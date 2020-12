Audio. Dezvăluirile medicului român despre efectele secundare după ce l-a vaccinat anti-covid acum 9 zile pe Netanyahu: “Sunt mai mici decât la vaccinul antigripal!”

Românul Herman Berkovits, medicul român de ani buni al lui Benjamin Netanyahu şi al familiei sale, vorbeşte despre efectele secundare ale vaccinului anti coronavirus pe care i l-a făcut premierului Israelului, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campania de vaccinare împotriva coronavirusului a pornit şi în România, duminică, 27 decembrie, odată cu majoritatea statelor europene.

În primă fază, în România sunt vaccinaţi medicii şi personalul din spitale, cei care sunt în linia întâi în lupta cu virusul ucigaş, aceştia fiind însă într-un număr mic, de sub 4.000 de persoane. Dintre aceştia, aproape 1000 au fost vaccinaţi duminică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Video. Administrarea vaccinul anti covid-19 premierului Israelului, Benjamin Netanyahu, de către medicul român Herman Berkovits a fost ştirea zilei în weekendul trecut pe tot mapamondul

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a fost prima persoană din Israel vaccinată împotriva coronavirusului. Momentul – vezi video mai jos – a fost unul extrem de mediatizat pe întreg globul, fiind un semnal extrem de puternic transmis omenirii de unul dintre cei mai informaţi oameni ai planetei.

Iar cine altcineva putea să-i administreze vaccinul Pfizer premierului israelit, dacă nu însuşi medicul personal al lui Netanyahu, românul Herman Berkovits.

ADVERTISEMENT

Q & A Totul despre vaccinul anti coronavirus si efectele secundare cu medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, românul Herman Berkovits, dupa ce l-a vaccinat pe premierul Israelului in urma cu 9 zile

Medicul Herman Berkovits a dezvăluit experienţa post vaccinare a lui Benjamin Netanyahu şi a vorbit despre tot ceea ce trebuie să ştim despre vaccinul Pfizer împotriva Covid-19 ;i efectele sale secundare într-un vast interviu, tip Q & A, acordat în exclusivitate Directorului FANATIK.RO, Vlad Roşca, respectiv:

cum a decis Benjamin Netanyahu să se vaccineze împotriva coronavirusului

ce teste a făcut premierul israelit înainte de vaccinare

ce vaccinuri face anual Netanyahu

care au fost efectele secundare resimţite de premierul Israelului după administrarea vaccinului Pfizer

cât de important este acest vaccin împotriva coronavirusului

când trebuie luat vaccinul şi când nu este indicat

dacă poţi lua vaccinul în caz că ai simptome de coronavirus

dacă trebuie să iei vaccinul în cazul în care ai avut covid şi ai învins deja boala

dacă vaccinul ne protejează de noua tulpină de coronavirus ce are un grad cu 70% mai mare de răspândire

ce persoane trebuie să-l ia imediat şi cine nu are voie să-l facă

ce efecte secundare poate avea vaccinul Pfizer în comparaţie cu banalul vaccin antigripal

ce s-a întâmplat cu un pacient căruia i s-au administrat cinci doze de vaccin

cum acţionează vaccinul la nivelul corpului în dezoltarea anticorpilor

când s-a vaccinat personal împotriva Covid-19 şi ce efecte secundare a resimţit personal medicul român, în vârstă de 71 ani

sfatul transmis tuturor celor care suferă de alte boli, în legătură cu vaccinul Pfizer

cum explică neîncrederea românilor în vaccin

Cine este Herman Berkovits, medicul român aflat din 1975 în Israel, care are în grijă sănătatea familiei lui Benjamin Netanyahu de 11 ani: “Mama şi tata, la Auschwitz, în lagăre de exterminare”

– Sunteți de ceva timp în Israel. Cum ați ajuns să vă stabiliți acolo?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt de destul de mult timp deja în Israel. De 45 de ani, din 1975. Am terminat facultatea de medicină la Cluj. Am lucrat trei ani și jumătate în circumscripții sanitare din Cluj. Medicii din acea perioadă aveau nevoie să facă circumscripția. Acolo am învățat foarte multe, am făcut chirurgie mică, tratamente, eram medic generalist. Ca generalist, trebuia să faci totul. Cred că am primit multă siguranță. Am terminat facultatea în 1971, apoi au urmat anii de circumscripție. Am făcut și armata în România șase luni, la Oradea. Am făcut o armată grea, șase luni la infanterie. Mi-am făcut datoria și față de România în perioada aia, pentru că am făcut armata voluntari. Am făcut la un regiment, nu între medici. După cele șase luni, am venit în Israel în 1975. Am vrut să fiu pediatru pentru că mama mea a fost la Auschwitz. Toată familia a pierit în Auschwitz. Și tatăl meu a fost în multe lagăre de exterminare. Mama mea a avut o perioadă foarte grea și la Auschwitz și în alte tabere de muncă, unde au murit multe prietene de ale ei. Erau de aceeași vârstă, 16-17 ani. Au murit și de foame și de boli. Îmi povestea mama: când găseam o coajă de cartof, eram cei mai fericiți oameni din lume. Visul mamei a fost ca eu să devin medic pediatru. Când am terminat școala, deși am terminat în zona reală… Toți colegii mei au terminat silvicultura. Singurul care s-a dus la medicină am fost eu. Erau atunci secții de medicină generală și pediatrie. Am făcut pediatria, deși era foarte greu de intrat la Cluj. Erau 50 de locuri la pediatrie și 100 la medicină generală. Am intrat la pediatrie, am făcut circumscripțiile sanitare în România. Iar în 1975 am hotărât, alături de soția mea, să plecăm. Ea este tot româncă, din Târgu Mureș. Este pianistă.

– Sunteți din Târgu-Lăpuș…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

-M-am născut în Târgu-Lăpuș. sunt maramureșean. Facultatea am făcut-o la Cluj. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Târgu-Lăpuș a fost o perioadă importantă și frumoasă, am mulți prieteni de acolo și astăzi. Vizitez cu plăcere orașul. Am avut și onoarea de a primi titlul de cetățean de onoare. Și Bucureștiul m-a numit cetățean de onoare. Puștiul meu mi-a dat titlul de cetățean de onoare, în timpul unei festivități la școală la care a fost invitată toată școala. Toți copiii erau acolo. Pentru mine, a fost ceva deosebit, în special când mă gândesc că mamei mele nu îi venea să creadă. Eram un elev bun, îmi plăceau și mie fotbalul, voleiul, sportul în general. Dar să fiu dat exemplu la școala din Târgu-Lăpuș nu mă așteptam.

Cum a ajuns Herman Berkovits medicul personal al lui Benjamin Netanyahu: “Tatăl premierului Israelului a murit la mine-n braţe”

– Cum ați ajuns doctorul premierului Beniamin Netanyahu și al familiei?

ADVERTISEMENT

După specializare, mi-am deschis o clinică și am devenit poate cel mai cunoscut medic din Ierusalim. Eram deja de vreo 10-12 ani în Israel atunci când am devenit medic cunoscut în Ierusalim. Apoi i s-a născut premierului cel de-al doilea copil, Avner, în urmă cu 26 de ani, iar el a căutat pe cel mai bun medic pediatru. Așa îmi zicea el și așa a ajuns la mine. I-am tratat pe cei doi fii ai săi, Benjamin și Avner. În 1999, mi-a cerut domnuil Netanyahu să fiu medicul lor și al soției lui. Așa am devenit medicul său și al familiei, inclusiv al părinților. L-am tratat pe tatăl premierului până la vârsta de 102 ani, chiar a murit în brațele mele. Și pe tatăl doamnei Netanyahu l-am tratat tot eu, până la 97 de ani, când a murit tot în brațele mele. Așa am devenit medicul de familie al lui Netanyahu. După ce a fost ales premier în 2009, Netanyahu m-a ales să fiu medicul lui personal și oficial. Deci din 2009 până astăzi am funcția oficială de medic personal al premierului din Israel. Și îi tratez și soția, dar și cei doi copii. Care, de altfel, nu mai sunt copii, pentru că unul are 28 și celălalt are 26 de ani. Pentru mine a fost o mare cinste să fiu ales. Dar a fost într-un fel și normal, pentru că eram medicul lui de mulți ani. Între mine și Beniamin Netanyahu s-a legat și o mare prietenie, are încredere în mine. Familiile noastre sunt împreună la toate evenimentele, fie ele bune sau nefericite. În octombrie și în noiembrie am petrecut alături de domnul Netanyahu ziua sa de naștere și apoi a soției. Eram doar noi și familia lui, 10-12 persoane în total. Facem parte din familia lor, într-un fel. Soția mea a fost profesoara de pian a celor doi fii ai lui Netanyahu.

ADVERTISEMENT

Ea este foarte bună prietenă și cu soția premierului. Pot spune că sunt și un fel de confident, el se consultă cu mine. Desigur că totul este foarte discret, eu niciodată nu vorbesc.

“Sunt la dispoziţia premierului 24 ore din 24. Când vreau să plec undeva, trebuie să găsesc 1-2 medici care să fie întâi aprobaţi de Guvern şi cu care să ţin legătura nonstop”

– Aţi devenit românul cu cea mai mare expunere media în toată lumea în weekend, câând l-aţi vaccinat pe premier

Mi-a spus cineva din România că am devenit cunoscut pe tot mapamondul, după ce i-am administrat vaccinul de coronavirus premierului. Însă i-am răspuns că am rămas același român din Maramureș. Sunt discret, sunt un om care nu își uită prietenii. Mă caută în Israel zi și noapte și ziarele și televiziunile. Dar mie nu îmi place să apar. Mai mult apar în România, fiindcă în Israel se face prea multă politică. Eu sunt discret cu privire la persoana lui Netanyahu. Oamenii mă întreabă aici lucruri care nu sunt legate de sănătate, ci de bârfe. Eu nu sunt omul care să facă bârfe. După ce am devenit medicul lui oficial, în 2009, a trebuit să fiu la dispoziția sa 24 de ore din 24. Dacă vreau să plec în vizită în România, nu este deloc ușor. Trebuie să găsesc un medic sau doi care să mă înlocuiască, însă ei trebuie întâi aprobați de Guvern. Și dacă sunt în România și au nevoie de mine cei din familia Netanyahu, mă sună pentru sfaturi și mă așteaptă să revin în Israel. Deoarece au încredere în mine și în discreția mea. Nu fac nimic special pentru Netanyahu față de alți pacienți. Sunt examinări de rutină, observații în timp. El are o vârstă înaintată, de 71 de ani și sunt necesare examinări periodice. Mă consult și cu alți specialiști, pentru că nu pot ști eu totul. N-am niciun fel de jenă să mă consult cu alți specialiști foarte buni, pe care eu îi aleg de obicei. Fiecare specialist este încântat să își adauge în CV faptul că l-a consultat pe premierul din Israel. Tratamentele le fac cu multă discreție. În fiecare an sunt obligat să dau un raport în toată media, despre situația lui de sănătate. Nici atunci nu dau interviuri după ce se publică raportul. Totul se transformă în politică aici. Așa că nu mă bag. Urmăresc tot ce se întâmplă cu sănătatea lui. Deocamdată, totul merge bine. Tratamentele și examinările și observațiile merg bine. Pentru mine, este o mare responsabilitate. E o personalitate politică celebră la nivel global.

Cum a decis Benjamin Netanyahu să se vaccineze împotriva coronavirusului şi ce teste a făcut înainte de vaccin: “M-a căutat într-o dimineaţă…”

– Fiind unul dintre cei mai informați și importanți oameni în domeniul politicii externe, la nivel internațional, semnalul dat de premierul Israelului atunci când s-a vaccinat a fost unul extraordinar.

M-a căutat într-o dimineață în urmă cu 2-3 săptămâni și m-a întrebat ce părere am dacă vrea să se vaccinează de coronavirus. Mi-a zis că vrea să fie primul care se vaccinează și m-a întrebat ce părere am. I-am spus că e sănătos, e ok. Era momentul în care am primit primele doze de vaccin de la Pfizer, din Germania, erau doar vreo 30.000 de doze. Atunci i-am dat aprobarea din punct de vedere medical să primească acest vaccin.

– A făcut teste prealabile vaccinării?

Sigur că i-am făcut, între timp, și câteva examinări speciale pentru alergii, să mă asigur că este ok. L-am consultat zilnic să văd dacă tensiunea și pulsul sunt în regulă. Am văzut că totul este în regulă, iar el a hotărât ca eu să îi aplic acest vaccin. Eu îi administrez anual și vaccinul împotriva gripei și orice alt vaccin.

– Așadar, premierul se vaccinează în fiecare an cu vaccinurile uzuale?

Sigur că da, se vaccinează cu toate vaccinurile. El merge într-o mulțime de vizite în Africa, de exemplu, unde sunt tot felul de boli tropicale. Se vaccinează și pentru ele. Acele vaccinuri sunt speciale, care sunt obligatorii. Se duce în Kenya, în Ethiopia, în Togo… Unde n-a fost în Africa? Pentru fiecare astfel de regiune, trebuie să îl pregătesc special cu vaccinurile care sunt dedicate acestor zone. Spre fericirea mea, nu s-a îmbolnăvit niciodată de bolile tropicale, dar nici în America de Sud, pe unde a mai fost. Am avut grijă și împotriva malariei. Înainte să plece undeva, analizez zona să văd ce boli sunt acolo, iar apoi mă consult cu specialiștii de la Ministerul Sănătății și îi dau vaccinurile necesare. Deci da, se vaccinează mereu. Acum o lună și jumătate i-am administrat vaccinul împotriva gripei. A avut o reacție foarte bună. La fel și la vaccinul acesta pentru coronavirus pe care i l-am dat sâmbătă seară (n.r. 19 decembrie).

– Cum a decurs vaccinarea anti coronavirus?

Am văzut că a apărut în toată presa globală. Nu mă așteptam, eu am fost foarte dezinvolt, vă spun sincer că nu am avut emoții. Pentru mine, era un lucru de rutină, era doar un vaccin. Emoțiile au început, poate, după aceea. Dar am fost cu el în mașină, i-am citit discursul pe care îl avea de citit, am făcut corectări. După vaccin, când ne-am întors, în loc să se odihnească, a avut o conferință video cu vreo 10 miniștri și oficiali, ședință legată de COVID-19. Boală care nu ne-a părăsit, ba chiar s-a înrăutățit. Caută tot timpul să ia măsuri să nu intrăm în faza a treia a problemei.

“În Israel sunt 3.800 cazuri noi la 80.000 teste zilnice. Din păcate, au apărut deja cazuri ale noii tulpine, ce provine din Anglia. Probabil, vom intra iar în carantină totală”

– Cum e situaţia în Israel legată de răspândirea Covid-19?

Sunt dificultăți cu noua tulpină. La noi s-au găsit deja patru bolnavi cu noua tulpină, iar trei dintre ei s-au întors din Anglia. Toți cei care se întorc din Anglia sunt carantinați nu acasă, ci în hoteluri speciale, care sunt izolate. Deși familiile au protestat, toți au intrat în carantină izolată. Din păcate, și la noi începe să crească numărul de cazuri. Se fac 70-80 de mii de examinări în fiecare zi, recent am avut 3.800 de cazuri într-o zi. Sunt foarte multe examinări, dar 3.800 e un număr foarte mare. Cred că vom intra din nou într-o carantină totală de câteva săptămâni. Dar ceea ce a făcut premierul a fost extraordinar, pentru că el s-a vaccinat pentru a încuraja populația să meargă să se vaccineze.

– Crede lumea în coronavirus în Israel sau…?

Avem şi noi tot felul de filozofi care vorbesc despre cum nu e în regulă vaccinul și ce fel de efecte secundare provoacă. Însă Netanyahu a încurajat vaccinarea, a vrut să dea un exemplu, iar acest lucru a fost de mare impact. A doua zi, a primit vaccinul și președintele. El nu a apărut public, dar gestul premierului a încurajat populația să meargă să se vaccineze. În cele 3-4 zile ce au urmat, s-au administrat deja 30 – 35 de mii de vaccinuri la spitale, iar acum se fac și la policlinici. Eu și soția ne-am vaccinat la spital.

“Eu am resimţit un pic de ameţeală după vaccinare. Dar atât! Soţia şi copiii, absolut nimic!” Dezvăluirea despre doi pacienţi care au avut Covid-19

– Deci v-ați vaccinat și dumneavoastră?

Sigur că da. Și eu și soția ne-am vaccinat, dar și cei doi băieți pe care îi avem. Unul este director al unui departament din Ministerul Sănătății, iar celălalt este farmacist. Ambii au făcut vaccinul astăzi (n.r. vineri 25 decembrie). Toți patru ne-am vaccinat și, vă spun sincer, eu am avut puțină amețeală. Soția și băieții mei nu au nimic. Dar și eu sunt bine, puteți vedea că vorbesc bine și nu am nicio problemă.

– Asta a fost singura reacție adversă? Un pic de amețeală?

Da, un pic de amețeală și asta a fost tot. Nici măcar asta nu mai am acum. Am condus mașina, nu am avut niciun fel de problemă cu stabilitatea. Vreau să vă spun că mă simt bine din punct de vedere psihologic și sufletește, pentru că am luat accest vaccin. Ca medic, lucrez foarte mult cu bolnavii, văd mulți bolnavi și în aceste nouă luni am văzut sute, poate mii de bolnavi. Fiecare bolnav pe care l-am consultat a fost un motiv de teamă pentru mine, să nu mă contamineze. Am avut grijă, am avut măști și toate măsurile posibile. Dar, de astăzi, mă simt liniștit. Sper ca vaccinul să aibă efect. O să primim al doilea vaccin peste trei săptămâni. Deci Netanyahu o să primească încă un vaccin, iar apoi și noi. Vom vedea dacă ne-am imunizat sau nu. Eu am început să trimit bolnavii mei care au scăpat de COVID, să se verifice dacă s-au imunizat sau nu. Doi dintre ei au venit azi la mine și mi-au spus că nu s-au imunizat.

– Adică nu au dezvoltat anticorpi?

Exact, au avut boala, s-au făcut bine, dar nu au dezvoltat anticorpi. Și acum am început să îi trimit pe toți la examenul serologic, care de abia acum s-a pus în funcțiune cu adevărat. Am senzația că acest vaccin va dezvolta mai repede decât boala anticorpii. Mulți tineri fac boala în formă ușoară și poate că de asta nu dezvoltă anticorpi. Cei doi bolnavi pe care i-am analizat recent sunt de vârste diferite, unul mai în vârstă și unuil mai tânăr, dar niciunul dintre ei nu a dezvoltat anticorpi. Este interesant.

“Singura reacţie adversă la vaccinul Pfizer a lui Benjamin Netanyahu a fost o sensibilitate în locul aplicării injecţiei. Nimic altceva”

– Spuneați despre reacțiile adverse. Premierul a avut vreo astfel de reacție, ne puteți spune?

Singura reacție a fost o mică sensibilitate la locul în care a fost aplicată injecția. Dar mi-a spus că asta a fost doar la început, imediat după ce i-am făcut vaccinul. Apoi, n-a mai simțit nimic.

– Dar de alte reacţii adverse ale oamenilor care şi-au făcut vaccinul zilele trecute aveţi cunoştinţă?

Deocamdată, din ce știu eu, dintre cei peste 30.000 de persoane care au făcut vaccinul în Israel, nu au existat cazuri de efecte adverse. Doar câțiva au făcut o mică iritație la nivel local, în jurul zonei în care au fost injectați. Am auzit de un caz interesant şi grăitor. Să vă explic… un flacon de vaccin se diluează cu apă distilată și poate ajuta cinci persoane să se vaccineze. Numai că o asistentă a greșit acest proces și a administrat un flacon unei singure persoane. Adică i-a dat cinci doze de vaccin deodată. Dar acum totul este în regulă și pentru acel om, se simte excelent.

Mesajul medicului pentru românii care nu cred în vaccin: “Mori de Covid, nu de vaccin! Nu-mi vine să cred când văd cifrele din România”

– Ce mesaj aveţi pentru cei care sunt împotriva vaccinării?

Toți cei care sunt împotriva vaccinării și fac niște lucruri pe care, pur și simplu, nu ai avea voie să le faci, trebuie să știe că este mult mai sigur vaccinul decât să primești boala. Din boală poți să mori, ați văzut câți morți sunt deja în lume. Poți rămâne cu sechele, în vreme ce vaccinul are numai efecte secundare minore. Am auzit că sunt oameni care au făcut puțină febră, poate câțiva au făcut și puține frisoane. Dar chiar și acel caz care a primit cinci doze, din greșeală, nu are nimic acum. De aceea le spun tuturor celor care mă sună să meargă imediat să se vaccineze. Asta le propun și românilor. Am văzut niște statistici în România de m-am speriat… 70% ar fi împotriva vaccinului și numai 30% pentru. Nu îmi vine să cred. În Israel era invers, când s-au făcut statistici. În jur de până la 75% erau pentru. Dar și cei 25% care erau împotrivă l-au văzut pe premier vaccinându-se și își dau seama că o să dispară, încetul cu încetul, această negație.

Suferi de o altă boală şi ţi-e frică de faptul că vaccinul împotriva coronavirusului ţi-ar putea afecta sănătatea? Medicul lui Netanyahu e ferm: “Este indicat în mod expres să vă vaccinaţi îdacă suferiţi de alte boli! Pentru că, de vă infectaţi, sunteţi primii care puteţi muri!”

– Mulți se gândesc că iau alte tratamente pentru alte probleme și că poate acestea vor intra în conflict cu vaccinul. Ce îi sfătuiți pe cei bolnavi de alte boli ca să fie siguri că pot lua acest vaccin?

Recomandarea mea este ca și cei care suferă de alte boli să își facă vaccinul! 100%. De altfel, chiar pentru ei este indicat în mod expres acest vaccin. La noi, primii care primesc vaccinul sunt cei din domeniul medical, vârstnicii de peste 60 de ani care au, de obicei boli. Asta pentru că cei care au alte boli și se infectează cu coronavirus, pot să moară. Ei sunt în cel mai mare pericol. Dar de la vaccin nu se moare! Nu există decât efecte secundare minore, ca la vaccinul anti-gripal.

– Chiar aşa, puteţi face o comparaţie între efectele secundare ale vaccinului antigripal şi cel anti coronavirus?

Efectele secundare ale vaccinului anti coronavirus sunt chiar mai puțin decât la cel anti-gripal, pentru că prin acela se dă virusul. Aici nu se administrează virusul, asta nu înțelege lumea. Nu există niciun motiv să ai rețineri de la a face acest vaccin. Iar cei bolnavi nu trebuie să se teamă de acest vaccin, ei sunt primii care ar trebui să îl facă. Pentru că dacă se infectează cu virusul, ei sunt primii care vor muri! Vor face complicații. Vaccinul poate să îi apere de acest virus atât de periculos pentru oamenii cu complicații precum hipertensiunea, diabetul, bolile de inimă, de rinichi. Acești oameni bolnavi sunt cei pe care, dacă virusul îi prinde, vor muri. Văd câți mor în România din cauza asta. Majoritatea sunt oameni în vârstă, bolnavi. Ei sunt primii care trebuie să primească vaccinul.

“Conducătorii din România trebuie să dea un exemplu către populaţie şi să se vaccineze primii! Ca mesajul să fie clar: acest vaccin nu te omoară, ci salvează vieţi!”

– Medicii din Israel cum au primit vaccinul? În România există multă reticenţă, inclusiv din rândul cadrelor medicale…

Vă spun ce s-a întâmplat la noi. În prima zi, duminică, (n.r. 20 decembrie), medicii au cântat și au sărbătorit! Medicii importanți ai Israelului stăteau la rând pentru a primi vaccinul. Cum a făcut premierul la noi, toți conducătorii trebuie să primească primii vaccinul, pentru ca lumea să se convingă de lipsa efectelor secundare. Profesorii universitari de medicină trebuie să fie vaccinați și mediatizate situațiile astea. Și pe mine m-au filmat când m-au vaccinat, pentru a demonstra că medicul premierului primește acest vaccin. Trebuie date exemple de oameni care să dea încredere! Acest vaccin nu omoară. Trebuie explicat la televizor, la noi mereu e un medic specialist cunoscut care explică vaccinul și lipsa complicațiilor. Oamenii sunt speriați de faptul că vaccinul s-a făcut într-un timp atât de scurt, însă asta s-a întâmplat fiindcă tehnologia este foarte avansată astăzi. Nu mai există nici birocrația de pe vremuri. Pe lângă asta, sunt și foarte mulți bolnavi, ceea ce înseamnă că se pot face foarte multe experiențe. Fie că este Pfizer sau Moderna, aceste companii au făcut o grămadă de experimente înainte de a lansa vaccinul. În primăvară, va lansa și Israel propriul vaccin. Am trecut deja în faza a doua de experiențe. Este foarte important să existe exemple! Vă dați seama ce exemplu a fost premierul Israelului, dacă oamenii stau la coadă acum pentru a primi vaccinul. Spre norocul nostru, premierul a dat multe telefoane pentru a obține patru milioane de vaccinuri de la Pfizer până la finalul lunii. Și vom mai primi doze de la ei! Pe lângă asta, Moderna ne va trimite opt milioane de vaccinuri. Vom avea vaccinuri pentru toată țara! Toți ne vom vaccina!

Răspunsul medicului la întrebarea: “Pot copiii şi femeile gravide să se vaccineze împotriva coronavirusului?”

– Cine nu trebuie să facă acest vaccin?

Cu toţii îl pot face, cu excepția unor anumite categorii de oameni, precum tinerii sub 16 ani sau femeile gravide, adică organismelor care nu sunt suficient de experimentate în acest moment. Dar, repet, este important de spus că boala este periculoasă, vaccinul nu! Vaccinul nu este periculos deloc. Nu există niciun fel de cazuri grave semnalate, la 30-35 de mii de vaccinuri câte s-au făcut până acum în Israel.

– Cum vă explicați faptul că unii medici din România nu vor să facă acest vaccin? Ce mesaj le transmiteți acestora?

Înseamnă că nu au citit despre acest vaccin. Și ei se uită la filme documentare despre tot felul de efecte secundare, nu știu de ce. Dar noi, ca medici, trebuie să fim în fiecare zi interesați să citim, să știm ce se întâmplă în lume. Eu, deși am 71 de ani, nu există o zi în care să nu citesc ceva dintr-o revistă israeliană sau americană, să văd ce este nou în lume. Este prost că medicii dau un astfel de exemplu. În Israel, nu am auzit de un medic care să se împotrivească. Un medic serios în Israel nu a apărut care să nu recomande vaccinul. Doar un cadru medical a apărut, iar astăzi se fac filme prin care este ironizat, pentru că toată lumea și-a dat seama că a vorbit prostii atunci când a criticat totul. Dar este vorba despre un singur medic! Restul, toți au mediatizat importanța vaccinului și au îndemnat oamenii să termine această pandemie. Cu puțin noroc, în primăvară am putea fi deja spre sfârșitul pandemiei în Israel. Vă dați seama ce mare lucru ar fi! Tocmai de aceea eu îndemn pe toată lumea: mergeți să primiți vaccinul! Eu l-am făcut, soția mea l-a făcut, copiii mei, prietenii mei medici l-au făcut! Sunt medici care încă nu au ajuns la rând să se vaccineze. La noi, nimeni nu are teamă! Marea majoritate a populației nu are niciun fel de teamă.

Cât vor rezista anticorpii împotriva covid-19 după vaccin. “Eu cred că vom primi anual acest vaccin, ca şi cel antigripal”

– La ce nivel de anticorpi credeți că se ajunge după vaccin? Și cât de mult ar putea ține imunizarea, pentru ce perioadă?

Ar fi bine dacă am ști. Ceea ce zice Pfizer este că 95% dintre cei vaccinați vor produce anticorpi. Dar 5% nu vor produce anticorpi, însă și acești 5% vor fi revaccinați și sper ca după cele două vaccinuri să fim cu toții imunizați. Nu știu cât va ține imunizarea, ne vom testa peste câteva luni și vom vedea. Eu îmi închipui că o să ajungem exact ca în cazul vaccinului anti-gripal, adică să primim anual un vaccin împotriva coronavirus în următorii ani. Deja au apărut unele mutații, vor mai apărea probabil. Pfizer spune că vaccinul ajută și împotriva mutațiilor, dar trebuie oricum să avem grijă. Tocmai de aceea premierul a dat ordin să fie închis din nou aeroportul. Oricine intră în Israel trebuie să stea în carantină două săptămâni. Iar cei care vin din țări precum Marea Britanie trebuie să stea la hotel, în carantină închisă. Nu se pot vedea nici cu familia. Încercăm să oprim a treia erupție de COVID-19 în Israel, dar e posibil să intrăm din nou într-o carantină de câteva săptămâni.

“Vaccinul Pfizer ne va proteja şi de noua tulpina a coronavirusului, cu 70% mai contagioasă!”

– Așadar, semnele ar fi că vaccinul Pfizer, pe care l-ați luat dumneavoastră și i l-ați făcut și premierului, ne va proteja și de noua tulpină cu 70% mai contagioasă?

Da, este ceea ce am citit și eu. Pfizer susține că suntem protejați și de această tulpină. Dar tot vor mai exista mutații, așa cum gripa are mutații în fiecare an. Tocmai pentru acele mutații facem anual vaccinul. Așa va fi și în cazul coronavirus. Va trebui examinat să vedem cât timp ține vaccinul. În funcție de cantitatea de anticorpi va trebui să fim revaccinați.

Medicul Herman Berkovits răspunde ferm la întrebarea: “Am simptome Covid: febră, dureri de cap. Pot face vaccinul?”

– Pentru cei cu simptome, cum ar fi febră, dureri de cap, ei când ar putea să facă vaccinul?

Cine are febră, nu are voie să facă vaccinul. Trebuie așteptat să treacă febra, tratată cauza febrei, iar după câteva zile se poate face vaccinul.

– Dar alte simptome?

Durerea de cap nu este o problemă, toată lumea are dureri de cap din diferite motive 🙂 Dar nu este o piedică în calea vaccinării.

– Deci dacă nu ai simptome serioase, trebuie să te vaccinezi, mai ales dacă eşti bolnav, corect?

Exact! Mai ales bolnavii, cei cu complicații, sunt primii care trebuie să fugă și să își facă vaccinul! Le poate fi salvată viața. Pe lângă asta, doar așa se pot întâlni cu copiii sau cu nepoții în liniște. Mai ales acum că sunt sărbătorile şi zilele libere de final de an, vă dați seama ce pericol este într-o familie cu 20-30 de oameni… E suficient să fie unul bolnav, care să contamineze câțiva bătrâni. În câteva zile sau săptămâni, acei bătrâni pot fi ori morți, ori internați, ori să rămână cu tot felul de sechele. Este foarte important ca aceste sărbători să fie tratate cu grijă, pentru a nu vă contamina și pentru a nu îi contamina pe cei vârstnici. Se spune că vârstnicii sunt cei de la 60 de ani în sus, dar eu vă spun că sunt mulți cu boli care au și 50 de ani, și 40 de ani. Trebuie să avem mare grijă de sărbătorile acestea.

“Am avut coronavirus şi m-am vindecat. Trebuie să mă vaccinez?” Răspunsul medicului specialist

– O persoană care a fost bolnavă de COVID-19 și s-a imunizat, are sens să mai facă vaccinul?

Cel care nu s-a imunizat, va fi imunizat. În cazul celui deja imunizat, nu s-a decis încă nimic. Sunt păreri că și cei imunizați ar trebui să facă cel puțin încă un vaccin. Eu cred că este vorba și despre cantitatea de anticorpi. Sunt mulți care au anticorpi într-o cantitate foarte limitată. Eu le-aș da acestora imediat vaccinul. Cei cu o cantitate mare de anticorpi, nu consider că trebuie vaccinați. Dar trebuie monitorizați, pentru că nu știm cât timp rămân anticorpii eficienți după boală. Trebuie urmărit ce se întâmplă cu acești oameni. Procesul este abia la început! Mergeţi şi vă vaccinaţi, oameni buni! Pentru viaţa voastră şi a celor dragi de lângă voi!