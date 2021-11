Interviu eveniment cu Robert Lewandowski, spaima portarilor din Liga Campionilor: „La fel ca vinul! Devin mai bun cu trecerea anilor”

Robert Lewandowski este o adevărată maşinărie de goluri, ceea ce i-a şi adus pentru sezonul 2020-2021. Polonezul e în mare formă şi în actuala stagiune, în care a reuşit să marcheze deja 19 goluri în 15 meciuri. Atacantul lui Bayern Munchen a punctat şi în Liga Campionilor, unde are 5 goluri, iar defensiva celor de la Benfica se gândeşte deja cu groază la meciul care se va juca marţi, de la ora 22:00, în etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor.

Robert Lewandowski, interviu de zile de mari: “E meritul întregii echipe. Gheata de Aur este a lor”

Ce înseamnă pentru tine faptul că ai câştigat Gheata de Aur?

– Sunt foarte mândru că am obţinut acest premiu, mai ales că în Bundesliga sunt mai puţine meciuri ca în Anglia, Spania, Italia sau Franţa. În plus, am jucat doar 29 de meciuri. După ce am ratat 4 partide din cauza unei accidentări, am ştiut că voi atinge acest obiectiv doar dacă marchez cel puţin 3 goluri pe final.

Şi ai reuşit, cu 3 goluri marcate împotriva Borussiei Monchengladbach în etapa a 32-a, astfel că ajunsesei la 39 de goluri…

– Am ştiut atunci că am o şansă să egalez recordul lui Gerd Muller, de 40 goluri marcate în sezonul 1971-1972 din Bundesliga, şi că am şansa să câştig şi Gheata de Aur. Nu a fost deloc simplu. Am simţit cât de important era acest record pentru nemţi. A fost o adevărată provocare, dar mi-a oferit şi o încurajare mentală. Din acest motiv, cu cele 41 de goluri am atins o reuşită excepţională, iar meritul este al întregii echipe. Gheata de Aur este a lor.

Ce a fost mai important pentru tine: să baţi recordul lui Gerd Muller sau să câştigi Gheata de Aur?

– Recordul a stat în picioare pentru aproape 50 de ani, ceea ce arată cât de mare este această realizare. A fost foarte dificil pentru el atunci şi a fost o provocare uriaşă şi pentru mine. Nu poţi să atingi o astfel de performanţă în fiecare an.

78 de goluri a marcat Robert Lewandowski în Liga Campionilor

“Le readuc aminte de Marco van Basten”

Muller era faimos pentru instinctul lui de marcator. Există vreo asemănare între tine şi el?

– Suntem complet diferiţi. Am observat, din fotografii, că era robust, nu foarte înalt şi avea picioare musculoase. Era un atacant de careu, cu reacţii rapide. Eu sunt înalt şi atletic. Nu înceta să creadă că poate marca înainte de finalul oricărui meci, un lucru pe care îl fac şi eu.

Eusebio, Gerd Muller, Marco van Basten, Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi au câştigat acest premiu. Cum te simţi să fii pe această listă?

– Este o mare onoare, bineînţeles. Dovedeşte că poţi să atingi multe obiective cu stilul şi performanţele mele.

Cu ce atacant de pe această listă simţi că semeni cel mai mult?

– Mai mulţi mi-au spus, chiar dacă termenii de comparaţie sunt dificili, că le readuc aminte de Marco van Basten, când vine vorba de model al mişcării şi stil al alergării. A fost un atacant uriaş, aşa că dacă ar trebui să mă compar cu cineva, atunci îl aleg pe van Basten.

313 de goluri în 344 de meciuri are Robert Lewandowski la Bayern Munchen

“Mă simt de parcă aş avea 25 de ani”

Ai avut vreun model în primii tăi ani?

– L-am admirat pe pentru stilul lui de joc, felul cum alerga, calităţile tehnice şi acurateţea şuturilor. Urmăream de multe ori meciurile lui. A fost inspiraţie, însă la fel au fost şi persoanele din jurul meu. Ştiu cât de greu le-a fost părinţilor mei. Locuiam la 30-40 de kilometri de Varşovia şi a fost dificil pentru ei, după muncă, să meargă cu mine la antrenamente. Au încercat mereu să mă ajute, nu doar să fiu un fotbalist perfect, cât mai mult să fiu un copil fericit care să poată juca fotbal.

Când ai primit premiul de Fotbalistul Anului în Germania, în 2020, la 32 de ani, ai spus că te simţi mai bine decât la 26 de ani. Rămâne valabil?

– În acest moment mă simt de parcă aş avea 25 de ani.

Ai spus, în 2020, că 25 de goluri pe sezon, pentru tine, este ceva normal. În ultimii patru ani, media ta a fost de 31,5 goluri pe sezon. Care sunt aşteptările tale acum?

– Depinde cum defineşti termenul de aşteptări. Pentru un atacant, golurile sunt mereu cele mai importante pentru public. Pentru mine, prioritatea este echipa. Cu cât echipa joacă mai bine, cu atât eu pot marca mai multe goluri. Există o conexiune strânsă. Este dificil pentru o echipă să joace fără atacant, dar un atacant nu poate juca deloc fără echipă. În primul rând, echipa trebuie să câştige, apoi mă pot gândi şi eu la golurile mele.

1 trofeu al Ligii Campionilor are Robert Lewandowski în palmares

“Nu este uşor să joci la un nivel foarte înalt timp de mai mulţi ani”

Ai devenit un fotbalist de echipă. Cum s-a ajuns aici?

– Urmăresc cu atenţie tot jocul făcut de mine. Îmi doresc să-mi imbunătăţesc media de goluri, dar, la fel, şi modul cum joc. Am realizat că trebuie să particip mai activ la construcţie, nu doar să aştept pasele de gol. Cel mai important lucru este că-mi ajut echipa să câştige. Poţi spune că acum sunt complet. Mereu mi-am dorit să fiu un atacant complet. Nu este o problemă pentru mine să joc în sisteme diferite, am vrut tot timpul să fiu puternic peste tot. Mi-am dorit să fiu un atacant care să stăpânească toate sistemele tactice.

Spui că vrei să-ţi îmbunătăţeşti jocul. Mai poate fi vorba şi acum?

– Cel mai important lucru este că în continuare îmi doresc acest lucru. Nu este uşor să joci la un nivel foarte înalt timp de mai mulţi ani. Este cea mai mare provocare pentru jucătorii de top. Tinerii fotbalişti nu îşi doresc mereu asta. Ai nevoie de experienţă ca să înţelegi acest lucru. Gândeşti altfel la 30 de ani, este normal. Ştiu că pot apărea efecte pozitive dacă lucrez la detalii. Mereu caut să-mi îmbunătăţesc jocul.

Cum ar fi?

– Înainte nu aveam şanse să marchez de la distanţă, pentru că mai mereu eram în careu. Din afara careului aveam unul sau două şuturi în cinci meciuri. La antrenamente am început să mă concentrez mai mult pe şutul de la distanţă, astfel că puteam să reacţionez mai bine în timpul meciurilor. Poţi să centrezi sau dă dai o diagonală şi la ora trei dimineaţă, chiar dacă te-ai trezit de cinci minute. Şutul la poartă este o sarcină mai dificilă pentru un atacant, pentru ea ai nevoie de un anumit mod de gândire.

Ai avut îndoieli în privinţa ta?

– Am avut zile în care lucrurile nu au mers aşa cum mi-am dorit, dar încerc să schimb asta. Chiar şi atunci când nu te simţi bine în timpul unui joc, trebuie să treci peste. Este cel mai greu lucru pentru un atacant.

1.000.000 de euro au donat Robert Lewandowski şi soţia lui în timpul pandemiei de COVID-19

“Nu încep un meci cu gândul la recorduri”

Poţi să explici de ce lucrurile merg aşa de bine pentru tine în acest moment?

– Mereu am avut potenţial şi am ştiut ce am de făcut ca să-mi ating potenţialul. Acum ştiu ce trebuie să lucrez la antrenamente. Este motivul pentru care starea mea fizică este mai bună acum decât atunci când aveam 25, 26 sau 28 de ani. Vârsta este irelevantă. Mi-am schimbat dieta la 22 de ani ca să am o carieră mai lungă. Pe atunci nu ştiam dacă va funcţiona sau nu, dar am ales asta şi s-a dovedit o alegere bună. Acum obţin beneficiile.

Cât de mult crezi că vei menţine această formă?

– E dificil de spus. Nu încep un meci cu gândul la vreo serie sau alte recorduri. Doar îmi doresc să mă bucur de moment şi să câştig. Atât timp cât voi avea avea această mentalitate, totul va fi bine.

Care este diferenţa între tine, cel de acum, şi jucătorul de 25 de ani care a fost golgeterul Bundesliga în sezonul 2013-2014, cu 20 de goluri?

– Îmi aduc aminte, când eram mai tânăr, cât de greu era să evit influenţele externe – presa şi reţelele de socializare. E nevoie de ceva timp ca să aduni experienţa necesară. Acum, jucătorii tineri costă mai mulţi bani, dar este vorba de potenţialul lor, nu de succes. Nu ei trebuie blamaţi, este o problemă a fotbalului şi a modului cum s-a dezvoltat. Cristiano Ronaldo îşi demonstrase valoare atunci când a costat zeci de milioane.

6 echipe sunt în CV-ul lui Robert Lewandowski: Delta Varşovia, Legia Varşovia II, Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund şi Bayern Munchen

“Nu mă gândesc la ceea ce am câştigat în trecut”

Ce atacanţi admiri?

– Sunt mulţi atacanţi fantastici. În Bundesliga, Erling Haaland are un potenţial uriaş, un apetit enorm pentru goluri şi mereu îşi doreşte mai mult. În Anglia este Harry Kane, Karim Benzema e în mare formă la Real Madrid. De asemenea, Romelu Lukaku este puternic.

Ce obiective mai ai până la finalul carierei?

– Nu mă gândesc la ceea ce am câştigat în trecut sau la ceea ce aş mai putea câştiga în viitor. Orice s-ar întâmpla, va fi ceva nou pentru mine. Un nou sezon aduce noi provocări. Mai sunt multe meciuri până la finalul actualului sezon. Ţintim cât mai sus la Bayern Munchen, în timp o calificare la CM 2022 ar fi cea mai mare reuşită cu naţionala Poloniei. Avem potenţial şi vom da totul ca să întrecem Anglia (n.r. liderul grupei din care face parte Polonia). Pentru mine, vârsta e doar un număr şi, cu experienţa şi pregătirea mea, ştiu că mai pot juca la un nivel înalt câţiva ani. Poate, la fel ca vinul, devin mai bun cu trecerea anilor.