Interviu exclusiv cu Celia. Cum a afectat-o pandemia pe cântăreață și ce spune despre noul val de artiști: „Am observat trendul spre manele și trap”

Celia ne-a acordat un interviu în exclusivitate vorbind fără menajamente despre ce se întâmplă în viața ei, în cariera ei muzicală, atingând și unul din cele mai sensibile subiecte în perioada aceasta pentru artiști: problemele financiare cauzate de pandemia de coronavirus.

Celia, despre cum s-a schimbat industria muzicală în ultimii ani: „E o perioadă dificilă pentru artiștii vechi”

Femeie, mamă și artistă, cu un succes colosal în muzică în urmă cu mai mulți ani, Celia speră să revină cu forțe proaspete și să se impună din nou în industria care a ajutat-o să își clădească viața pe care a visat-o.

Hunedoreanca ne-a povestit cum este viața ei ca mamă, căci familia este pe primul loc în acest moment pentru ea, și ne-a ”amenințat” cu câteva colaborări muzicale cu care e gata să rupă gura târgului.

FANATIK: Bună, Celia! Ce mai faci? Ce ai mai făcut în tot acest timp? Cu ce te poți lăuda?

Celia: Cred că mai nimeni nu se laudă cu mare lucru în pandemie, acest lucru ne-a blocat cât de cât în multe aspecte ale vieții, dar învățăm să mergem mai departe să lucrăm cu problema. Sunt bine, implicată până în gât în viața de familie, fericită, împlinită, pe lângă asta am mai lucrat la câteva proiecte muzicale care sper să prindă contur cât mai curând posibil.

Ești una din artistele cele mai cunoscute de la noi și știi cu ce se mănâncă industria muzicală. Ce crezi că s-a schimbat în acest domeniu? E mai greu să ai succes acum decât acum 10 ani, de pildă?

Ce să spun? S-a schimbat generația care face trendingul, generația care acum face legea este între 13 și 19 ani, ei sunt extrem de activi și ei ridică artiștii, ceea ce am observat este că trendul este spre manele și trap și tot ce e diferit nu are atât de mare impact pentru că este puțin pe lângă trendul apreciat de tineri.

Așa că da, e puțin dificilă perioada pentru artiștii vechi, însă poți găsi variante de a te adapta, dar fiecare cât vrea să lase de la el. Uneori artiștii ca să se adapteze mai fac sacrificii, adoptând stilurile în vogă care nu sunt mereu ceea ce îi reprezintă.

Pandemia i-a schimbat percepția asupra vieții: „Cred că sunt mai fericită decât înainte”

Cum resimți perioada asta a pandemiei? S-a schimbat ceva în tine? Vezi lucrurile altfel sau pur și simplu iei toată situația ca atare?

Da, eu sunt bine, am avut timp mai mult pentru familie și am realizat cât de fericită mă face acest aspect, nu m-au obosit cele 2 luni în care am stat doar în casă, după o perioadă grea a fost frumos să îmi dedic tot timpul familiei.

Nu m-am umplut de frici dar am fost cât de cât precaută . Apreciez mai mult viața, conexiunea cu natura, cred că sunt chiar mai fericită decât înainte …. m-am regăsit pe mine în acest timp de liniște. Am reușit să nu intru în panică ci să apreciez viața cu bune și rele și să mă axez numai pe ceea ce e bun.

Ce proiecte muzicale pregătești? Ai vreo surpriză pentru fani?

Da, am ceva colaborări drăguțe. Lucrez la 2 proiecte in același timp plus încă 2 pe care le-am pus puțin in stand by … pe care le voi pregăti in viitor ❤️

Ai avut de suferit din punct de vedere financiar din cauza pandemiei de coronavirus? Cum a fost pe partea profesională pentru tine?

Clar, toți am avut de suferit … concerte nu au fost și am avut mare noroc ca muzica nu a fost singurul meu venit.

Ești o mamă și o soție dedicată. Totuși, cum te descrii ca mamă? Ești bau-bau, acea mamă cicălitoare sau o prietenă care își lasă copilul să zburde liber?

Îmi doresc ca fiul meu sa învețe sa fie fericit, sa stie ce e fericirea, sa stie ca poți găsi fericire in lucrurile mărunte. Sa se creeze conexiunea cu natura, caci asta e un mare avantaj când devi adult și cred ca aceasta conexiune se face in copilarie, e mai greut sa o faci când ești adult. Părinții au un aport importat in a insufla iubirea ptr natura și exterior copiilor.

Sunt uneori severă, dar cu iubire, explicând de ce e nevoie sa fiu contra a ceea ce dorește el . Viața de mămica este o aventura și mereu învățam câte ceva.

A refuzat propunerile de a participa în reality-show-uri de dragul familiei

Te-ai gândit vreodată să participi într-un reality-show? Ai avut propuneri în acest sens?

Da, am avut propuneri pe care a trebuit să le refuz, sunt dependentă de familie și nu pot sta departe de ei, am avut de pierdut mult pe plan profesional datorită acestui aspect însă faptul ca am familia unită este un mare câștig…. așa ca deși am pierdut pe cealaltă parte am câștigat.

Cu ce artist internațional ți-ar plăcea să colaborezi? Care sunt cântăreții pe care îi admiri cel mai mult?

Usher era artistul meu favorit in adolescenta, acum ce sa zic îmi plac câțiva artiști latini, sunt mai mulți pe care ii apreciez.

„După 35 de ani trebuie să renunți la multe”

Ce faci de arăți atât de bine? Spune-le femeilor de vârsta ta un truc care să funcționeze.

Eh, uite la acest aspect nu stiu dacă pot da sfaturi ptr ca nu stiu dacă e bine cum sunt eu … sunt puțin prea stresată și asta uneori ma obosește, faptul ca sunt perfecționistă mă face sa fiu extrem de atentă la ceea ce mănânc la ceea ce fac, uneori e obositor și ma întreb dacă merita :)))

După 35 trebuie sa renunți la multe ca să te menții și această luptă uneori îmi pare obositoare, dar are și beneficiile ei. E minunat să te simți bine in pielea ta, însă sa nu exagerezi, in sensul ca e important sa fii sănătos, să nu fii obez căci obezitatea este o boală, însă să nu duci la extrem acest lucru, să înveți să fii fericit cu tine și cu vergeturi și cu celulită și cu riduri, căci acest aspect vine odată cu vârsta și ar trebui să fim fericiți in fiecare etapă a vieții.

Nu accepta să devii obez sub nici o forma. Asta e o boală, dar nici nu exagera când nu e cazul, învață sa fii fericit, asta se reflecta in exterior. Un om fericit are grijă de el, dar știe să se bucure de fiecare etapă a vieții fără să pună presiune prea mare pe el ❤️

În final, care este cea mai mare teamă a ta în viață și, la polul opus, lucrul care îți dă de fiecare dată speranță că totul va fi bine?

Cea mai mare temă a vieții mele s-a schimbat de când sunt mamă, tocmai de aceea s-a și simțit că atenția mea s-a mutat de pe carieră pe viața de familie. Partea spirituală, împlinirea sufletească, tot ce ține de spirit și de familie sunt prioritare ptr mine de câțiva ani … apoi urmează pasiunile care includ muzica și plimbările în natură.

Dumnezeu îmi dă mereu speranța că totul va fi bine, m-am simțit mereu protejată și am ținut mereu aprinsă legătură cu Divinitatea. Asta mă ține în armonie cu mine și cu viață și mă ajută să găsesc fericirea în fiecare etapă, mă încărcă cu o energie curată și îmi aduce speranța.