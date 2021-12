Interviu cu Mirela Vaida. Cum a ajuns să colaboreze cu Armin Nicoară și ce spune despre banii încasați: “Nu-mi doresc să fur munca nimănui”

După zeci de ani petrecuți pe micile ecrane, Mirela Vaida a decis că este momentul oportun să se reîntoarcă la partea artistică a vieții sale, cea care a adus-o, de fapt, în lumina reflectoarelor. Prezentatoarea de la ”Acces Direct” și-a anunțat fanii că, în scurt timp, alături de nimeni altul decât Armin Nicoară.

Mirela Vaida revine în muzică

Cu această ocazie, vedeta de la Antena 1 a oferit, în exclusivitate, pentru FANATIK un amplu interviu despre viața profesională și personală. Mirela Vaida are planuri muzicale mari pentru 2022, dar își asigură telespectatorii că va apărea în continuare și la cârma emisiunii ”Acces Direct”. Până atunci, însă, vedeta și-a pus la punct planurile pentru sărbătorile de iarnă: o masă în familie, dar și o vacanță exotică.

La sfârșit de 2021 ați revenit cu multe proiecte muzicale noi. Cum de v-ați gândit să reluați acest drum?

– Eu cânt de la 17 ani la nunți, la evenimente private, așa m-am și întreținut în perioada facultății, am avut propriul meu band vreo 8-10 ani de zile, alături de care am cântat la multe evenimente importante, de lux.

Toate astea s-au întâmplat până când au apărut copiii. Când au venit copiii unul după altul nu am mai prea putut să le fac pe toate, nici televiziune zi de zi și nici nopți albe, așa că a trebuit să renunț la ceva. Atunci am renunțat la muzică, la trupa mea ”Vaida show și orchestra”, am suferit foarte mult, a fost proiectul meu de suflet, dar nu mai puteam să fac față.

Numai că acum copiii încep să crească și mie începe să-mi revină dorul de muzică. Mi-am pus copiii pe picioare, pot să revin la activitatea care mie îmi dă cea mai mare satisfacție. După cum ați văzut, anul acesta mă preocup un pic mai mult de muzică, am scos deja 2-3 clipuri, un colaj de colinde, primul de când mă știu, care a fost foarte bine primit de public, lucru care mă bucură.

Prezentatoarea și Armin Nicoară, colaborare pornită din suferință

Cine a venit cu ideea colaborării cu Armin Nicoară?

– E primul proiect cu Armin. Colaborarea cu Armin a venit la inițiativa unei prietene comune, care este producător TV al emisiunii ”Chef de viață”, de pe Antena Stars. Este prietenă cu mine de 20 de ani și acum și cu Armin. Ea a venit cu această propunere pentru că mă cunoaște și știe că sufăr că nu m-am mai apucat de muzică în ultimii ani.

Ce v-a făcut să vreți să vă alăturați lui Armin Nicoară?

– La inițiativa ei am avut curajul să intru și în această categorie de muzică, cea de petrecere, care nu este nouă pentru mine. Eu cântam muzica de petrecere cea veche, cea pe care mi-o propunea Gică Petrescu, Maria Lătărețu, Rodica Puceanu. Dar mi-am dat seama că, dacă nu aduc ceva nou pentru publicul tânăr care să mă descopere, nu o să fac mare lucru.

“N-aș vrea ca oamenii să uite că eu din muzică am venit și din divertisment”

Alăturarea cu Armin Nicoară mi s-a părut provocatoare. În primul rând, ne despart 15 ani, el vine din altă categorie de public, e mult mai tânăr, mult mai fresh, mult mai cool, face show-uri la evenimente, ridică invitații pe mese și mi-am dat seama că am nevoie de acest element de prospețime în cariera mea muzicală ca lumea să mă descopere așa cum nu a făcut-o în 20 de ani de televiziune. Mai ales că ”Acces Direct” este o emisiune foarte seriosă, care nu este despre mine, nu este de divertisment și imaginea mea acolo trebuie să fie serioasă și credibilă, dar n-aș vrea ca oamenii să uite că eu din muzică am venit și din divertisment. Esența mea este de om de scenă și așa vreau să rămân.

Am fost acum o lună la Timișoara cu soțul meu, am filmat acest videoclip, am fost acasă la el, i-am cunoscut familia, pe tatăl său, pe mama lui care este o femeie foarte elegantă, fină, pe Armina și pe fratele lui, dar și pe Claudia Puican, cea pe care o știe toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult familia lui, cu bun simț, respectată, la locul ei. Așa l-am perceput și eu pe Armin și am zis de ce să nu accept o astfel de provocare.

“Eu nu-mi doresc să fur munca nimănui”

Ce piese vor putea asculta românii în noul colaj?

– Sunt melodii super cunoscute, de petrecere, foarte cântate. La primele două melodii eu am făcut versurile, le-am adaptat ca să fie pe genul meu. Sper să nu am probleme cu cei care le dețin, eu nu-mi doresc să fur munca nimănui, dar melodiile sunt atât de cantabile, încât toată lumea le cântă și am zis că trebuie să încercăm și noi într-o manieră personală. Abia aștept să văd cum va fi primit de public acest prim colaj, care va fi lansat pe data de 15 decembrie, în emisiunea ”Acces Direct”, după care va fi pus pe YouTube, și sperăm ca lumea să-l asculte și să se distreze.

Vin sărbătorile, vine Revelionul, nu prea este relaxată situația, nu e liber la petreceri cu lume multă, așa că eu cred că mulți se vor distra acasă, cu familia, cu prietenii și dacă va fi așa, sper din suflet ca acest colaj să le aducă bucurie și să dăm startul petrecerilor de Anul Nou.

”Nu am discutat aspectul banilor. Nu sunt la nivelul să am încasări de zeci de mii de euro”

De ce ați ales ca prima colaborare cu Armin Nicoară să fie urcată doar pe canalul de YouTube al artistului? Această decizie nu vă încurcă atunci când vine vorba de partea financiară?

– Armin este perceput ca și cântăreț, eu sunt percepută ca prezentator TV pentru marea parte a publicului. Pe mine lumea mă știe ca famlistă, vlogger culinar. Publicul lui este mai aplecat să asculte ce a mai scos Armin decât să o vedem pe doamna Mirela de la „Acces Direct” că a scos un colaj cu Armin.

Am convenit ca această primă colaborare să fie urcată pe canalul lui de YouTube, dar cred că dacă vom mai face colaje o să-mi învăț și eu publicul cu partea muzicală și voi lansa și pe canalul meu. Nu știu, nu am discutat aspectul banilor. Sunt costuri de producție, de videoclip și probabil că ele se vor socoti de acolo. Pentru mine încasarea este ultima problemă.

Eu nu sunt la nivelul să am încasări de zeci de mii de euro cum au alți artiști din România și nu mi-am făcut din asta un scop. Primordial pentru mine a fost să scoatem produsul și să vedem dacă lumea va crede în el. Restul sunt detalii și nici nu m-am gândit la asta.

Mirela Vaida nu exclude participarea la evenimente alături de saxofonist

După această colaborare o să mergeți cu Armin Nicoară și la evenimente private, veți face echipă împreună?

– Nu ne-am gândit încă. Eu nu fac planuri pe termen lung, eu fac doar ce-mi place, indiferent de ce spune lumea, eu sunt un om asumat. Mi-a placut ideea de a face un colaj și am făcut. Ce urmează nu știu. Armin oricum are o trupă, cântă cu Claudia Puican, fac o echipă foarte bună. Eu nici nu aș putea să susțin nopți întregi de cântat, dar, dacă voi fi cerută ca invitat special, alături de Armin și va trebui să merg să cânt câte o oră, voi merge cu mare plăcere.

Nu mai am nici vârsta și nici nu mai pot să țin evenimentele de la noua seara până dimineața. Trebuie să recunosc că este o vârstă pentru orice, eu am trecut de etapa asta. Asta dacă nu voi avea emisiuni sau nu va trebui să plec mai mult din țară, deocamdată am un contract cu Antena 1 și vreau să-l respect. Dar vreau să le îmbin, dacă pot. Însă nu ne gândim la asta acum.

Cum a primit Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară, colaborarea dumneavoastră cu saxofonistul? Este și ea implicată în acest proiect?

– Claudia Puican nu este implicată în acest proiect. S-a raportat foarte bine la noua colaborare. Poate e geloasă pe fetele mai tinere, de vârsta ei, pe mine nu are cum să fie geloasă. Claudia mi se pare o fată foarte generoasă, ea nu are cum să fie înlocuită de nimeni. Armin și Claudia sunt o echipă, sunt o familie, locuiesc împreună, se iubesc.

Eu dacă fac o colaborare cu Armin – o fac punctual pentru un colaj sau mai multe, dar în momentul în care Armin este chemat să cânte la evenimente nopți întregi, clar doar alături de Claudia poate face echipă bună. Eu pot să fiu cel mult un invitat special.

”Vreau ca lumea să mă cunoască un pic altfel decât doamna Mirela de la ‘Acces Direct’ ”

Ce planuri aveți pentru anul 2022?

– Îmi doresc pentru anul 2022 să mă ocup mai mult de muzică. Mi-am propus să scot în fiecare lună câte o piesă de muzică populară. Vreau să fiu mai mult un om la muzicii, vreau să mă ocup mai mult de proiectele mele și să revin în zona de petreceri și evenimente, am cântat prea mulți ani ca să mă opresc. Folclorul este parte din mine, așa m-am născut, așa trăiesc, așa respir, e ceva natural, nu fac niciun efort. Îmi doresc să mai fac și câte un colaj de muzică de petrecere, astfel încât lumea să mă cunoască un pic altfel decât doamna Mirela de la „Acces Direct” sau femeia de 40 de ani cu trei copii. Dincolo de lucrurile astea, eu sunt un om de show.

Veți pune televiziunea pe locul doi? O să vă axați mai mult pe partea artistică a vieții?

– Nu las televiziunea pe locul doi, nici nu aș putea să fac asta. Am emisiuni zilnice, veștile spun că emisiunea va fi și mai lungă din 2022, va fi mai mult de muncă decât până acum. De luni până vineri sunt la televiziuni, dar în weekend îmi doresc să revin și la evenimente, atât cât îmi permite timpul.

Copiii îi caldă pe urme Mirelei Vaida

Copiii deja apar alături de dumneavoastră la Antena 1 și în proiectele muzicale, vă calcă vreunul pe urme?

– Copiii sunt crescuți în spiritul artistic și copiază mult. Îi iau în multe emisiuni TV pentru că vreau să îi scap de inhibiții, de trac, de emoții, am vrut să văd cum se descurcă în discuțiile cu străinii, ce răspunsuri dau. O să îi las pe ei să aleagă, dar e clar că eu îi încurajez să facă tot ce le place, eu acum le ofer niște orizonturi și ei vor decide ce vor face pe parcurs. Acum sunt destul de mici.

Nu știu dacă îmi calcă pe urme Carla, ei îi place mai mult să fie pe scenă, să fie filmată și în prim-plan, dar Vladimir este curios, are și ureche bună, cântă prin casă, cântă colinde.

Mirela Vaida, Revelion în Madeira

Cum veți petrece sărbătorile de iarnă? Aveți în plan vreo vacanță sau pandemia vă ține în București?

– De Crăciun planul este să rămânem acasă, atunci când vor veni și bunicii de la Iași, adică părinții mei, vom petrece împreună. Eu și mama ne vom ocupa de bucătăria românească, vom face cozonac, sarmanele, piftie, salată boeuf, friptură. După care ai mei copii vor merge la bunicii de la Cluj, vor rămâne acolo de Revelion, iar eu și soțul meu vom pleca din țară câteva zile. Ne dorim puțină odihnă, vom merge într-o destinație mai exotică. Având în vedere noile condiții destul de complicate, n-am ales să plecăm din Europa, vom merge în Madeira, vom petrece acolo Revelionul.