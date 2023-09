Interviu exploziv cu fostul coleg al lui Rădoi ajuns la Nantes:„Nu mai aveam nicio șansă”. Ce-l leagă de Ciprian Tătărușanu

Pasiunea pentru luptele greco-romane l-a trimis pe Marian Copilu în Franța la începutul anilor 2000, însă odată cu trecerea timpului a schimbat tabăra și în prezent lucrează la FC Nantes. Acesta l-a avut coleg pe Mirel Rădoi la Drobeta Turnu-Severin și a dezvăluit episoade din copilăria fostului selecționer.

Viața sportivilor este de multe ori imprevizibilă, iar FANATIK vă prezintă povestea lui Marian Copilu. Deși spera la performanțe și o carieră în lupte, olteanul a părăsit granițele țării pentru a-și încerca șansa în Franța, însă oportunitățiile au crescut odată cu stabilirea în Nantes.

Marian Copilu a fost coleg cu atât la școală, cât și la club în Drobeta Turnu-Severin, deși erau la secții diferite. Acesta a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre toată perioadă petrecută în Franța, dar și amintirile cu Ciprian Tătărușanu și Viorel Moldovan de la FC Nantes.

„M-am născut la Drobeta Turnu-Severin, am făcut lupte greco-romane și am fost campion mondial la lupte și am avut ocazia să fiu coleg de clasă, de cartier, de club cu Mirel Rădoi. Eu făceam lupte greco-romane și Mirel Rădoi era la secția de fotbal.

Am crescut împreună până la liceu, atunci când a plecat cu sportul la Extensiv și am decis să părăsesc țara pentru că voiam să continui cu luptele. În România nu mai aveam nicio șansă, deja la campionatele de lupte când aveam 16 anișori trebuia să mergem la finala națională de juniori de la București.

Eram foarte dezamăgit pentru că făcusem eforturile acestea și nu puteam să ne ducem, ne-a spus antrenorul că nu avem bani, buget să ne ducem. Antrenorul a fost atât de isteț încât a cerut bani acestor oameni, le-a spus că nu sunt bani și puștii aceștia se antrenează și trebuie să ne ofere o ocazie, au scos bani din buzunar”, a spus Marian Copilu.

După luptele greco-romane a ales să fie arbitru în fotbal: „Era a doua pasiune”

Soarta nu i-a surâns nici în Franța la luptele greco-romane, iar după o perioadă s-a decis să devină arbitru de fotbal. Marian Copilu a povestit că a promovat treptat în fiecare an, însă s-a oprit în momentul în care vârsta nu i-a mai permis să arbitreze.

„Am zis să îmi încerc șansa în Franța, suna interesant și aș putea să îmi continui pasiunea sportului. Așa a fost decizia și am ales Franța, Nantes și în 2000 am ajuns aici. Am devenit arbitru de fotbal în cadrul Federației Franceze de Fotbal, lucram cu cineva și vorbeam de despre fotbal stând cu Mirel Rădoi în fiecare weekend.

Fotbalul era a doua pasiune, antrenorul de lupte din Drobeta Turnu-Severin avea și o caschetă de arbitru internațional, arbitra pe la Campionate Europene, Olimpiade, era pe la campionante. În Franța am continuat puțin luptele, dar mi-am dat seama că nu este mediatizat ca în România, nu ar fi fost un succes.

Vorbind cu colegul meu de la muncă a zis că de ce nu merg să mă fac arbitru de fotbal, deși la un moment dat am vrut să mă fac arbitru la lupte. A doua zi mi-a adus adresa de la un fel de AJF, m-am înscris și am fost convocat, am urmat cursurile șase luni de zile și prima dată am început ca un arbitru de județ.

În fiecare an am avut ocazia să promovez eșalon de eșalon pentru că mi-am propus obiective, știam că în Ligue 1 nu o să ajung, dar cât pot. Am promovat până am ajuns la poarta Ligii a 3-a în Franța. Vârsta nu îmi mai permitea, s-a blocat nivelul să zic așa și am zis să încerc alte chestii”, a spus fostul coleg al lui Rădoi.

Cum a ajuns la FC Nantes: „Aici am învățat să iubesc un club”

După ce s-a decis să renunțe la arbitraj a început cursurile unei școli de agenți de fotbal și a ajuns la FC Nantes. Marian Copilu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că a ajuns să iubească clubul din Hexagon prin Viorel Moldovan, internaționalul român care a trecut pe la formația din League 1.

„M-am înscris la școala de agenți și am făcut cursurile pentru a deveni agent de fotbal. Școala am făcut-o în 2021, este o chestie care îți permite să știi cum să transferi un jucători, nu doar vânzări. Am studiat 11 domenii în drept pentru că așa impune școala, mă simt un mini-avocat!

Următorul pas va fi pasa decisivă și golul, știu câteva persoane din fotbalul românesc, câțiva tineri pe care îi ajut și îi consiliez, dar nu îmi place să vorbesc despre asta. Am făcut școala pentru a deveni agent și FC Nantes este un club de suflet, când am ajuns în 2000 am avut ocazia să văd un anume Viorel Moldovan. Aici am învățat să iubesc un club și așa înțeleg toți suporterii nantezi.

Numele românilor la Nantes este extraordinar, vorbim despre Viorel Moldovan din 2001 care a ieșit cel mai bun jucător din Ligue 1. Îți intră microbun acesta, legende sunt cei care câștigă trofee și din păcate doar nea Vio a câștigat, legendă este Viorel Moldovan”, a mărturisit team-managerul de la Nantes.

Cum s-a împrietenit cu Ciprian Tătărușanu: „Am mers de două, trei ori să prindă încredere”

Ciprian Tătărușanu a apărat poarta celor de la FC Nantes între 2017 și 2019, iar fostul internațional român a câștigat simpatia suporterilor din Franța prin intervențiile sale. Marian Copilu a ajuns la sufletul portarului de la Abha și au legat o prietenie frumoasă și după transferul la Lyon.

„Cu Ciprian am ajuns să fiu prieten, ne-am împrietenit foarte bine când era la Nantes. La un turneu internațional U17 cu FCSB l-am invitat să dea lovitura de începere, cu Ciprian am avut ocazia să mă revăd cu el când era la Lyon. Când trecea pe la Milano îl sunam să îi cer mânuși pentru puști din România.

Într-o vineri m-am dus să aștept jucătorii și am mers de două, trei ori să prindă încredere în mine și i-am oferit un tricou de-al meu și l-am rugat să îmi dea un tricou de-al lui. După două săptămâni mi-a dat tricoul lui de la Danemarca – România și două invitații la lojă.

Ciprian mi-a demonstrat că este bine crescut, așa a rămas. Nu m-am oprit aici și am tricou de la Lyon din Cupa Franței și AC Mian. Mi-a dat invitații la FC Porto – AC Milan, mi-a dat tricoul direct, cu Bănel Nicoliță nu am apucat și atunci încă mă concetram la arbitraj”, a dezvăluit Copilu.

Portretul lui Mirel Rădoi prin ochii fostului coleg: „Perfecționist, este un exemplu de urmat”

Mirel Rădoi și Marian Copilu au copilărit în Drobeta Turnu-Severin înaintea transferului la Extensiv, iar fostul său coleg are doar cuvinte de laudă la adresa lui. Acesta a mărturisit că tehnicianul din Golf a fost un model de urmat pentru toți copiii din cartier.

„Mirel Rădoi este un exemplu de urmat, care a dat totul pentru sport. A fost corect cu el însuși, iar pentru mine este un exemplu. Ne-a demonstrat nouă din cartier că se poate și dacă se poate trebuie doar să ne urmăm calea. Perfecționist, numai adjective. Odată ce a ajuns în fotbalul mare era normal că se va pierde legătura, dar mai venea la Severin”, a spus Marian Copilu.

Marian Copilu este team-managerul grupelor de U16 și U17 de la FC Nantes, iar olteanul își dorea să întâlnească Universitatea Craiova în toamnă. Acesta a dezvăluit că și-a dorit ca „leuții” din Bănie să joace în cu formația sa, însă în cele din urme vor înfrunta Partizan Belgrad în primul tur.

„Sunt team-manager la U16 și U17 la FC Nantes. M-a interesat să văd la FC Nantes unde se fabrică, este un club de fotbal care are câteva recorduri, nici PSG nu a reușit să ne învingă anul trecut. Într-un sezon au fost 37 de meciuri, 32 de victorii și cinci egaluri.

S-a format tot timpul jucători aici și visez tot timpul un Makelele, Deschamps, Veretout. Colaborez cu multe persoane și din naționala U16 la un turneu, deci eu sunt complicele lor împreună cu Vlad Munteanu și domnul Stoichiță. În comparație cu România, criteriul de selecționare nu este normal.

În Franța sunt jucători gen Mbappe care sunt selectați din cartiere. La noi un puști din Ferentari nu o să ajungă niciodată un Balotelli, fotbalul francez lucrează și au idei. Am încercat să fac vrăjitorii să jucăm cu Craiova în Youth, dar dacă va putea Craiova să bată Partizan vom mai avea o altă șansă. Fotbalul este mai pur în Youth League”, a încheiat acesta.