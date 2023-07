Ioan Neculaie, declarații șocante: „Am pierdut 30 de milioane de euro într-un fotbal mizerabil”

Ioan Neculaie, fostul finanțator al lui FC Brașov, a povestit pe larg despre perioada în care a făcut parte din fenomenul fotbalului românesc. , fostul patron a vorbit despre sumele pe care le-a investit și le-a pierdut la conducerea clubului brașovean.

Ioan Neculaie, despre condamnare: „M-au pedepsit degeaba”

La finalul anului 2017, la un an și șase luni de închisoare de Curtea de Apel Brașov. Milionarul în vârstă de 66 de ani a fost condamnat pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munțiilor. Omul de afaceri a stat în spatele gratiilor șase luni, după care a fost eliberat condiționat.

„M-au pedepsit degeaba, fără niciun motiv, un Jihad nu împotriva mea, ci a economiei românești. Cazierul meu este curat în prezent”, a declarat Ioan Neculaie, care a vorbit ulterior despre sumele pierdute, odată cu finanțarea clubului de fotbal FC Brașov, care, în cele din urmă, a dat faliment.

„Am pierdut 30 de milioane de euro într-un fotbal mizerabil. Peste 30 de milioane de euro, bani munciți. N-am luat niciun leu de la Primărie (n.r. – din Brașov), care a contribuit doar cu becurile de la instalația de nocturnă, pe care, în rest, am făcut-o prin efortul meu personal.

Nu mai vorbesc de gazonul care era cel mai bun din țară”, a spus Ioan Neculaie, pentru . Vara trecută, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ioan Neculaie a ajuns la partaj cu fosta soție, Gina.

„Deși am fost singur, am avut și rezultate”

Sub finanțarea lui Ioan Neculaie, FC Brașov s-a calificat după o pauză de 27 de ani în cupele europene. Totuși, „Stegarii” nu au reușit să cucerească niciun trofeu. În lipsa investițiilor, clubul s-a desființat după faliment.

„Cu toate astea, deși am fost singur, am avut și rezultate. Am dus Brașovul după 27 de ani în cupele europene, unde am jucat și celebra «dublă» cu Inter Milano. Sper să nu treacă acum încă 27 de ani de absență a echipei din prima divizie.

(…) Aș prefera ca lumea să mă uite și să mă lase în pace. Le mulțumesc celor mulți care realizează ce-am făcut în 17 ani pentru fotbalul brașovean. Ceilalți să fie sănătoși! Aș prefera ca lumea să mă uite și să mă lase în pace.

Le mulțumesc celor mulți care realizează ce-am făcut în 17 ani pentru fotbalul brașovean. Ceilalți să fie sănătoși! Am muncit foarte mult să țin echipa asta, am cheltuit o grămadă de bani și n-am auzit măcar un cuvânt frumos de la un suporter. Strigau doar ce le sugera primarul sau cine-i dirija!”, a spus Ioan Neculaie.

Ioan Neculaie, semnal de alarmă: „Ungaria ne va cuceri economic dacă nu ne-a cucerit teritorial”

Ioan Neculaie a abordat și subiectul investițiilor maghiare în fotbalul românesc, fiind adeptul unei variante dubioase. „Ungaria ne va cuceri economic dacă nu ne-a cucerit teritorial. Cine se îndoiește de asta?

Doar unul care nu e patriot, dar, din păcate, nu știu câți patrioți adevărați mai sunt în România. Mă refer la oameni pregătiți să moară la nevoie pentru țara asta, nu la politicieni, care n-au nicio legătură cu subiectul. Uitați-vă numai ce face Șoșoacă prin Parlament! Circ de doi lei, jenant!”, a încheiat Ioan Neculaie.