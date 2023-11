Ioan în direct la FANATIK SUPERLIGA. Pe lângă discuțiile legate de clubul din Ștefan cel Mare, antrenorul a abordat și lupta la titlu din SuperLiga. Andone este de părere că trei echipe se bat pentru câștigarea campionatului în actuala stagiune.

Ioan Andone vede o candidată surpriză în lupta la titlu: „Trei echipe se bat la campionat!”

Pe lângă FCSB și CFR Cluj, candidate an de an la câștigarea titlului, Ioan Andone consideră că . Fost antrenor la CFR Cluj, Andone consideră că Andrea Mandorlini are viață grea pe banca formației finanțate de Neluțu Varga.

„Au avut meciuri extrem de bune (n.r. CFR Cluj) în condițiile în care au vândut 9 jucători în vară. Marea majoritate titulari. Este greu pentru Mandorlini, el încearcă ceva. Jucătorul revine la vechile deprinderi, ceea ce cerea Dan Petrescu organizare defensivă, contraatac, mingea a doua.

CFR-ul se va bate la campionat în opinia mea. (n.r. luptă FCSB și CFR?) Și Rapid. Eu o văd pe Rapid. Va fi o luptă în 3”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone a exclus-o pe Universitatea Craiova din lupta la titlu: „Ceva se întâmplă acolo”

Ioan Andone nu o vede capabilă pe Universitatea Craiova de a reveni și a se bate la titlu. Fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo consideră că oltenii ar fi trebuit să se bată la titlu plecând de la valoarea lotului.

„Din păcate, Craiova a ieșit din lupta asta. În ultima perioadă au stat cu Cornel Papură care nu e acceptat de tribune. Lucrurile nu sunt în regulă, nici cu suporterii. Ce să facă Papură? El e craiovean, vrea să facă numai lucruri bune. Ceva se întâmplă acolo.

La începutul campionatului îți spuneam la fel. Craiova trebuie să fie acolo, să se bată la campionat. Asta bulversează jucătorul. Fiecare antrenor are o filosofie, îi place mai mult un sistem.

Nici nu au avut timp să analizeze echipe fiecare și să scoată maximum. Din ce jucători talentați și jucători buni are Craiova, trebuie să te bați la titlu, e obligatoriu”, a mai spus Ioan Andone.

