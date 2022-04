Ioan Andone nu iartă pe nimeni după ce Dinamo a ajuns la barajul pentru evitarea retrogradării: „Lot foarte, foarte slab! Doamne, ce e acolo…”. Exclusiv

Dinamo și va lupta într-o dublă manșă cu o echipă din Liga 2 pentru menținerea în Casa Pariurilor Liga 1.

Andone, fără cuvinte după Mioveni – Dinamo 2-0: „Doamne ce e acolo! E o situație foarte grea. Orice adversar e periculos la baraj”

FANATIK l-a contactat pe , fostul mare jucător și antrenor al „câinilor” care a analizat motivele pentru care Dinamo a ajuns în această situație dramatică.

Dinamo e matematic la baraj…

– Eu speram odată cu venirea lui Dusan Uhrin. E un antrenor foarte bun, dar nu știi cum se adaptează jucătorii pe filosofia de joc când apar schimbări pe bancă. Mie îmi place foarte mult și l-am văzut cum antrenează.

Care e principala cauză pentru această situație?

– Din păcate calitatea jucătorilor asta este. Ei s-au obișnuit cu înfrângerile. Păi se poate Dinamo să aibă trei înfrângeri într-un sezon cu Mioveni? Nu poți… de necrezut dar uite că se întâmplă! Și cu antrenor bun. Lotul este foarte, foarte slab!

Ioan Andone, critici dure la adresa lui Torje și Filip: „Nu poți să ajungi la nivelul ăsta!”

Cum vedeți șansele la baraj?

– Acum într-o dispută în dublă manșă la baraj eu cred că au șanse să se salveze. Dar de la Dinamo de atâția ani de zile tot prost s-a mers. Din ce în ce mai prost. Jucătorii nu înțeleg că sunt la un club uriaș. Nu e de ajuns faptul că joacă la Dinamo! Trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi la un anumit nivel.

Vă așteptați mai mult de la jucătorii cu experiență?

– Și jucătorii care au mai trecut pe acolo, precum Torje și Filip, s-au complăcut. Nu poți să ajungi la nivelul ăsta! Le-am auzit declarațiile, dar nu e de ajuns să vorbești. Trebuie fapte. Toată lumea se aștepta de la ei să fie vioara întâi și să dea tonul la tot! La seriozitate, pentru că acolo e mare nevoie de asta. Au scăzut valoric… Acolo tot lotul e slab și chiar mă doare.

Andone, previziuni sumbre: „Anul viitor le va fi și mai greu, indiferent de antrenorul pe care îl pun”

Ce șanse are Dinamo în sezonul viitor dacă rămâne în Liga 1?

– Anul viitor le va fi și mai greu. Foarte greu! Tot timpul s-a vorbit de New Dinamo, dar nu poți de la an la an să schimbi 12-14 jucători. Vor fi în aceeași situație! Și la anul trebuie să se aștepte la aceleași rezultate indiferent de antrenorul pe care îl pun.

Dinamo a rulat în acest sezon 53 de jucători…

– A afectat foarte mult asta rezultatele. Cum să rulezi 53 de jucători într-un an de zile? Doamne! E una dintre cele mai mari greșeli pe care le puteau face. Dacă schimbi atâția jucători nu poți să faci o echipă, să îi omogenizezi. Plus problemele astea alea acționariatului, cu Șerdean, te doare mintea! Nici nu știi ce e acolo! Nu văd un viitor care să dea speranțe că se vor îndrepta lucrurile sau se va face ceva!

„Sunt de 25 de ani în antrenorat și nu îmi dau seama cum pot să îi ajut! Îndepărtarea lui Rednic a fost una din greșelile mari”

Le dați o mână de ajutor dacă retrogradează?

– Eu nu mă mai gândesc la antrenorat, sincer! Dacă aș putea să îi ajut cu mare plăcere. Dar sincer nici nu știu cum! Sunt de 25 de ani în antrenorat și nu îmi dau seama cum să pot să îi ajut! Atât de gravă e situația. Nu e ceva simplu, aduc trei jucători de valoare. Acolo ai nevoie de o echipă întreagă și nu sunt bani de transferuri. Doamne, ce e acolo! Nu, nu, nu…. E foarte grea situația.

A fost cea mai mare greșeală demiterea lui Mircea Rednic?

– Îndepărtarea lui Rednic a fost una din greșelile mari, pentru că el și-a asumat acest proiect. Și el voia să schimbe jucători pentru că și-a dat seama că nu se poate salva direct cu acel lot. A fost o greșeală mare, dar și Mircea a greșit și s-a ajuns la această despărțire, din păcate.

„Domnul Badea e un mare dinamovist și sigur se va ajunge la o înțelegere. Probabil e și el supărat de ce se întâmplă”

Cu ce a greșit Rednic?

– Trebuia să tacă din gură și să facă. A intrat în discuții cu conducerea, cu toți jucătorii și a pierdut vestiarul. El trebuia să ajungă în iarnă să zică care e lotul pe care se bazează: aștia pleacă, ăștia vin! El a anunțat dinainte că schimbă 14 jucători.

Ce părere aveți despre

– Domnul Badea deține de foarte mulți ani sigla, marca și denumirea de „FC Dinamo”. Domnul Badea e un mare dinamovist și sigur se va ajunge la o înțelegere. Probabil e și el supărat de ce se întâmplă, pentru că altfel nu se explică. E un om echilibrat pe care îl cunosc foarte bine și nu știu de ce a luat decizia asta. Nu am mai vorbit în ultimul timp, dar cred că va reveni.

„Nu ar trebui să auzim așa ceva de la jucători profesioniști!”

Jucătorii acuză accidentările și pregătirea de iarnă….

– Nu are nicio legătură că au făcut pregătire pe sintetic. E lipsă de valoare! Astea sunt scuze și nu ar trebui să auzim așa ceva de la jucători profesioniști, unii cu 7-8.000 de euro! Repet, lipsă de valoare și faptul că au fost rulați peste 50 de jucători.

Aveți un mesaj pentru jucători?

– Jucătorii trebuie să se trezească și să realizeze că au ajuns într-un punct în care nu mai pot să facă nimic, decât să muncească și să uite de scuze. Nu au absolut niciun fel de scuză dacă retrogradează! Pot să aibă probleme la baraj în două meciuri. Nu poți să știi niciodată. Orice adversar în două manșe e periculos. Va fi dificil oricum.