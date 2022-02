Interviu cu Ilinca Vandici: “Aș fi ipocrită să spun că celebritatea este apăsătoare”. Cum a fost lăsată fără 10.000 € și ce spune despre Cornel Dinu

Ilinca Vandici a cunoscut succesul profesional la Kanal D, de când i s-au dat pe mână frâiele emisiunii de fashion Bravo, ai stil! A crescut simultan cu proiectul și recunoaște că, în prezent, se consideră una dintre cele mai stilate femei din România. Prezentatoarea Tv spune că atenția pe care o primește “este o încununare și o împlinire a muncii de până acum” și i-a întors complimentul lui Cornel Dinu care a mărturisit, recent, că se uită la Kanal D special pentru ea, clasându-l în topul celor mai stilați bărbați din România.

După finala sezonului șapte al emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities, vedeta ne-a dezvăluit că vrea să-și încarce bateriile într-o nouă vacanță în care speră să nu aibă parte de peripeții, așa cum s-a întâmplat în cea mai recentă escapadă din Dubai, când a fost jefuită la întoarcerea în țară. În exclusivitate, pentru FANATIK, Ilinca a dezvăluit că valoarea ridică la 10.000 de euro și spune că a învățat o lecție importantă: nu o să mai pună niciodată lucru de valoare în bagajul de cală.

Reacția Ilincăi Vandici, după ce Cornel Dinu a spus că se uită la Kanal D pentru ea: “Sunt mândră și onorată”

Ilinca, încă un sezon Bravo, ai stil! s-a încheiat. Ce planuri ai pentru perioada următoare?

– De obicei încerc să nu îmi fac planuri pe termen foarte lung. Acum doresc să mă odihnesc, să petrec mai mult timp cu familia. În același timp, mă concentrez să dezvolt și alte proiecte pentru mediul online, foarte frumoase și apropiate sufletului meu, despre care abia aștept să vă povestesc, pe care abia aștept să le vedeți și să îmi spuneți ce părere aveți. Plănuiesc o vacanță la începutul lunii martie și cam atât deocamdată. Prefer să las lucrurile să mă surprindă, nu să fac planuri foarte multe, pe termen lung.

Ne mai pregătim și de o mare aniversare pentru că, pe 1 martie, Kanal D împlinește 15 ani, vom sărbători cum se cuvine, deja am filmat câteva lucruri speciale legate de acest moment, alături de colegii mei. Nu îmi vine să cred că s-au scurs atâția ani de când pășeam în această televiziune. Am trecut printr-o adevărat metamorfoză aici, de la fata blondă, machiată cu verde din belșug, că așa era modă pe atunci, la Ilinca Vandici de astăzi.

Bravo, ai stil! este cea mai populară emisiune de fashion. Cu ce lecție învățată rămâi la finalul proiectului?

– Sunt foarte multe lecții pe care le-am învățat în decursul celor șapte sezoane de “Bravo, ai stil!”, stilistice și nu numai, pentru că au fost și multe lecții de viață. Vorbind, însă, despre stil și despre modă, lecția cea mai de preț este cea pe care o și spun la finalul fiecărui sezon: “Nu uitați, moda se schimbă, stilul rămâne etern!”. Altfel spun, moda poate varia de la sezon la sezon, poate fi și ciclică, dar important este să luăm din modă ceea ce se mulează pe stilul nostru care este un melanj între personalitate, caracter, atitudine, ceea ce vrem să transmitem celor din jur.

“Stilul nu ține de bani. Ori te naști cu el și îl șlefuiești, ori îl înveți!”

Ești o femeie admirată și stilată. Chiar și “Mister” … Cum te simți când știi că mulți oameni își stabilesc programul în funcție de apariția ta pe micul ecran?

Mă onorează, sunt mândră și este normal să am un sentiment de satisfacție atunci când văd că ceea ce fac eu este urmărit. M-aș bucura foarte tare dacă în urma muncii pe care eu o depun cineva rămâne cu ceva din această experiență, fie un zâmbet, o lecție de viață sau despre stil. Acesta este cel mai important lucru pentru mine, fie că vorbim despre televiziune, platforma mea de YouTube sau rețelele sociale; să știu că munca mea ajunge la oamenii care mă urmăresc, că apreciază ceea ce fac, că urmăresc cu drag și poate reușesc să aduc o îmbunătățire vieții lor. Mă interesează să las ceva în urma mea, nu doar să trec pur și simplu ca o briză de primăvară. “Bravo, ai stil!” a fost, este și va fi un show fenomen în care se împletesc foarte bine toate ingredientele necesare une emisiuni de succes, unui proiect de anvergură. Sunt mândră și onorată să fiu la cârma acestui proiect de șapte sezoane încoace și sper să mențin mereu ștacheta ridicată și nu îi voi dezamăgi pe cei care mă urmăresc.

“Într-un moment de neatenție se pot întâmpla lucrui pentru care apoi suferi și plătești”

Banii cumpără stilul?

-Stilul nu ține de bani. Ori te naști cu el și îl șlefuiești pe parcursul vieții, ori îl înveți, aduni informații și folosești pentru ține ceea ce crezi că se potrivește cel mai bine. Nu are legătură cu banii, ci cu construcția fiecărui om în parte. O femeie poate fi îmbrăcată în branduri de zeci de mii de euro, dar să nu fie stilată din cauza atitudinii, comportamentului, posturii. Poți, de asemenea, să te îmbraci de la magazinele mass – market și să fii o femeie foarte stilată.

Nu pot să nu te întreb care este cel mai scump obiect din garderoba ta?

O haina de blană sau un costum de piele de la un anumit brand sunt cele mai scumpe obiecte vestimentare din garderoba mea. Dacă ne referim la accesorii, cele mai scumpe sunt gențile, am câteva extrem de valoroase dar și dragi sufletului meu. Sunt investiții pe care le-am făcut acum câțiva ani și nu se vor demoda niciodată și voi achiziționa și în continuare genți care nu ies din modă. Aleg un anumit tip de poșetă care știu că este clasic, etern și pe care o voi purta și peste câțiva ani fără să își piardă valoarea, rămânând în trend oricând. Investesc și în bijuterii de câțiva ani, scumpe, dar extrem de frumoase, care nu se demodează și oferă o notă elegantă, indiferente de hainele pe care le porți. Am în garderoba și t-shirts simple de la magazine mass-market.

Apropo de bijuterii… Știu că ai fost jefuită pe aeroport, când te întorceai din vacanța petrecută în Dubai. La ce valoare se ridică paguba?

Da, așa este. A fost vina mea. Într-un moment de neatenție se pot întâmpla lucruri pentru care apoi suferi și plătești. Undeva la peste 10.000 de euro se ridică paguba. Dar lăsând la o parte chestiunea financiară, îmi pare rău că am pierdut ceva valoros pentru sufletul meu, acele obiecte aveau o poveste, erau adunate de peste tot în lume, de prin vacanțe, erau piese unice și speciale. Important este că noi suntem sănătoși și asta contează cel mai mult, dar este o lecție să nu mai pun niciodată lucruri valoroase în bagajul de cală.

Ion Țiriac, Cornel Dinu, Cătălin Botezatu, cei mai stilați bărbați, în opinia Ilincăi

Revenind la stil, ne poți face un top trei femei/bărbați stilați din România, pe care le/îi admiri?

Este o întrebare foarte dificilă, pentru că sunt multe persoane publice care și-au descoperit un stil care le vine foarte bine și îl poartă cu mândrie și naturalețe. Ion Țiriac, Cornel Dinu, Cătălin Botezatu sunt doar câteva dintre numele care îmi vin rapid în minte.

Dacă vorbim despre femei, cu toată modestia din lume, m-aș nominaliza pentru că în ultima vreme mi-am descoperit foarte bine stilul, nișă pe care merg și care nu dă greș niciodată și asta pentru că am o anumită atitudine cu care port hainele. Raluca Bădulescu este o femeie cu stil, nu sunt subiectivă, ea este aceeași sub orice formă ar fi, și-a menținut stilul de-a lungul zecilor de ani de când este în atenția publicului. Asta înseamnă să ai un stil care te definește, îl iubești, pe care știi să îl mixezi după bunul plac astfel încât să nu îți pierzi esența și să rămâi în pas cu modă, să adaptezi tendințele la stilul personal. Andreea Esca este un alt exemplu de stil găsit și păstrat de-a lungul timpului.

În afară de televiziune, ce alte pasiuni mai ai?

– Televiziunea este principala mea pasiune care s-a concretizat într-un job și asta este frumusețea, să ajungi să faci ceea ce îți place și să fii și răsplătit pentru asta. Am tras lozul câștigător din acest punct de vedere. Sunt atrasă de actorie, îmi plac hainele foarte mult și am spus că, la un moment, îmi voi lansa și eu o colecție. Sportul este una dintre marile mele pasiuni. Și sunt interesată de toată magia pe care o aduce make-up-ul, hairstylingul. Pe lângă asta, mai nou, sunt atrasă de tot ceea ce înseamnă dezvoltare, analiză personală, mistere pe care încerc să le descopăr, citesc despre ele și încerc să le înțeleg. În principiu mă fascinează natura și esența umană.

Ce cărți te-au impresionat sau simți ce te-au ajutat să te dezvolți în ultima perioadă?

– Una dintre cărțile pe care le-am citit de curând și care m-a impresionat este “Povestea ta a început demult. Cum să vindeci traumele familiale moștenite” de Mark Wolynn, o carte interesantă despre memoria celulară și cum “înmagazinam” sentimente și trăiri care sunt apoi purtate din generație în generație.

“Rușinea” de Joseph Burgo oferă o altă perspectiva asupra sentimentului de rușine și am înțeles că aceasta poate constitui și o emoție pozitivă dacă învățăm din întâlnirile cu ea. Și a treia carte, pe care am recitit-o acum la maturitate, este “Maitreyi” de Mircea Eliade, o carte impresionantă, tumultul sufletului unui om îndrăgostit.

Ilinca Vandici: “Aș fi ipocrită dacă aș spune că celebritatea este apăsătoare”

Ai simțit în vreun moment că este apăsătoare celebritatea?

-Nu aș spune că celebritatea este apăsătoare, aș fi ipocrită. Eu am cautat-o, am găsit-o, am îmbrățișat-o cât de bine am putut și sunt mândră de tot ceea ce am făcut, de parcursul meu, de punctul în care am ajuns. Este ce mi-am dorit și am obținut cu foarte multă muncă și determinare.

Nu m-a deranjat niciodată să fac poze, să vorbesc cu oamenii pe stradă, când sunt la mall sau în parc cu copilul. Îmi face plăcere să interacționez cu oamenii, să fac poze cu ei, să le arăt părți din viața mea, să mă cunoască așa cum sunt. Atenția pe care o primesc este o încununare și o împlinire a muncii mele de până acum. Există oameni care spun că se poate să obții ce îți dorești în viață, dar și oameni care spun că este imposibil. Toți au dreptate, diferența constă în ce opinie alegi să o îmbrățișezi tu. Eu am ales să spun că se poate și să fac ce a depins de mine astfel încât să ajung în acest punct al carierei mele și să mă pot bucura de roadele muncii depuse.

Reacția fiul ei când o vede la TV: “Asta pentru mine face mai mult decât o mie de alte aprecieri”

Înțeleg că nu a existat niciun moment în care să îți dorești să profesezi în alt domeniu…

-Niciun moment nu mi-am dorit să fac altceva. Primul meu job a fost în televiziune, nu am experimentat altceva și nici nu îmi doresc să fac acest lucru. Îmi place ceea ce fac. Sunt convinsă că aș putea să fac orice, sunt o femeie muncitoare, concentrată pe scopul meu și, dacă ar fi să îmi doresc vreodată să schimb macazul, sunt convinsă că într-un timp mai lung sau mai scurt aș reuși să fac performanță și în alt domeniu. Dar cred că am fost născută pentru televiziune și nu aș renunta la asta.

Mi-ar plăcea în paralel cu televiziunea să folosesc în mod constructiv tot capitalul de imagine pe care l-am adunat, credibilitatea de care mă bucur să fac ceva pentru copii și cu copii. Aș avea aplecare spre această latura, să lucrez cu copiii, să le dezvolt talentele, să îi ajut să crească frumos și armonios, să îi îndrum să crească autentic.

“Nu am secrete. Sinceritatea, autenticitatea, simplitatea sunt valorile care ar trebui să ne reprezinte pe toți”

Zian, fiul tău, cum reacționează când te vede la televizor sau pe afișe în mall?

-Nu știu cât de mult înțelege Zian, dar știe că mami lucrează la televizor, a avut ocazia să mă vadă atunci când emisiunea se difuza mai devreme, a venit și în platoul “Bravo, ai stil!” și a părut extrem de entuziasmat. A avut ocazia să mă vadă și pe panourile publicitare și este foarte încântat, dar nu știu cât de mult înțelege el ce presupune jobul meu și ce fac eu exact. Dar este mândru și îi place și când mă vede spune că sunt frumoasă. Asta pentru mine face mai mult decât o mie de alte aprecieri.

Ce nu se știe despre Ilinca Vandici și ar merita să se afle?

– Cred că sunt una dintre puținele persoanele publice care s-au deschis atât de mult în fața oamenilor, încât aș putea spune că nu am secrete. Mi-a plăcut să fiu sinceră, autentică, să arăt că sunt un om ca oricare altul, chiar dacă jobul, statutul, nivelul la care am ajuns sunt diferite. În esență rămân un om cu principii si valori învățate de acasă și care încearcă să își croiască drumul și să adune cât mai multe informații pe care le poate împărtăși și celorlalți. M-am arătat tuturor așa cum sunt, am făcut dezvăluiri mai mult decât personale de-a lungul vremii, am apărut nemachiată, m-am arătat oamenilor așa cum sunt în mediul meu de acasă. Consider că sinceritatea, autenticitate, simplitatea sunt valorile care ar trebui să ne reprezinte pe toți.