Interviu cu Ștefan Iancu, actorul român care a jucat cu Steven Seagal și Keira Knightley: “Lumea mă recunoaște chiar și cu mască și cu gluga pe cap”

Are 24 de ani și o carieră de două decenii. Cum e posibil? Ștefan Iancu a început să urmeze drumul actoriei la vârsta de 4 ani și n-are de gând să se oprească prea curând. Tânărul actor iubește ceea ce face și are planuri mari, pe care le-a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Ștefan Iancu, Ștefi sau Ștefănescu – așa cum este alintat acasă, povestește cum a îmbinat copilăria cu actoria, dacă a fost greu să muncească de mic și cum și-a dat seama pe parcurs că acesta este drumul pe care vrea să clădească totul în viață.

Actorul a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti și, în prezent, este masterand la Universitatea Ovidius din Constanța. Primul său rol a fost la vârsta de 4 ani în filmul “Prințesa Hoților”, în care a jucat alături de celebra Keira Knightley.

Ștefan Iancu a jucat în filme cu Steven Seagal și Keira Knightley

Faptul că a avut roluri alături de actori internaționali extrem de cunoscuți, cum au fost Steven Seagal, Darren Shahlavi, Ben Kingsley sau Sandra Oh, l-a ajutat pe Ștefan Iancu să se perfecționeze. A fost uimit aproape de fiecare dată atunci când se întâlnea față în față cu un actor pe care îl știa doar de pe ecrane. Steven Seagal l-a luat pe Ștefan Iancu sub haina sa atunci când a văzut că acestuia îi este frig, fapt ce l-a impresionat pe actorul român.

De asemenea, Sandra Oh i-a schimbat imediat părerea pe care o avea despre ea atunci când a văzut-o cum se comportă în realitate, văzând-o pentru prima dată ca om, în relație cu prietenii și oamenii din jurul ei. Când a mai crescut și-a dat seama și cât de important a fost rolul alături de actrița Keira Kgnithley. Ștefan Iancu avea doar 4 ani când a jucat în filmul “Prințesa hoților” și spune că celebritățile pe care le-a întâlnit l-au învățat cum să se raporteze la meseria de actor.

Cum ți-ai dat seama că acesta e drumul tău? Ce înseamnă actoria pentru tine?

– A venit de la sine. Făcând asta de mic, de la 4 ani, interesul a crescut progresiv până când a ajuns să fie o meserie full-time. Îmi place actoria, chiar dacă uneori mă obosește și simt că n-o înțeleg. Și dacă ajung s-o înțeleg din când în când, atunci mă obosește cel mai tare, pentru că îmi dau seama cât de grea e când e făcută cum trebuie. Cu cap și suflet.

Rolul din serialul “Vlad”, o mare provocare pentru Ștefan Iancu

Care a fost cel mai greu rol de până acum?

– Depinde foarte tare din ce punct de vedere privesc lucrurile. Un rol, pentru mine, poate fi dificil în mai multe feluri. Poate să te solicite fizic, poate să te obosească psihic, poate să fie ceva extrem de intens chiar dacă e o simplă apariție. Nu cred că am un rol pe care l-aș cataloga ca fiind cel mai greu, dar dacă e să vorbim de un parcurs ceva mai lung al unui personaj pe care l-am interpretat și de care simt că a trebuit să am grijă e probabil rolul din ‘Vlad’. E o provocare în sine să reușești să construiești un personaj al cărui fir logic să nu se rupă timp de . Te ajută și scenariul, dar de cele mai multe ori tu știi ce faci.

Ștefan Iancu, recunoscut pe stradă chiar și cu mască și glugă pe cap

Cum te simți atunci când te recunoaște lumea pe stradă sau în alte locuri?

– E flatant. Cred că tot timpul va fi. Mă bucură asta, n-am să mint. Nu am avut parte până acum de vreo experiență neplăcută în direcția asta, dar îmi dau seama că dacă recunoaștere își pierde din caracter și devine fanatism, cu siguranță poți avea parte și de experiențe neplăcute. Un lucru care m-a surprins (plăcut) odată cu pandemia asta e că lumea mă recunoaște chiar și cu mască și cu gluga pe cap. Majoritatea o pun pe seama vocii. Nu mă gândeam că am o voce care e în vreun fel recognoscibilă.

Cum este Ștefan Iancu omul? Nu actorul. Cum ești atunci când nu ești pe scenă sau în fața camerelor de filmat?

– Încerc pe cât posibil să mă detașez de tot ce înseamnă lucru. Încerc să reușesc să revin la mine. Să îmi dau voie să stau ca să mă pot aduna pentru momentele când trebuie să revin pe scenă sau pe platou. În general mă uit la desene.

“Aș fi vrut să văd cum ar fi arătat viața mea dacă o luam pe alt drum”

Ce s-a schimbat la tine în ultimii ani?

– Inevitabil m-am maturizat. Am terminat o facultate, am trecut prin diferite experiențe de viață, atât pe plan profesional cât și personal care inevitabil m-au modificat. Spre bine, cred eu. Ah, și-am învățat să am mult mai multă răbdare. Cu mine.

E ceva ce ai vrea să schimbi în viața ta dacă ai putea da timpul înapoi?

– Cred că aș fi vrut să văd cum ar fi arătat viața mea dacă o luam pe alt drum. Dacă aș fi făcut un sport de performanță, de exemplu. Sau dacă aș fi dat la o altă facultate. Și asta nu pentru că regret ce sunt acum, ci doar de curiozitate.

Cum îți petreci timpul liber?

– Joc tenis, padel, merg la sală, în general îmi place foarte mult să fac sport. Mai citesc, mă uit la seriale și petrec timp cu animalele mele de companie: două pisici și, mai nou, și un câine.

Copilărie normală, deși a muncit de la 4 ani

Cum a fost copilăria ta, dat fiind faptul că ai avut primul rol la vârsta de 4 ani?

– Presupun că la fel ca unei majorități din copiii de vârsta mea care au avut parte de o copilărie frumoasă și liniștită. Faptul că filmam nu m-a schimbat în vreun fel și nici nu mi-a alterat percepția despre ce e în jurul meu. Era o joacă, oricum.

Cum erai sau ești alintat de părinți?

– Ștefi cred că îmi mai ziceau ai mei. Și încă îmi mai zic. Sau Ștef. Iar mama îmi mai zicea uneori Ștefănescu.

Ne povestești o situație amuzantă din copilăria ta, pe care n-ai cum să o uiți?

– Aveam vreo 6-7 ani. Mă jucam “De-a v-ați ascunselea” cu ai mei și cu fratele meu în casă. M-am făcut ghem și m-am ascuns sub un pulover de pe un birou. M-au căutat ai mei disperați vreo 10 minute. A fost un loc foarte bun de ascuns. M-au găsit abia când am început să râd.

Care este cel mai mare vis al tău?

– Să-l joc pe Spider-Man. Sau să apuc să joc cu Andrew Garfield.

Ștefan Iancu vrea să se mute în Italia

Cum te vezi peste 10 ani? Dar peste 20?

– Cel mai probabil tot în domeniul ăsta. Nu știu dacă tot aici. Dacă o să-mi iasă ce mi-am propus sper că poate mă voi fi mutat în altă parte. Poate în sudul Italiei.

