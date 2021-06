Interviu exclusiv cu iubitul milionar al Alinei Vidican! A dezvăluit totul despre relația lor! ”Ne gândim la copii”

Claude, iubitul de origine braziliană care a reușit să trăiască visul american, a vorbit despre relația cu Alina Vidican și a dezvăluit, în exclusivitate despre FANATIK, secretele iubirii care, deja, durează de patru ani.

Claude, dezvăluiri despre cum a cucerit-o pe Alina Vidican

”Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK,

Mai mult, recunoaște el, pasiunea pentru mașini i-a făcut să își dea seama că se potrivesc și i-a oferit oportunitatea de a o face să se îndrăgostească de el.

”Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a mai explicat Claude, logodnicul Alinei Vidican.

Claude a dezvăluit data nunții cu Alina Vidican: ”Mă va ucide”

Fericit din cale afară, Claude a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, data exactă a nunții cu frumoasa Alina Vidican.

”Ne vom căsători foarte curând și suntem foarte încântați! 26 august, anul acesta! Alina se ocupă cu o companie de organizare de nunți de tot ce este nevoie și sunt sigur că va fi minunat. Luna de miere va fi hotărâtă în curând, nunta este la mijlocul sezonului de curse, așa că poate fi chiar pe pistă (râde, n. red.) Glumesc cu asta, că dacă cer așa ceva că mă va ucide”, a mai spus, pentru FANATIK, Claude, iubitul milionar al Alinei Vidican.

În altă ordine de idei, recunoaște Claude, între ei, deși au deja, împreună, patru copii, s-au dus discuții pe tema unei sarcini a Alinei Vidican.

”Noi avem copii. Eu îi am pe Filipe, 22 de ani, și pe Pedro, de 20, Alina pe Alex și pe Gloria, dar poate în viitorul apropiat, cine știe, ne gândim la copii”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, Claude.

Alina Vidican, împătimită a vitezei

Chiar dacă are o meserie plină de riscuri, cea de pilot de curse, care, acum, nu mai tremură în fiecare moment când acesta este la volanul mașinii, pe pistă.

”Alina, când vine vorba de curse, știe riscurile și nu are ce să facă. Dar, la volan, când suntem împreună, îmi spune: `Mergi mai repede` sau `Vrei să conduc?`. Facem glume și râdem mult împreună, Alina iubește viteza și mașinile rapide, știe că este periculos, dar folosim echipamente de siguranță de cea mai bună calitate din industrie. Nu m-aș putea vedea fără Alina, ea mă susține în curse și ne susținem reciproc în viață”, a mai spus logodnicul Alinei Vidican, pentru FANATIK.

Claude i-a făcut Alinei Vidican cadou o afacere în domeniul auto

Claude este, acum, unul dintre oamenii cu adevărat bogați din domeniul curselor auto din Miami.

”Toate afacerile mele de astăzi, în afară de unele proprietăți imobiliare, sunt legate de mașini și sporturi cu motor. Grupul Sienna Motors are ca domeniu de activitate mașini exotice și clasice, Speed51 Motorsports (magazin de motoare de performanță, cursă și reparații), Speed51 Collision & Paint (caroserie și vopsitorie)”, ne-a explicat logodnicul Alinei Vidican.

Mai mult, pentru ca Alina să aibă o activitate serioasă pe timp de pandemie, Claude i-a pus la dispoziție o afacere în domeniu.

”Acum, în pandemie, am deschis o nouă afacere i-am dat-o Alinei să se ocupe de ea se numește Miami Exotic Auto Racing, mai ales că ea iubește mașinile și viteza. Asta e o companie care le oferă celor care adoră mașinile puternice experiența de a conduce mașini precum Ferrari și Lamborghini, pe pistă de curse, asistați de instructori profesioniști. Prin pandemie, toate afacerile noastre au fost afectate timp de 2 sau 3 luni, dar de la începutul anului 2021 și-a revenit, iar acum este grozav, mulțumesc lui Dumnezeu”, ne-a mai precizat logodnicul Alinei Vidican.

Logodnicul Alinei Vidican, pasionat de curse din copilărie

”Pasiunea pentru sporturile cu motor a început pe când stăteam lângă tatăl meu și îi urmăream pe șoferii brazilieni, extrem de rapizi, ca Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet și idolul meu, Ayrton Senna, la televizor. Apoi, a crescut și mai mult atunci când fratele meu mai mare m-a dus să mă uit la concursuri, în tribune, pe piste”, povestește Claude.

”Am început să mă ocup de sporturile cu motor încă de când aveam 15 ani lucrând în atelierul pentru mașini al unui prieten. Am dovedit că știu să conduc foarte repede, iar ei mi-au cerut să fiu pilot pentru mașinile lor în curse de stradă”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, iubitul Alinei Vidican.

Claude și-a căutat norocul în Japonia și SUA

Apoi însă, după ce și-a dat seama că, în Brazilia, în ciuda faptului că mama i-a cumpărat o mașină și participa la curse pe stradă, nu avea cum să facă performanță fără bani mulți și sponsori puternici, Claude a decis să își caute succesul în Japonia și SUA.

”În Brazilia era aproape imposibil să concurezi, mai ales provenind dintr-o familie de clasă medie pentru că nu aveam fonduri pentru un asemenea sport. Așadar, ideea a fost mai întâi să plec în Japonia pentru că era țara mașinilor rapide și era accesibilă, dar apoi am avut oportunitatea de a veni în America”, explică Claude.

Claude, iubitul Alinei Vidican, a concurat și pe motociclete

”Am început să concurez cu motociclete Supercross. Am concurat timp de 5 ani și a fost distractiv, dar după peste 20 de oase rupte, cum eram deja căsătorit și tatăl a doi băieți mici, am decis să nu mai conduc motociclete”, povestește el.

Așa că, din nou, a decis să o ia de la zero, dar, de data aceasta era hotărât să câștige banii necesari pentru a-și îndeplini visul de a concura ca pilot de curse.

”Mi-am dat seama că singura modalitate de a face mașini de curse era să-mi câștig banii, am început să cumpăr și să vând mașini pe stradă și am reușit îmi deschid propriul salon, Sienna Motors. Afacerea a devenit un mare succes și apoi lucrurile au început să se schimbe în favoarea mea, iar visul să fiu pilot de curse s-a îndeplinit. Am condus câteva curse de 24 de ore cu Audi LMS, Aston Martin, Ferrari și acum Lamborghinni Super Trofeo, alături de câțiva piloți mari brazilieni, precum Nelson Piquet Jr, Sérgio Jimenez și mulți alții”, povestește Claude, iubitul Alinei Vidican, pentru FANATIK.

Claude a urcat pe podium alături de Lewis Hamilton

”Cea mai importantă victorie a mea și cea mai importantă pentru mine a fost la F1 Montreal conducând un Ferrari pentru seria de deschidere a cursei de Formula 1, cu peste 300.000 de spectatori în tribune. A fost foarte emoționant, împărțind același podium cu Lewis Hamilton, Sebastian Vettel și Charles Leclerc”, a povestit, pentru FANATIK, Claude, iubitul Alinei Vidican.

În altă ordine de idei, chiar dacă nu mai este tânăr, Claude nu se vede renunțând la pasiunea lui. ”Nu mă văd oprindu-mă în a concura, voi continua la curse de nivel înalt, atât timp cât Dumnezeu îmi permite să fiu competitiv, să mă concentrez și să am reflexele necesare pentru viteze foarte mari”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Claude, logodnicul frumoasei Alina Vidican.