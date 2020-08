Interviu exclusiv cu Dorin Șerdean, omul care a intermediat vânzarea lui Dinamo: „Afacerea nu este perfectată, dar riscul să cadă tinde spre zero!” Video

Dorin Șerdean este omul care a făcut posibilă vânzarea clubului Dinamo după 3 ani în care Ionuț Negoiță a scos, practic, clubul pe tarabă. Originar din Alba Iulia, dinamovist de la 7 ani, cu o amplă experiență managerială, el a intermediat timp de cinci luni negocierile dintre partea spaniolă și Ionuț Negoiță.

Acum, are pe masă oferta de a fi noul președinte al grupării din Ștefan cel Mare. Pe care nu știe încă dacă o va accepta sau nu, pentru că, dincolo de exuberanța momentului, există niște calcule raționale pe care trebuie să și le facă.

Ardeleanul și-a făcut un autoportret pentru cititorii FANATIK, a dezvăluit că în continuare Cosmin Contra este prima variantă pentru postul de antrenor, dar a dat și detalii despre proiectul spaniolilor, obiectivul lor pe termen scurt și lung la Dinamo.

Vă rugăm, în primul rând, să vă prezentați, microbiștii nu vă cunosc încă foarte bine…

– Sunt Dorin Șerdean, sunt din Alba Iulia, sunt dinamovist din copilărie, sunt de profesie economist, sunt maestru al șahului. Am o experiență în ceea ce înseamnă multinaționalele, mediul privat și administrativ, având și un mandat de 4 ani de viceprimar în Alba Iulia.

Și puteți fi noul președinte al lui Dinamo, nu?

– Dacă voi accepta oferta care mi s-a făcut de către investitorii spanioli.

Ce v-ar face să acceptați, ce v-ar face să nu acceptați?

– Există niște lucruri care m-ar determina să accept, în primul rând pentru că sunt suporter dinamovist 100% din copilărie. Dar, dincolo de entuziasm, de exuberanța momentului, există și alte calcule, de ordin rațional, și până la urmă este decizia fiecărui om ce face cu viața lui, cum consideră el că este mai bine pentru el.

V-ar fi greu să stați departe de familie?

– Da, și ăsta este un aspect care contează foarte mult. De asemenea, este important și faptul în sine, că nu este ușor să conduci un club de fotbal. Faptul că nu ai o experiență în domeniul fotbalului, eu vin dintr-o altă ramură sportivă, șahul, conduc o revistă de șah, am antrenat copii și antrenez încă, am elevi. Organizez concursuri de șah, e ceea ce mă face să mă relaxez și din pasiune chiar a devenit o meserie. Fotbalul la nivel tehnic, la nivel de specialitate, nu îl stăpânesc în momentul acesta, dar partea de management nu ar fi o problemă. Sunt mulți factori, trebuie cântăriți bine, faci o analiză, cu plusuri și minusuri.

„Modelul de conducător de fotbal este Florentino Perez”

Ce model de conducător de fotbal aveți? Cine v-a plăcut?

– Din străinătate îl admir pe Florentino Perez, președintele lui Real Madrid. Din România nu vreau să defavorizez pe cineva.

Care ar fi mutarea de șah mat pe care ați face-o rivalilor în cazul în care ați veni președinte la Dinamo?

– Nu cred că este vorba de a face șah mat. În primul rând, ar trebui să faci lucrurile mai bine. Fiind profesionist și având o oarecare experiență în domeniul managementului, îți dorești să faci lucrurile din ce în ce mai bine. Trebuie să-ți stabilești niște obiective care să fie smart, să le poți atinge și să fie în spiritul tău personal și al organizației pe care o conduci. Nu trebuie să faci mat echipele adverse, ci să faci să fie bine pentru tine și oamenii pe care-i conduci și care depind de competența ta. Primul semn de înțelepciune este acela că nu le știi pe toate și în permanență trebuie să citești, să te cultivi, să te dezvolți personal.

”Se dau niște bani mulți, mai ales pentru vremurile astea”

Când se vor face transferurile mult așteptate în Ștefan cel Mare?

– În scurt timp. Colegii din Spania se ocupă doar de partea sportivă, acum eu vorbesc ca suporter, pentru că nu am nicio funcție, nu sunt un angajat al clubului Dinamo, dar nici un angajat al spaniolilor. Sunt într-o poziție ingrată, pentru că nu e ușor și nu mi-a fost ușor timp de 5 luni să fac munca aceasta. A fost greu să relaționez pe două fronturi, două mentalități diferite, două gândiri diferite și acum sunt într-o situație în care nu sunt oficial, dar toată lumea mă întreabă. Opinia publică are nevoie de informații, iar eu sunt cel care le deține.

Multă lume se întreabă dacă acești spanioli chiar au bani. Ce puteți să spuneți despre asta?

– N-ar trebui să punem problema așa cu cineva care dă niște bani, mulți, mai ales în vremurile astea, într-o situație nouă cu care omenirea se confruntă. E adevărat că am reușit să conving partea spaniolă, să aduc toate atributele pozitive ale acestui club, am prezentat rapoarte de ordin contabil, juridic, fiscal, sportiv, am adus informații legate de istoria lui Dinamo și ceea ce înseamnă Dinamo, tradiție, rezultate anterioare. De asemenea, am prezentat și studii de ordin sociologic, ceea ce înseamnă dezvoltarea unei Academii Dinamo în București și în România. Sunt mulți factori pe care i-am adus la cunoștința lor și care i-au determinat să facă această investiție în Dinamo. Este vorba despre un proiect pe care îl va implementa Juan Jose Melero, eu personal cu el am vorbit prima dată. El va veni în România săptămâna viitoare, să prezinte cu amănunte ceea ce înseamnă gândirea dumnealui. El aplică ceea ce există în Spania, este păcat să nu fie fructificată expertiza acestor oameni.

”Juan Jose Melero va fi manager de proiect. Pablo Cortacero este patronul”

Ce funcție va avea dânsul?

– Va fi manager de proiect. Dar nu am vorbit dacă va ocupa sau nu o funcție în cadrul clubului. Este o persoană respectabilă, are și o vârstă, și nu știu dacă se va muta 100% în România sau va fi cel care va veni periodic să vadă dacă și cum se implementează ideile dumnealui legate de acest proiect.

Gică Craioveanu a spus astăzi că îl cunoaște pe Melero din perioada în care lucra la Getafe, că atunci era doar contabil și că nu ar avea bani…

– Domnul Melero nu este finanțator. Este doar specialistul acestui proiect pe partea tehnică, toată lumea știe că el a ocupat peste 40 de ani funcții în managementul sportiv, de la director de club de Liga a 4-a, a 3-a, a fost vicepreședinte la Liga Profesionistă de Fotbal din Spania, vicepreședinte de Federație și așa mai departe. Acum nu știu dacă a fost contabil sau nu. Eu l-am cunoscut ca manager sportiv, cu o expertiză în ceea ce înseamnă managementul sportiv. Finanțatorul este domnul Pablo Cortacero.

„Cosmin Contra este dinamovist, sunt discuții acum cu el”

Mai este varianta Contra de actualitate?

– Sigur. Cine nu l-ar dori pe domnul Cosmin Contra? Vorbim de un tehnician care a antrenat echipa națională de fotbal a României, este dinamovist și este motivul cel mai întemeiat pentru care îl vom alege. Avem 4 antrenori pe lista noastră. Cosmin Contra este primul pe listă. Ceilalți sunt toți spanioli, dar sunt antrenori cunoscuți la nivel european.

De ce depinde venirea lui?

– De negocierile pe care le va avea cu domnul Melero și domnul Cortacero. Sunt discuții acum cu el… Din ce știu, domnul Contra este la Lisabona, participă la acest turneu final inedit de Champions League și fizic, până luni, va sta în Portugalia.

Când va avea loc acea întâlnire cu suporterii din DDB?

– Când domnul Cortacero va veni în România împreună cu domnul Juan Jose Melero. Atunci va exista o întâlnire cu mai mulți factori implicați în tot ceea ce înseamnă Dinamo. Proiectul acesta, pe care l-am văzut și am lucrat pentru el câteva luni, se adresează în primul rând suporterilor. Un club de fotbal nu se poate adresa altcuiva decât suporterilor săi. Segmentul țintă este ceea ce înseamnă fanii. În cadrul acestui proiect vor avea loc toate fostele glorii dinamoviste, într-un fel sau altul, acest club de tradiție se bazează pe tot ce au însemnat acești mari jucători ai noștri.

„Riscul ca afacerea să cadă este foarte mic, chiar dacă ea nu este încă perfectată”

Tranzacția nu este perfectată 100%. Ce mai trebuie să se întâmple în perioada imediat următoare?

– Două lucruri. Sunt niște avize pe care trebuie să ni le dea organismele statului român. Și niște documente, un audit care se face, au mai fost cerute niște documente de către spanioli, domnul Cortacero a venit în România cu unul dintre avocații domniei sale, au fost solicitate niște documente de ordin juridic și ordin economic. De la 1 ianuarie nu exista un audit, situația prin care s-a obținut licența de către Dinamo, pe 28 aprilie, a fost dată în baza situației economice din 31.12.2019. Și mai sunt aceste 7-8 luni pentru care se face un audit. Astea ar fi elementele.

Dar nu există riscul să cadă această afacere, nu?

– Foarte mic. Tinde spre zero dacă e să vorbim în limbaj matematic. Este vorba de câteva zile, hai să spunem maxim săptămâni. Cât poate să dureze un audit și tot ce s-a solicitat? Eu îmi doresc să se rezolve cât mai repede, pentru că sunt într-o situație ingrată, sunt între cele două părți. Îmi doresc cel mai mult să finalizăm repede lucrurile, într-un mod fericit pentru Dinamo și să urmeze o tranziție care nu va fi ușoară, nu va fi foarte clar.

Ce ne puteți spune despre Rufo Collado, noul director sportiv?

– Că are o experiență în domeniul fotbalului, a jucat fotbal profesionist timp de 9 ani, la echipe de Secunda Division. A ocupat postul de antrenor sau manager sportiv în cadrul unor diferite academii din Spania, iar în acest moment activa la Granada, echipă de prima ligă, nou-promovată, care iată că a făcut surpriza să se califice în Europa League sezonul asta.

„Obiectivul primei echipe este calificarea în play-off”

Care este proiectul pe termen scurt la Dinamo?

– Proiectul este pe termen lung, dar sunt niște obiective pe termen scurt. Obiectivele pe termen scurt sunt clar legate de întărirea și dezvoltarea Academiei de copii și juniori. Se bazează acest proiect pe crearea unei piramide care să asigure stabilitate clubului în viitor.

Și la echipa mare?

– Obiectivul va fi calificarea în play-off.

La ce să se aștepte suporterii dinamoviști pe termen scurt și pe termen lung de la acești spanioli?

La o altă abordare în primul rând, la un alt fel de fotbal, dacă vreți, la tot ceea ce înseamnă mentalitate. Asta va face diferența și sper să se facă repede acest lucru.

”Țin cu Dinamo din clasa I”

-Unde va juca până la urmă echipa, pe Național Arena sau în Ștefan cel Mare?

– Eu aș fi preferat pe Dinamo, cel puțin în această perioadă în care se joacă fără spectatori . Dar decizia a fost unilaterală, Arena Națională. O să vedem exact cum va fi. În perioada asta va fi foarte greu, pentru că tot anul acesta vom juca fără spectatori. Nu va fi deloc ușor.

Ce amintiri aveți pe acest stadion?

– Eram un copil de vârstă preșcolară și am venit aici cu tatăl meu, având în București un unchi, un frate al tatălui meu, și veneam foarte des la rude, tata fiind tot dinamovist, am venit la un meci, Dinamo-UTA, nu-mi aduc nimic aminte. Apoi a fost o vreme în care veneam de câteva ori pe an la meciurile din București, urmăream Dinamo când juca în Transilvania, la Hunedoara, era perioada când Corvinul avea o echipă puternică, la fel și U Cluj, apoi a urmat Inter Sibiu. Urmăream Dinamo pe viu de fiecare dată când aveam ocazia.

Dar cum vi s-a părut Dinamo atunci când erați preșcolar?

– Nu-mi aduc aminte. E chiar distractiv că am adormit, eram așa de micuț și m-am trezit în uralele celor care aplaudau un gol.

De la ce vârstă țineți cu Dinamo?

– Din clasa I. Eram la școală. Și tatăl meu era dinamovist, fratele mai mare dinamovist, am urmărit meciurile, așa s-a întâmplat, să-mi placă foarte mult.

”Sperăm să transformăm cât mai curând amintirile frumoase cu Dinamo în realitate”

Vă gândeați că peste ani o să ajungeți să intermediați vânzarea lui Dinamo?

– Nu, niciun moment. Dacă m-ați fi întrebat lucrul ăsta și în urmă cu câteva luni aș fi zis că este ireal, a contat apoi și faptul că la Dinamo a jucat Cornel Țălnar, suntem prieteni foarte buni și a jucat fotbal într-o echipă de aur, în anii 80. Normal că am amintiri plăcute, orice suporter se mândrește cu ele. Din păcate, sunt doar amintiri. Sperăm că le vom face repede să se transforme în realitate.

Cornel Țălnar ce funcție va avea?

– Este director tehnic în momentul de față și mă bucur că a reușit alături de Gigi Mulțescu, doi mari specialiști dinamoviști, să salveze o situație care nu era ușoară în urmă cu câteva săptămâni. Amândoi vor rămâne în cadrul clubului. Acest proiect se bazează foarte mult pe fostele glorii dinamoviste.

Echipa a doua a clubului a fost înființată până la urmă?

– Da, a fost înființată clar. Așa a spus domnul Pablo Cortacero, așa se face!