranii din lotul „alb-albaștrilor” după victoria cu FC Voluntari, scor 3-1, de pe stadionul „Ion Oblemenco”. FANATIK a aflat în exclusivitate că Lorenzo Paramatti urmează să părăsească FC U Craiova 1948.

Despărțire surpriză la FC U Craiova 1948! Nicolae Dică pierde unul dintre veteranii oltenilor

Nicolae Dică și-a îndeplinit obiectivul stabilit înainte de FC U Craiova 1948 – FC Voluntari și a câștigat cele trei puncte puse în joc din confruntarea cu ilfovenii. Oltenii și-au asigurat victoria încă din primele 21 de minute, atunci când tabela arăta deja scorul de 3-0.

Totuși, se pregătește de o despărțire după succesul în fața celor de la FC Voluntari. Din informațiile FANATIK, Lorenzo Paramatti va părăsi gruparea din Bănie după confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Titular în primele patru confruntări din SuperLiga, Lorenzo Paramatti nu s-a regăsit în lotul lui Nicolae Dică pentru partida cu FC Voluntari. Din informațiile site-ului nostru, fundașul italian și-a luat deja la revedere de la colegii săi din Bănie și si-a strâns lucrurile din vestiarul „alb-albaștrilor”.

Fundașul italian a ajuns la FC U Craiova 1948 în septembrie 2020, iar în trei ani a reușit să strângă 37 de apariții în tricoul „alb-albaștrilor” în SuperLiga. Acesta este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul grupării din Bănie, fiind și printre fotbaliștii cu care oltenii au reușit să promoveze la sfârșitul sezonului 2020-2021 din Liga 2 Casa Pariurilor.

Nicolae Dică după FC U Craiova – FC Voluntari: „Dau o notă mare echipei”

și i-a felicitat pe elevii săi pentru prestația de pe „Ion Oblemenco”. Tehnicianul a declarat că jucătorii din lotul oltenilor au înțeles mesajul transmis la ședințele de pregătire.

„Dau o notă mare echipei, e important că am reușit să câștigăm. Mi-aș fi dorit să nu primim acel gol, dar se întâmplă! am marcat trei goluri, am fost ofensivi, am stat bine și defensivi, dar trebuie să fim conștienți că ne așteaptă partide grele. Voluntari era într-o formă bună, tocmai câștigase cu Rapid.

Băieții au înțeles mesajul meu și au câștigat. Ne bucurăm pentru victorie, e a doua victorie consecutivă, dar trebuie să fim modești, calmi și să ne antrenăm 100%, pentru că așa vom avea rezultate. La fotbal nu există liniște, eu mereu vreau mai mult, putem și mai mult decât am făcut până acum.

Cu multă muncă, cu multă disciplină putem face acest lucru. Încerc eu și staff-ul meu să facem lucrurile bine și sper să avem aceeași atitudine. Cred că de când am venit la meciul cu Sepsi, am pierdut în minutul 89, cu U Cluj meritam un egal, dar s-a întâmplat”, a spus tehnicianul.