Investitori noi la Universitatea Craiova! Rotaru a făcut marele anunț

Mihai Rotaru anunța la mijlocul lunii iulie că nu mai este dispus să vină de acasă cu milioane de euro pe an, astfel că vrea să facă un pas în spate din postura de investitor majoritar la Universitatea Craiova. Cu toate acestea, timpul pare să le rezolve pe toate, astfel că apelul lui Rotaru către alți oameni de afaceri din România nu a rămas fără ecou.

Investitori noi la Universitatea Craiova!

”Surprinzător, au apărut foarte multe persoane interesate. Surprinzător, nu m-am așteptat. Suntem în direcția bună, avem discuții. Sunt mult mai optimist decât eram acum o săptămână. Nu dau nume, poate să fie un model care să reziste, care să poată fi implementat. Repet, au fost chiar oameni la care nu mă așteptam, vorbim de oameni extrem de serioși, oameni care pun suflet și au pus suflet pentru Universitatea Craiova și din zona de business”, a explicat Mihai Rotaru.

Întrebat de Horia Ivanovici dacă acești investitori misterioși sunt exclusiv din Craiova, Rotaru a replicat: ”Din toată țara!”. Ulterior, patronul Universității Craiova a vorbit despre modelul propus acestor investitori, care ar trebui să vină cu minimum 250.000 de euro de acasă, pe an, pentru a susține bugetul echipei.

”Nu, noi ca în fiecare an să venim cu un aport la capitalul social de 5-6 milioane de euro. 5 milioane e tichetul în momentul acesta. Deficitul nostru, dacă nu luăm în calcul cupele europene și vânzarea de jucători, e 5 milioane euro pe an. Cu 5 milioane de euro pe an noi stăm relaxați, fără să vindem jucători, iar o neparticipare în grupele unei competiții europene să nu ne tragă în jos. Fiecare vine cu 5%, care înseamnă 250.000 de euro pe an aport la capitalul social. În total înseamnă 5 milioane de euro”, a completat Rotaru.

Așadar, celor care doresc să investească în această echipă pornesc de la 250.000 de euro pe an pentru 5% din acțiuni, pentru a se acoperi deficitul anual de 5 milioane de euro, luând în considerare o ratare a competițiilor europene și fără ca oltenii să fie nevoiți să vândă jucători.

”Așa am gândit-o. Poate să fie 20 de acționari, dar pot să acopăr doar eu 4-6 acționari. Se poate ca aportul meu să fie 1 milion 1.5 milioane de euro pe an. Alt acționar poate să acopere 10%. Majoritatea sunt la 5%. Dacă vine unul care spune că vine cu 100%, nu e nicio problemă”, a completat Rotaru. Amuzat de situație, Horia Ivanovici a făcut o propunere în acest sens, reușind să-l facă pe Mihai Rotaru să râdă: ”Păi vine, Mititelu vine”.

Fuzionează Universitatea lui Rotaru cu echipa lui Mititelu?

a comentat ipotetica fuziune dintre echipa sa și echipa patronată de Adrian Mititelu. ”Credeți în poveștile ălea cu fuziunea? Că dumneavoastră 30, că Mititelu 30, sunt aberații, nu?”, a fost întrebarea pusă de Horia Ivanovici, întrebare care și-a găsit rapid răspuns din partea lui Mihai Rotaru: ”Acolo era o discuție între doi suporteri rivali, e treaba lor ce vorbesc”.

Discuția pe această temă s-a încheiat tot pe o notă optimistă, cu o remarcă făcută de Horia Ivanovici. ”O știți pe ultima, ca să ne amuzăm puțin. Tocmai ce ați anunțat dumneavoastră că vă depuneți mandatul de acționar, aseară a venit și Mititelu: domle mă retrag într-un an doi”, a comentat situația moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

