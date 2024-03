Investiția gigant cu care România ar putea da lovitura. Turiștii străini vor fi înnebuniți să ajungă aici

Investiția gigant dezvăluită de oficiali ai statului prin care România ar putea da lovitura într-un sector cheie. Dacă se va materializa, turiștii vor fi înnebuniți să ajungă pe meleagurile noastre.

Investiția din turism de 500 de milioane de dolari cu care România ar putea da lovitura

În prezent, în România în weekenduri sau pe perioada vacanțelor. Aceste locații nu se compară însă cu adevăratele astfel de locuri de relaxare din Europa. Disneyland, Legoland şi Diggerland sunt în topul preferințelor turiștilor.

ADVERTISEMENT

Parcurile de distracție de mari dimensiuni nu sunt dedicate doar copiilor. Aici pot ajunge toți cei care vor să aibă parte de experiențe memorabile. Când vine vorba de divertisment, bătrânul continent are o mulțime de parcuri de distracție. Anual, acestea atrag milioane de turiști, copii și adulți, în egală măsură.

Foarte mulți români ajung anual în zone din afară țării pentru a avea parte de momente de neuitat. În curând, dacă e să privim promisiunile de la Guvern, țara noastră ar putea ajunge pe harta acestor destinații turistice.

ADVERTISEMENT

Astfel, Ministerul Turismului dezvăluie că are în plan construirea unui parc de distracții. Locația acestuia este una de vis: Bran sau Sighişoara, zone deja vizitate anual de sute de mii de turiști.

Proiectul va fi materializat în următorii ani. În acest sens, , de la străini. Ea se ridică la suma uriașă de 500 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

”Zonele au fost alese de către investitori, dar pe baza unor date pe care şi noi şi alte instituţii le-am furnizat. În funcţie de numărul de turişti. Am avut mai multe întâlniri chiar şi cu companii americane foarte puternice”, spune Lucian Rus, secretar de stat Ministerul Turismului, pentru .

Un important parc de distracții se construiește în România, la Covasna

Până la proiectul de jumătate de miliard de dolari amintit, în România par a se mișca deja lucrurile. Se pare că cel mai mare parc de distracții din țară va fi construit în județul Covasna, la 4 kilometri de orașul Sfântu Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Acesta se va întinde pe o suprafață de 37 de hectare. Investiția urmează să fie realizată de HCR SRL, firma care administrează și ”Dino Parc” de la Râșnov, scrie presa locală.

”Noi, cei care suntem acționari la Dino Parc, ne-am gândit să ne dezvoltăm. Acolo, lucrurile sunt clare. Dino Parcul de la Râșnov împlinește 10 ani și se bucură de același interes.

Numărul celor care ne vizitează într-un an nu a scăzut până acum. Este o atracție mare a zonei și în fiecare an mai facem câte ceva, mai aducem câte o noutate. Pe baza acestui succes, se va construi noul parc și pentru că am mai prins și noi curaj să mai facem și altundeva”, a spus unul dintre investitori, pentru .