Ioan Ovidiu Sabău, după ce U Cluj nu a prins locurile de play-off: ”Îmi reproșez și eu ratarea obiectivului. Acolo am pierdut foarte multe puncte”

. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău se clasează pe locul 7 la finalul sezonului regulat.

Ioan Ovidiu Sabău, după FC Volunatri – U Cluj: ”Mi-am pus mari speranțe în acest joc”

La finalul înfruntării de la Voluntari, s-a arătat supărat pe evoluția elevilor săi și a declarat care este noul obiectiv al ardelenilor.

”Vrem să scăpăm de la retrogradare în momentul de față. Mai avem 9 jocuri, trebuie să ne refacem. Asta e situația. Asta e viața noastră, de sportivi, de antrenori. Avem o perioadă grea.

Știu situația salariilor și a investițiilor. Nu e ușor de digerat, mi-am pus mari speranțe. Ai nevoie de altceva ca să câștigi un astfel de joc, noi nu am avut ceea ce trebuia. Ne pregătim în continuare. Îți trebuie un pic de tupeu, de obrăznicie, în sensul bun al cuvântului.

Trebuie să îți câștigi duelurile atunci când ești în preajma careului, nu trebuie să te aștepți că până la urmă o să dai gol, poate greșește adversarul. Îți trebuie altceva. Suntem aici, tot împreună, am realizat și lucruri frumoase, nu trebuie să cedăm.

În spatele nostru sunt niște oameni care ne apreciază, care vin să ne vadă. Nu au văzut ce trebuie în această seară, se întorc amărâți la Cluj. Pe mine asta mă doare foarte tare. Ar fi trebuit să arătăm altceva la un astfel de joc.

Nu suntem destul de maturi pentru acest nivel. Îți trebuie mai multă experiență pentru play-off. Individual, avem jucători, la nivel de echipă trebuie să lucrăm, la obiective. La ce jucători avem, trebuia să arătăm mult mai bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Calificarea în play-off nu s-a pierdut azi”

Întrebat dacă își reproșează ratarea obiectivului, Ioan Ovidiu Sabău a răspuns afirmativ și a declarat că lupta pentru play-off nu s-a pierdut în partida de la Voluntari.

”Nici nu trebuia să ajungem în situația asta. Am avut o perioadă mai grea, nu am acumulat puncte, apoi ne-am revenit. Meciuri foarte grele. Am reintrat în luptă pentru play-off.

Azi ne trebuia mai mult curaj, mai mult tupeu, mai multă dorință și puțină inspirație la acele două situații. Acolo nu mai trebuie să fii tehnic, trebuie să lovești mingea încât să intre în poartă. O altă atitudine, nu atât de moale. Am fost moi.

Îmi reproșez și eu foarte multe. Nu trebuia să ajungem aici. Trebuia să pregătesc altfel în acea perioadă grea. Ne-am întors din Antalya și ne-am antrenat pe sintetic, acolo am pierdut foarte multe puncte. Cu acele puncte, poate eram în play-off”, a mai adăugat Ioan Ovidiu Sabău, după Voluntari – U Cluj 0-0.