Mihai Rotaru pleacă de la Universitatea Craiova: „Mi-am depus mandatul!”

Patronul oltenilor a spus că nu va pleca brusc de la echipă, ci va continua să ajute clubul și chiar dacă vor veni investitori noi în Bănie și el va mai contribui cu sume importante de bani, fiind mândru de faptul că a reușit să renască Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru vrea să plece de la Universitatea Craiova

despre plecarea sa de la Universitatea Craiova, chiar în ziua în care echipa a câștigat în instanță palmaresul în fața rivalilor de la FC U Craiova: „E victoria orașului, nu a mea! Fiind o luptă în instanță, care a durat aproape 10 ani de zile, este o satisfacție.

ADVERTISEMENT

Poate e cea mai importantă victorie după câștigarea stemei și cea a dreptului de a folosi numele. Avem acum practic sfânta Treime. Cum am mai spus-o ele trebuie să fie și să aparțină orașului!

Este definitivă și executorie, șansele tind spre zero să se schimbe ceva, noi am câștigat și pentru că fusese speța în prezența stemei și a denumirii.

ADVERTISEMENT

Se recunoaște palmaresul Craiovei Maxima, campioana unei mari iubiri. Am vorbit cu avocații noștri, iar șansele sunt imposibile ca să se schimbe decizia.

În Craiova, lucrurile erau clare, noi nu targetăm suporterii lui FC U Craiova, noi încercăm să creștem bazinul nostru de suporteri. Pe termen lung s-a dovedit a fi cartea câștigătoare, pentru că noi nu am venit cu un discurs violent ca cei de la FC U Craiova”.

ADVERTISEMENT

„Este o euforie la nivelul tuturor suporterilor, care vor ajuta echipa, vor sufla vântul din pupă. Eu nu iau deciziile în funcție de ce se întâmplă azi sau mâine. Am spus că voi sta 10 ani în fotbal și mi-am depus mandatul.

Am spus că trebuie să găsim alte soluții, am anunțat și orașul Craiova, pentru că merită orașul să aibă o echipă și să fie o echipă mare. Eu am ajutat să renască echipa, am avut chiar niște momente foarte bune, dar n-am reușit să fac o echipă mare.

Am anunțat că trebuie să găsim alte soluții. Eu nu voi lăsa Universitatea Craiova să moară, dar trebuie să găsim soluții, să fiu înlocuit și să stau mai mult ca suporter, să investesc anual 1 milion-1 milion și jumătate de euro”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

ADVERTISEMENT

„Eu vin să ajut, dar trebuie să găsim alte resurse!”

„Eu vin să ajut, dar trebuie să găsim alte resurse. Cea mai importantă resursă este suporterul, dar la Craiova investim 5 milioane de euro pe an. Dacă noi am fi luat campionatul și nu am fi fost eliminați la penalty-uri din Conference League, era ceva ce putea schimba perspectiva.

La nivelul a ceea ce am investit, nu am făcut performanțe mari. Nu plec pur și simplu, pentru că ar însemna insolvență și faliment. Eu mă bucur că am redat echipa fanilor.

Mă bucur că mă retrag și că știu că am făcut ceva. Mă bucur că pot să ajut ca echipa să nu scadă ștacheta. Craiova și cheltuie mult. Nu trebuie să ne întoarcem și echipa să aparțină unei singure persoane”, a .

„Am discuții avansate cu 6-7 persoane pentru a veni să investească. E planul pe termen scurt, pe mediu să spunem. Dacă cineva ar veni și mi-ar spune că preia Craiova și dă 20 de milioane de euro, n-aș cere niciun ban înapoi, aș fi mândru pentru că am pus umărul la renașterea Universității Craiova”, a mai spus Mihai Rotaru.