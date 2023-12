Ioana Ginghină are un mare regret de sărbători! Ce a decis pentru 2024: „Teribil”

Ioana Ginghină are un mare regret de sărbători! Aceasta a povestit ce a supărat-o foarte tare anul trecut, chiar de Crăciun!

Ioana Ginghină a vorbit despre regretul său de sărbători, chiar în pragul Crăciunului. Vedeta a povestit că pentru ea sărbătorile de iarnă sunt un moment special. Mai mult, unii chiar o consideră o fanatică a Crăciunului pentru că se apucă foarte devreme de decorat casa.

Ioana Ginghină regretă că anul trecut nu a stat acasă de Crăciun, cu toată familia. Așa că anul acesta are planul bine făcut, și nu mai are de gând să plece nicăieri. Cel puțin în așteptarea lui !

Vedeta a spus că a fost în Zanzibar anul trecut de Crăciun și acum regretă mult decizia. Așa că deja și-a făcut planurile de călătorie și va pleca pe 1 ianuarie, în Thailanda.

„Anul trecut am plecat în Zanzibar de Crăciun. A fost primul an în care nu am făcut cu familia și am regretat teribil.

De asta anul acesta plec după, tocmai ca să nu mai pățesc ce am pățit anul trecut. Plecăm în Thailanda pe 1 ianuarie”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit

Ioana Ginghină spune că este obsedată de Crăciun

a spus că începe să decoreze de pe 15 noiembrie. Aceasta a spus că mereu a avut o perioadă specială în timpul Crăciunului, încă de când era mică.

„Toată lumea zice de ce sunt eu obsedată cu Crăciunul și decorez de pe 15 noiembrie și mă apuc de cumpărat cadouri foarte din timp, pentru că ai mei, cumva, chiar dacă era perioada aceea (n.r. comunismul), noi țineam foarte mult la partea asta de Crăciun.

Venea Moș Crăciun, venea un vecin care se îmbrăca în Moș Crăciun, mergeam cu părinții, cumpăram un brad, undeva pe 22 -23 decembrie, foarte aproape de Crăciun. Tata punea prima dată beculețele, după aceea noi, restul, puneam ornamentele”, a spus actrița.