Ioana Cosma și Gheorghe Mustață, contre în direct pe tema CSA vs. FCSB: „Nu-mi spuneți ce să citesc! E palmaresul lui FC Nimeni!” Video exclusiv

, iar instanța va da verdictul final. La FANATIK SUPERLIGA s-a întors pe toate părțile acest subiect, iar Gheorghe Mustață a intervenit telefonic.

Ioana Cosma l-a pus la punct în direct pe Gheorghe Mustață: „Nu-mi spuneți ce să citesc!”

Gheorghe Mustață consideră că decizia instanței nu este una relevantă pentru suporteri, oricare ar fi ea: „Din punctul meu de vedere și al suporterilor, pe noi ne interesează mai puțin ce verdict sau ce buton se va apăsa. Dacă se va judeca sportiv, se știe pentru că noi suntem continuatoarea fostei secții de fotbal din 1947 și nu văd altă sentință decât să câștige continuitatea.

Știți foarte bine că și în procesul anterior în care am pierdut sigla și numele, două instanțe au dat nouă câștig de cauză și ultima instanță a spus: ‘Nu!’. Sigla pe care au câștigat-o e sigla făcută de noi, suporterii, în 2003.

Și atunci nu pot să mă aștept decât la o sentință corectă dacă se judecă sportiv, iar dacă se apasă butonul rămâne cum am stabilit”, a spus liderul galeriei FCSB, . Însă dialogul s-a încins imediat:

Dialog încins între Ioana Cosma și Gheorghe Mustață: „Sunteți dezinformată!”

Ioana Cosma: „Bun, dar ei au câștigat în instanțele anterioare! Palmaresul din 1947 în 2003, ulterior până în 1998”.

Gheorghe Mustață: „Doamna Ioana, sunteți dezinformată!”.

Ioana Cosma: „Nu, citesc doar ce s-a întâmplat”.

Gheorghe Mustață: Păi nu citiți. Citiți în sentință! Câștigă până în 1998, rămâne în aer 1998-2003 și restul e al nostru, nu?

Ioana Cosma: „Nu, nu, nu! Nu-mi spuneți ce să citesc! Atenție: tocmai asta spusesem. Poate n-ați înțeles foarte bine. Am spus că până în 1998 dacă erați atent și ne ascultam, remarcați faptul că inițial am spus că au câștigat până în 2003, după care până în 1998. Iar din 1998 am discutat în emisiune că rămâne palmaresul lui FC Nimeni! Nu știm cine este. Al lui Ștefan cel Mare!

Gheorghe Mustață: „Lăcătuș n-a mai fost la noi, Pițurcă n-a antrenat, campionatele nu le-am luat…”.

Ioana Cosma: „Ba da. Acolo s-au câștigat patru trofee”.

Gheorghe Mustață: „Păi unde sunt? La cine sunt? Asta e problema. De-asta vă spun că sentința care a fost dată la Curtea de Apel. Au fost două doamne… pentru că eu am participat la toate procesele de acolo. Eu sunt membru fondator al Asociației Salvați Steaua și noi suntem parte în proces.

Gheorghe Mustață acuză că judecătoarele de la Curtea de Apel nu și-au făcut treaba: „Nu au știut despre ce e vorba în sport”

Gheorghe Mustață acuză judecătoarele de la Curtea de Apel de incompetență: „Am participat și am observat absolut tot ce s-a întâmplat în sală. Și când doamnele judecătoare l-au întrebat pe domnul Talpan ce înseamnă la palmares, el a spus că sigla și alea trebuie să stea la noi.

Adică nici dânsul nu știa. Dacă au doamne judecător acele întrebări, evident că nici ele nu au știut despre ce e vorba în sport și au dat: ‘luați voi până aici, de aici încolo descurcați-vă cu el și din 2003 sunteți voi’”.

Ultrasul speră că lucrurile vor sta cu totul altfel în final: „Aici, acum la Înalta Curte, sper judecătorii respectivi care au fost în instanță să cunoască ce înseamnă Legea Sportului, să își dea seama că o echipă care n-a retrogradat niciodată, că o continuitate a unei foste secții de fotbal e până în prezent în Liga 1”.

Mustață a trimis noi săgeți la adresa „militarilor”: „Faptul că CSA-ul și-a înființat o echipă, nu reînființat! Dacă reînființau era cu totul altceva. Nu vor putea promova nici de acum într-o sută de ani! Despre asta discutăm. Așa sunt și sentințele date lui FC U Craiova, Rapidului”.

Dan Chilom, replică pentru Gheorghe Mustață: „O speță atât de importantă a fost luată chiar așa pe genunchi?

Dan Chilom însă consideră că Gheorghe Mustață a făcut declarații iresponsabile: „Aveți convingerea că o speță atât de importantă luată chiar așa pe genunchi? Că era două doamne? Asta înseamnă că o să câștigați 100% sau 99%, din ce ne spuneți”.

Susținătorul FCSB a răspuns: „Dacă era să câștigăm 99% era de atunci. Dar dacă dumneavoastă puteți face comparația, între 1998 și 2003 unde este acel palmares, eu vă dau cu cea mai mare responsabilitate: ‘Domne, aveți dreptate’”.

Ioana Cosma a continuat dialogul cu Gheorghe Mustață: „O anomalie mai mare ca asta n-am mai întâlnit!”

Ioana: Noi tocmai am discutat că o anomalie mai mare ca asta n-am întâlnit! Între 1998 și 2003 o echipă de fotbal afiliată federației și ligii, câștigă un titlu, o cupă și două Supercupe ale României, dar nu e nicăieri.

Mustață: De aici ne dăm seama că doamnele judecător nu au stăpânit foarte bine Legea Sportului.

Ioana Cosma: Bine, am mai întâlnit o anomalie la procesul în care Adrian Mititelu l-a avut după dezafiliere. Eram în sală la proces și se dăduse o decizie prin care Federația Română de Fotbal trebuia să îi plătească despăgubiri în valoare de 237 de milioane de euro și care a fost întoarsă ulterior, pentru că se luaseră după cota jucătorilor de pe Transfermarkt, plus clauza de reziliere. Au mai fost situații de genul ăsta, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu astfel de spețe, nu sunt foarte multe spețe.

