Ioan Andone îi pune la zid pe elevii lui Mircea Rednic: „Nu au demonstrat că merită să poarte tricoul lui Dinamo”

Dinamo întâlnește Chindia Târgoviște în , meciul fiind programat loc luni, pe stadionul din Ștefan cel mare, de la ora 20:30. „Câinii” se află, cel puțin până la ora partidei, pe ultimul loc al clasamentului, iar Ioan Andone a pus tunurile pe elevii lui Mircea Rednic.

Ioan Andone consideră că situația de la Dinamo poate fi remediată doar dacă toți sunt uniți

Fostul jucător și tehnician dinamovist nu se ferește să spună că situația prin care trece acum echipa alb-roșie este cea mai dificilă din istoria clubului. „E o situaţie foarte grea, cum nu cred că a mai fost niciodată la Dinamo.

Eu cred că ei pot rezolva situaţia în momentul în care pot să fie uniţi, în care conducătorii şi jucătorii vor dori acelaşi lucru”, a spus „Fălcosul” la .

Ioan Andone afirmă că e nevoie de 4-5 jucători noi la Dinamo

Mai grav, din punctul de vedere al lui Ioan Andone, este că jucătorii nu pun suflet în ceea ce fac. „Acum nu dau impresia asta, că sunt uniți. Probabil în iarnă vor fi modificări în cadrul lotului şi experienţa lui Rednic să-i ajute să se salveze.

În formula actuală, e foarte greu, sunt atâtea meciuri fără victorie şi jucătorii nu au demonstrat că pot să poarte tricoul lui Dinamo cu cinste.

Atunci, normal că trebuie să-ţi doreşti ceva. Nu trebuie să schimbi în totalitate, cu 4-5 jucători noi Dinamo poate să aibă altă faţă în primăvară”, a spus fostul tehnician.

Ioan Andone este de părere că jucătorii de la Dinamo nu sunt profesioniști

Ioan Andone s-a referit și la faptul că elevii lui Mircea Rednic . „Niciunde nu am auzit lucrul ăsta. Acum aud că Rednic nu agreează jucătorii vechi sau foştii dinamovişti. Nu sunt profesionişti, când gândeşti aşa ca jucător înseamnă că ai o problemă, înseamnă că tu vezi greşeala la antrenor, nu la tine.

Întâi trebuie să te urmăreşti tu. Nu joacă Rednic, el pune în practică o tactică, alege un prim 11, dar tu când ai intrat în teren trebuie să câştigi meciul”, a mai spus Andone.

Invitația lui Steliano Filip a rămas la nivelul de dorință

FANATIK a aflat că, la mijlocul săptămânii, la o masă în oraș, dar, până la urmă, inițiativa a răma sla stadiul de dorință. „Nu a fost vorba doar de jucătorii tineri, cum am auzit că se zvonește.

Am vrut să ieșim cu echipa la masă, la un restaurant, nu ceva genul ascuns, să întorc eu vestiarul, să schimbăm antrenorul sau alte prostii dintr-astea. Niciodată Steliano Filip sau vreun alt jucător nu au vrut să schimbe antrenorul la Dinamo.

Steliano Filip afirmă că neînțelegerea s-a creat deoarece mesajul a fost transmis greșit

Nici în vară, că s-au scris atâtea prostii, când au fost probleme cu Dusan Uhrin, noi n-am avut nicio problemă cu Dusan Uhrin, s-a creat în jurul nostru o imagine falsă. Și acum toată lumea spune că suntem dezbinați, că nu suntem uniți…

Și pentru asta era masa, să ieșim la o masă toți, români și străini, toți. Doar jucătorii, nici neveste, nici iubite, nici staff, nici Mircea Rednic. Doar băieții. Nu am făcut nimic greșit, noi am mai ieșit la mese din astea…

Până la urmă, nu am mai ieșit, pentru că cine a transmis mesajul l-a transmis greșit. Eu n-am fost acolo, nu am vorbit eu cu toți, că sunt separat de ei, am vorbit cu liderii, ca să spun așa, din lot.

Iar străinii și juniorii, tinerii, au fost informați greșit. Și când am auzit că a ajuns invitația… informația greșită, am preferat să nu mai ieșim”, a declarat jucătorul, în exclusivitate pentru FANATIK.