Inter – AC Milan se joacă acum, în etapa 4 din Serie A. Golul 4 s-a marcat în minutul 69

Meciul Inter – AC Milan are loc sâmbătă, 16 septembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul și este cel mai tare eveniment fotbalistic din campionatele de top ale Europei din weekend-ul 15-18 septembrie, mai ales că ambele sunt cu punctaj maxim după primele trei partide din acest sezon și au arătat o calitate a evoluțiilor cu adevărat remarcabilă.

Unde se joacă Il derby della Madonnina, Inter – AC Milan

Marele derby della Madonnina se dispută sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul pe care evoluează de ani de zile ambele forțe din Milano iar atunci când Inter este echipa gazdă arena are denumirea de Giuseppe Meazza, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria clubului dar și a squadrei azzurra. Inutil de vorbit despre interesul enorm în jurul acestui meci, la care abonații celor două cluburi au prioriotate totală.

ADVERTISEMENT

Pentru edilii orașului Milano și pentru forțele de ordine nu e zi de derby ci de alertă maximă, pentru că se știe anmozitatea existentă între fanii celor două echipe și din acest motiv orașul, mai ales în zona stadionului dar și a locurilor frecventate de suporterii fiecărei echipe vor fi supravegheate cu importante dispozitive ale forțelor de ordine. Se interzice tuturor magazinelor care comercializează băuturi alcoolice vânzarea acestor produse pe durata întregii zile de sâmbătă, 16 septembrie.

Cine transmite la TV Il Derby della Madonnina, Inter – AC Milan

se joacă sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Giuseppe Meazza din capitala Lombardiei, în etapa a 4-a din Serie A și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona dacă veți alege să intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Este un nou episod din lungul serial al derbyului della Madonnina, dar care are toate premisele, din păcate, ca sâmbătă, 16 septembrie, să se desfășoare pe o vreme potrivnică fotbalului, pentru că Milano parcă a intrat pe o perioadă de aproape o săptămână sub zodia musonilor, plouînd în reprize în fiecare zi cel puțin până lunea viitoare iar temperatura nu va depăși 23 de grade la ora amiezii, în jur de 19-20 la ora partidei.

Ce jucători lipsesc din Il Derby della Madonnina, Inter – AC Milan

Simone Inzaghi, antrenorul Inter-ului, nu are absolut nici o absență înaintea marelui derby, care vine cum nu se poate mai prost, deoarece săptămâna viitoare ambele echipe din Milano vor evolua în grupele Champions League, acolo unde nerazzurri au fost finaliștii ultimei ediții.

ADVERTISEMENT

În schimb, Stefano Pioli are destul probleme de lot la AC Milan, aproape toate provendind din sistemul defensiv. Astfel sunt out Kallulu și probabil Caldara, e suspendat Tomori iar mijlocașul Bennacer ca reveni în cel mai bun caz spre sfârșitul acestui an. Vestea bună e recuperarea atacantului Giroud.

Cote la pariuri la jocul Inter – AC Milan

Ambele echipe au început perfect sezonul, au câștigat toate trei meciurile de până acum, dar casele de pariuri nu văd derbyul ca fiind unul foarte echilibrat. Ele mizează mult pe succesul lui Inter, care are cotă de 2,20 la victorie față de 3,30 cât au primit rossonerii. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,70. Un gol reușit de Inter pare ceva absolut normal, cotă 1,25, unul al Milan-ului ajunge la 1,40. Total goluri over 1,5 are cotă de 1,30.

Poate că în stabilirea acestor cote a contat și faptul că Inter a câștigat toate cele patru meciuri jucate recent cu Milan, două în semifinala Champions League, unul în Supercupa Italiei și un altul în campionat. Ultima oară când Inter a pierdut derbyul în calitate de gazdă a fost în februarie 2022, când Perisic a deschis scorul pentru nerazzurri, dar în trei minute, 72-75 francezul Olivier Giroud a semnat dubla și victoria a revenit lui Milan.