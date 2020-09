Gabi Mureșan, după ce a devenit primar în Apold: „Avem alte priorități în comună, nu fotbalul!”. Ce spune de chemarea lui Camora la națională. Interviu exclusiv

Gabi Mureșan, fostul căpitan al lui CFR Cluj, a reușit duminică o victorie extrem de importantă, chiar dacă s-a retras de trei ani din fotbalul. El a devenit noul primar al localității Apold (jud. Mureș), în care s-a născut și unde locuiește de mai bine de zece ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a discutat cu Gabi Mureșan despre victoria în alegeri, dar și despre CFR Cluj, clubul care i-a marcat cariera de fotbalist, cu care a câștigat campionatul și a participat în Liga Campionilor.

Fostul căpitan al lui CFR Cluj s-a declarat suprins de victoria în alegerile locale, datorită diferenței mari de voturi între el și contracandidatul său (63,09%, față de 33,39%) și are planuri mari pentru comuna natală, care are 3.000 de locuitori și se află la 15 kilometri de Sighișoara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Mureșan, după ce a devenit primar: „Avem alte priorități în comună, nu fotbalul!”

Gabi, felicitări pentru victoria la scor! Cum a fost? Te așteptai la o asemenea diferență de procente?

– Sincer, mă așteptam, dar nu credeam că pot câștiga la o diferență așa mare. Victoria însă e de fapt a oamenilor care mi-au acordat votul de încredere. Nu m-am gândit să candidez din partea unui partid anume, propunerea a venit din partea unor prieteni și am considerat că ar fi o șansă bună. Vreau să mulțumesc echipei mele de consilieri și soției mele care mă susține! Am dus o campanie corectă și nu am atacat pe nimeni, iar dacă suntem uniți, putem facem lucruri mari.

ADVERTISEMENT

Am destule proiecte și legate de sport, doar am fost fotbalist. E foarte greu astăzi să zic ce pot face despre fotbal, dar cu siguranță voi face aici o echipă, dar acum avem alte priorități, pentru că la noi în comună nu este apă, nu este canalizare, nu este asfalt, nu este gaz, deci cred că am multe lucruri de pus la punct înainte de sport sau fotbal, asta m-a și determinat să intru în cursă. Putem însă să modernizăm un pic baza sportivă, terenul de fotbal nu necesită o investiție… cu niște sponsorizări eu zic că o putem pune foarte ușor la punct. Mai pot chiar să joc, mă mențin și nu m-am îngrășat, deci nu se știe, poate voi reveni pe teren, doar tonusul îmi lipsește. Sigur voi intra în teren!

Crezi că e nevoie de mai mulți oameni din fotbal în politică? Cornel Dinu, Dumitru Dragomir și Daniel Pancu au intrat în consiliul local…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Eu nu fac politică, vreau să fac altceva, eu am intrat ca să îmi ajut comuna mea, unde locuiesc, să se dezvolte! Eu am o afacere aici (n.r. are o pensiune) și nu-mi place deloc cum arată afară. Nu mă apuc eu acuma să ajung senator sau vezi doamne nu știu ce… nu mă interesează, exclus! Nu o să fac nicio carieră în politică. Dacă o să am succesul pe care l-am avut în fotbal, mă îndoiesc că nu voi reuși. Trebuie doar o echipă bună lângă mine și fonduri europene, pentru că acolo sunt banii!

Dorinel Munteanu a candidat la Galați, dar nu a reușit să intre în Consiliul Local. Ați vorbit în perioada asta?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu am vorbit, îmi pare rău pentru el. Să mai încerce, ce să zic… Galațiul, totuși, este un oraș mai mare. Acuma fiecare cum și-a făcut campania. Eu poate am fost mai norocos, dar nu cred totuși că e un noroc că am ajuns primar.

Nu pot să nu te întreb și de CFR Cluj totuși… Cum vezi meciul cu finlandezii de la Kups?

ADVERTISEMENT

– Ei trebuie să abordeze meciul serios, pentru că niciun meci nu seamănă cu celălalt, ca să nu avem surprize. Dacă vor trata meciul ca atare, cu seriozitate, eu cred că nu o să aibă vreo problemă.

Gabi Mureșan despre CFR Cluj: ,,CFR-ul poate să joace fotbal! Nu suntem o echipă nordică, să aruncăm mingea sus și să ne batem!”

Deci ești de acord cu abordarea circumspectă a lui Dan Petrescu, care consideră că CFR pleacă tot timpul cu șansa a doua?

ADVERTISEMENT

– Nu chiar! Dan Petrescu îl cunoaștem toți: așa își motivează el jucătorii. E un antrenor foarte bun, nu contest asta, dar trebuie să avem mai multă încredere în noi, să jucăm fotbal, să avem posesie, pentru că până la urmă avem jucători de valoare, jucători tehnici. Nu suntem o echipă nordică să aruncăm mingea sus și să ne batem! Iar CFR-ul poate să joace fotbal!

În campionat, crezi că CFR o să câștige din nou titlul?

– Sincer, nu am văzut începutul de campionat, dar CFR clar pleacă din postura de favorită. Bineînteles, pornește cu prima șansă, an de an, CFR-ul e acolo! Este un club serios, cu oameni serioși și dacă ești serios nu ai cum să nu câștigi. Ar fi culmea să zicem că e favorită Craiova sau altă echipă.

Se vorbește totuși de niște probleme financiare la club….

– Acum, probleme financiare sunt peste tot, depinde cât sunt de serioase problemele, dar cu o calificare în Europa League, eu cred că se vor rezolva o parte dintre ele. Nu cred eu că o să dea faliment sau să ajungă într-o situație delicată.

Te gândești să revii la CFR Cluj într-o funcție sau la un alt club? Cu cine mai ții legătura?

– Cel puțin în următorii patru ani, nu! După ce îmi termin mandatul se poate orice. Sigur, sigur! Și cu cei din conducere, chiar ieri am vorbit, am fost sunat, m-au felicitat și mi-au urat succes. Toți sunt lângă mine, mai ales că mulți mă vizitează, au fost la pensiune, dar timpul nu le permite tot timpul.

Care a fost cel mai frumos mesaj din partea celor de la CFR?

– Din conducere m-a sunat cineva care m-a invitat și la meci. Cipi Deac m-a sunat! Camora mi-a dat mesaj, Alin Minteuan m-a sunat, mai mulți. Nici nu știu câte apeluri am avut! Mă sună și acum, de ieri și până azi, am tot primit telefoane.

De Camora ce părere ai? Crezi că ar trebui convocat la meciul cu Islanda? În Suedia a jucat excelent…

– Eu mă bucur să fie convocat, pentru că merită! Dacă este de atâția ani la CFR Cluj, nu neapărat că este căpitan, dar e de atâta timp acolo, își face treaba meci de meci, deci de să nu ajute și echipa națională dacă poate. Ar trebui să profităm de astfel de jucători și să ne uităm și alte echipe precum Austria. Până la urmă rezultatele sunt cele mai importante.

Cred că ar trebui chemați jucătorii care sunt în formă, indiferent cum îl cheamă! Dacă e în formă merită să fie acolo. Mirel știe cel mai bine, probabil urmărește mult mai bine ca mine și știe pe cine trebuie să cheme, nu trebuie să îi zicem noi.

Crezi că mai sunt și alți jucători de la CFR Cluj care ar trebui să facă pasul la echipa națională sau de la alte echipe?

– Sigur că sunt, dar nu vreau să dau nume. Eu cred că mai sunt și alții. Eric ar fi putut ajuta naționala. Acuma nu știu și vârsta… dacă azi e o soluție, dar în trecut chiar era o soluție bună și cred că și el își dorea, că am mai discutat cu el.

Cum vezi meciul naționalei cu Islanda? Ai 9 convocări la echipa națională…

– Am nouă selecții, dar bune! Toți ne dorim să câștigăm, nu? Eu zic că putem, avem un mare atuu, pe Mirel Rădoi! El a demonstrat și ca fotbalist, a fost un luptător, eu zic că e cel mai mare câștig la echipa națională. E mai apropiat de jucători, parcă joacă altfel și băieții, e mai apropiat de vârsta lor. Acuma îl și cunosc, am jucat împotriva lui de mai multe ori, am fost împreună la echipa națională, e chiar un băiat serios și merită postul de selecționer!

Cum ți se pare fotbalul în pandemie? FCSB are probleme mari cu jucătorii infectați…

– E o perioadă dificilă… Când te uiți la un meci și nu ai spectatori, parcă e un meci amical! Niciodată nu mi-au plăcut amicalele, parcă sunt cantonamentele din Austria și Turcia și Spania și ai zece oameni care urlă. E foarte greu pentru fotbaliști să se concentreze la meci și e neplăcut. Fotbalul este spectacol. Dacă ai spectacol și n-are cine să te aplaude sau să te critice, nu are farmec. Dar nu poate ține la nesfârșit, în alte țări deja au dat drumul la spectatori, chiar în Bulgaria, Ungaria.