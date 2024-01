Ioana Ginghină și soțul ei, dezvăluiri picante din luna de miere

Ioana Ginghină a luat o hotărâre radicală legată de viața ei personală, după căsătoria cu Cristi Pitulice, pe care a dezvăluit-o în exclusivitate pentru FANATIK!

Ioana Ginghină, lună de miere în Thailanda cu soțul ei: „Presiunea socială și social media m-au obligat”

Recent întoarsă din vacanța din Thailanda, pe care, din cauza presiunii sociale, a numit-o lună de miere, ne-a spus adevărul despre aparițiile sale sexy , pe care le consideră perfect normale și nu ar înțelege prejudecățile pe care unii le-ar avea cu privire la acest subiect.

ADVERTISEMENT

Ioana Ginghină se mândrește cu formele ei și, din acest motiv, spune că pare mereu sexy, datorită formelor cu care a înzestrat-o mama natură. că soțul ei se împacă destul de bine cu faima pe care a căpătat-o de-a lungul anilor, însă în urma experiențelor prin care a trecut până acum nu vrea să își mai expună viața privată. E o decizie bătută în cuie!

Bună, Ioana! Am văzut că ai început anul cu o vacanță ”șmecheră” în Thailanda. Se zice că, de fapt, abia cum ai mers în luna de miere!

ADVERTISEMENT

– Sincer, nu știu care e diferența între o vacanță și luna de miere. Presiunea socială si media m-au obligat la o lună de miere, așa că am numit această vacantă lună de miere. Dar nu știu ce faci în plus sau în minus într-o lună de miere față de o vacanță.

Te-ai gândit să te apuci de vloguri de călătorii?

– Nuuu… Eu în vacanță mă deconectez de social media. Fac maximum 5 minute poze dimineața sau seara și, dacă mai simt, un story. În rest, las telefonul departe. Deci nu aș putea.

ADVERTISEMENT

Ce spune actrița despre fotografiile pe care le postează pe Instagram: „Faptul că m-am născut cu forme pare că pozele mele sunt mai sexy”

Ești printre femeile cunoscute care are curajul să pozeze și ceva mai sexy, să zicem așa. E nevoie de curaj să mai faci asta într-o lume a prejudecăților?

Ioana Ginghină: – Care prejudecăți? Poate la nivel de vorbe, pentru că în rest trăim într-o lume extrem de lipsită de bun simț. Nu înțeleg asta cu ceva mai sexy, pentru că pozele de pe plajă mă gândesc că e normal să fie în costum de baie. Și nici măcar nu am costume sexy. De fapt, aici e marea problemă. Deși nu fac poze mai sexy ca alte persoane publice, faptul că m-am născut cu forme pare că pozele mele sunt mai sexy. Dar nu sunt… sunt doar poze în costum de baie.

ADVERTISEMENT

Legat de întrebarea asta cu pozatul sexy, cum ți-ai câștigat stima de sine, având în vedere că nu pari a avea vreo inhibiție sau frustrare? Sunt multe femei care se confruntă cu tot felul de complexe și sunt nefericite din cauza asta

– Niciodată nu am avut probleme cu expunerea mea. Nu am pretenții de la mine să arăt ca o sirenă. Sunt femeie, sunt actriță, deci cu acest “ambalaj” joc ceea ce mi se potrivește. Da, mă simt bine în pielea mea, m-am simțit și când aveam cu 8 kilograme în plus. Până la urmă, cine judecă frumusețea? Cine știe exact ce e frumusețea?

Ioana Ginghină și-a învățat lecția: „Nu vreau să îmi mai expun viața privată”

Care e dinamica relației cu partenerul tău? Cum se împacă el cu celebritatea ta?

Ioana Ginghină: – Cristi știa cine sunt de când ne-am cunoscut. Nici el nu e chiar străin de aparițiile TV, doar că ale lui sunt mai serioase. Oricum nu mai vreau să îmi expun viața privată mai mult decât e cazul. Mi-am învățat lecția.

Ai vreo temere în viață? De ce îți e cel mai tare groază?

– Normal că am. Cel mai tare mă sperie boala. Îmi doresc să fiu sănătoasă si familia mea la fel.

Marele vis al actriței. Cu ce se ocupă de când nu apare în telenovele

Ce proiecte profesionale ai în lucru? Unde mai joci, unde te putem vedea? Cum merge treaba la teatru, cu copiii?

– Da, joc în continuare la Teatrul Ion Creangă din București, care acum, după 14 ani, se află în Amzei 13. Apoi școala mea de actorie si firma de evenimente pentru copii MiniArtShow by Ioana Ginghină merge foarte bine. Aștept și noi oferte, bineînțeles.

Ce îți propui din punct de vedere artistic în următoarea perioadă, dacă ai vreun deziderat anume, vreun vis pe care vrei să îl împlinești pe termen lung?

– Da, am multe vise, unul dintre ele este să joc într-un musical. Restul le voi ține pentru mine ca să nu risipesc magia. Chiar vreau să se îndeplinească.