Iohannis, piatră de moară de gâtul PNL la alegerile din 2024. „Are tot ce-i trebuie să devină subiect de campanie”

Vizita efectuată de premierul Ciolacu la Washington în aceste zile scoate la iveală un episod important al tensiunilor potențiale între PSD și președintele Klaus Iohannis prin excluderea ambasadorului Andrei Muraru, de la întâlnirile pe care liderul PSD le are programate cu oficialii americani. Analiștii politici sunt de părere că această decizie reprezintă o încălcare a normelor instituționale, dar și faptul că acest lucru indică că șeful statului va reprezenta o vulnerabilitate în alegerile din 2024.

Washingtonul, tărâmul conflictului cu Iohannis

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, fost consilier al președintelui Iohannis, care l-a și numit în 2021 la Washington, a avut luni o reacție punctuală în contextul vizitei premierului Ciolacu în SUA, spunând că rolul său „în această vizită se încheie aici” în condițiile în care „domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanților Ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile”.

Liderul PSD a reacționat scurt și i-a taxat ieșirea publică, spunând că acesta își urmărește interesele sau viziunea personală, notând ironic că „domnul ambasador e mai tânăr decât mine, cred că cea mai mare calitate în politică este răbdarea”.

Analiștii politici sunt însă de părere că decizia premierului de a-l exclude pe ambasadorul României de la întrunirile pe care acesta le are în SUA reprezintă atât o încălcare a normelor instituționale, ambasadorul fiind în fapt cel mai înalt reprezentant al României în țara respectivă, dar și un afront direct la adresa președintelui Iohannis, acesta fiind nu doar cel care numește ambasadorii, dar cel care conduce politica externă a țării.

„Ceea ce s-a întâmplat acum e foarte grav. Ciolacu vrea să ia pe persoană fizică postul de premier. În mod normal, ambasadorul României este obligatoriu prezent la aceste întruniri pentru că el, și nu premierul, este singurul reprezentat permanent oficial al statului român acolo. Chiar dacă Ciolacu se duce în vizită, el este doar șeful Guvernului, ambasadorul însă reprezintă permanent, la cel mai înalt nivel, dacă președintele nu este acolo, statul român. Faptul că Ciolacu l-a dat afară pe ambasador de la întâlniri, că de fapt asta s-a întâmplat, e un act de o gravitate extremă. De ce a făcut asta? Suspiciunea e că vrea să vorbească „la liber”, cum se zice, și să promită ceva care să nu fie cunoscut.

E important ca ambasadorul să fie prezent acolo pentru ca tot ceea ce se discută să se știe la nivelul statului român și că există o continuitate în politică, să existe o coerență. Există o linie de politică cu SUA, la fel cum există cu toate statele de fapt. Nu poți să promiți ce vrei tu. M-aș fi așteptat ca cel care l-a numit pe ambasador, în speță Klaus Iohannis, să reacționeze dur. De fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost să-l dea afară pe reprezentantul președintelui, pentru că acesta conduce politica externă a României”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cătălin Avramescu, fost ambasador al României în Finlanda.

O vulnerabilitate politică în 2024

Acesta nu este primul conflict între Cotroceni și PSD, chiar dacă vorbim mai degrabă de conflicte care nu au reverberat puternic în mass-media. A fost la finalul anului trecut demisia lui Vasile Dîncu de la Apărare, o demisie cerută chiar de către șeful statului, deranjat de gafele liderului PSD, iar apoi, la începutul acestui an, intervenția șefului statului pe tema majorării pensiilor. La acea vreme, PNL și PSD se aflau într-o luptă publică privind majorarea pensiilor, fiecare partid licitând câte un procent de majorare, asta până la intervenția șefului statului care a licitat cel mai mult. „Vă aduceţi aminte ce licitaţie fantastică am avut noi, ce blocaje în actuala coaliţie ca să hotărâm creşterea pensiilor. Ne-am trezit că aproape în fiecare zi partenerii noştri şi prietenii noştri galbeni îi cereau demisia lui Marius Budăi, pentru că vrea să creștem pensiile, ca după aceea să vină Zeus şi să spună 15%”, avea să declare Vasile Dîncu despre acest episod.

Cu aceste câteva excepții, relația dintre PSD și șeful statului a fost una mai mult decât cordială. Marea majoritate a liderilor social-democrați s-au abținut în a-l critica pe Iohannis, care, la rândul său, a lăudat coaliția PNL-PSD pentru că „am evitat să intrăm în recesiune” și pentru stabilitatea politică a țării. „Românilor li s-a promis stabilitate și au primit stabilitate. Românilor li s-a promis o guvernare care rezolvă marile crize care s-au arătat deja la orizont atunci și au fost rezolvate”, a spus șeful statului în momentul rocadei guvernamentale.

În ultimele două săptămâni președintele Iohannis a fost ținta unor critici la unison din partea presei pentru ultimul său turneu de nouă zile efectuat în Africa, . Turneul președintelui a fost criticat de partidele de opoziție. Liderii USR au subliniat că „România are importuri și exporturi mai mici cu Tanzania decât a costat drumul Președintelui în Africa”, iar caracteristic: „Faraoane, faci ocolul pământului în două mandate și îți bați joc de români”. De altfel, după acest episod, cele două partide nici nu au fost invitate la evenimentele de 1 Decembrie.

În contrast, site-ul oficial al PNL a preluat declarațiile „liberalului Klaus Iohannis” cu privire la oportunitățile de investiție în Africa ale României, iar Nicolae Ciucă a vorbit despre resursele continentului ce pot fi o oportunitate pentru țara noastră. Liderul PSD, cel care în calitate de premier a majorat bugetul de călătorii al președintelui Iohannis, s-a limitat în a critica această vizită. „Nu îi țin eu contabilitatea programului președintelui”, a spus liderul PSD care a adăugat, încercând să se distanțeze însă de turneul președintelui, că el ar fi organizat altfel seria de vizite.

Analiștii politici sunt de părere că în acest moment dacă Iohannis va deveni o țintă pentru PSD în anul electoral 2024 rămâne încă o necunoscută, în ciuda faptului că nivelul de încredere al șefului statului este unul extrem de scăzut. Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că în acest moment Iohannis nu poate fi un atu pentru liberali, fiind probabil sub fostul său partid la nivelul încrederii.

„E clar, plecând chiar de la nivelul extrem de mic de încredere pe care-l are președintele Iohannis, că este văzut extrem de prost de o mare majoritate a populației. În an electoral, acest fapt nu poate fi decât fructificat de opozanți, și dăunător celor care se asociază cu Iohannis. Mă îndoiesc că pentru PNL asocierea cu Iohannis poate aduce un plus. Adică, pe unde e PNL astăzi pe acolo e și președintele Iohannis, dacă nu cumva acesta din urmă poate trage și mai mult PNL în jos, în cazul în care alții vor să instrumentalizeze acest subiect. Și asta e o discuție: va fi Klaus Iohannis, și cele două mandate ale sale, subiect de campanie sau nu? Va fi el o țintă pentru PSD?

Cert e că datele de azi și pulsul social ne arată că președintele Iohannis are tot ce-i trebuie pentru a deveni un subiect de campanie în care opozanții să tragă și pe spatele căruia să urce”, a declarat acesta, pentru FANATIK, subliniind că rămân încă multe necunoscute, inclusiv cine anume va candida anul viitor în fruntea partidelor, ceea ce va determina cât de mult Iohannis va fi un „subiect de campanie”. Analistul a subliniat chiar că AUR lansase o campanie pentru strângerea de semnături pentru demiterea președintelui, acțiune ce pare să fi fost dată uitării, semn că interesul pentru a face din Klaus Iohannis un subiect a scăzut.

Politologul Cătălin Avramescu este de părere că președintele Iohannis pare a fi unul dintre liberalii care își doresc o alianță cu social-democrații chiar și înainte de alegeri, ultima, o posibilitate tot mai puțin probabilă. Însă, notează aceasta, în condițiile în care șeful statului a evoluat de la liderul care a scos PSD la guvernare, la ultimele alegeri, la cel care i-a adus înapoi, acesta pare interesat să mențină deschisă posibilitatea unei noi coaliții și după alegerile din 2024.

„Nu știu cât e interesat Iohannis să ajute PNL-ul în campania din 2024. Cred că se vede dincolo de aceste lupte pământești. Ceea ce-și dorește este ca PNL-ul să adopte o atitudine de non-combat cu PSD-ul, și chiar, la limită, liste comune cu PSD. Mai are puțin și se înscrie în PSD, sincer. Vorbim de cineva care pledează cu atâta fierbințeală pentru o combinație politică ce înlătură nevoia de alegeri. El ne spune practic că au format o majoritate în afara rezultatului alegerilor și că se dorește trecerea peste aceste alegeri cu aceeași majoritate. Am făcut o majoritate pe deasupra alegerilor trecute și vreau să trec cu ea și pe deasupra acestor alegeri, asta ne spune șeful statului acum”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cătălin Avramescu, de la Facultate de Științe Politice a Universității București.

Necunoscutele privind viitorul lui Iohannis

În ceea ce privește influența pe care președintele Iohannis o va avea în anul electoral 2024 analiștii politici sunt de părere că faptul determinant va fi măsura în care acesta își dorește să-și continue cariera politică la nivel european, fapt ce ar influența atât acțiunile sale cât și modul în care partidele se vor raporta la el. În condițiile în care Iohannis ar ajunge șeful diplomației europene, practic nu ar mai fi o vulnerabilitate pentru aceste partide.

„Pare că președintele Iohannis își dorește să joace un rol politic în continuare, unul european. În consecință, cred că lucrul ăsta va influența modul în care Iohannis, ca personaj, va fi prezent în campania electorală din 2024 și cum va fi folosit în campaniile unora, ca personaj pozitiv sau negativ. Așa că, în acest moment, e greu de spus pentru că va depinde de acest rol pe care și-l dorește. Dacă nu va reuși să-și câștige o poziție ulterioară, după mandatul de președinte, îmi imaginez că importanța lui va scădea destul de mult, și, în funcție de cum va arăta țara la anul, el va fi cel mai probabil o vulnerabilitate pentru cei care vor fi asociați cu el. Dar nu m-aș hazarda deocamdată pentru că acest scenariu european poate schimba datele problemei”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic, Adrian Zăbavă.

În opinia acestuia, obținerea de către Iohannis a unei funcții în cadrul Comisiei Europene ar da peste cap până și calendarul alegerilor de anul viitor de la noi din țară.

„Dacă președintele Iohannis își atinge obiectivul și câștigă postul ală de înalt reprezentat al politicii externe a UE sau altceva, acest lucru s-ar întâmpla după alegerile europarlamentare, fapt ce ar duc la niște alegeri prezidențiale anticipate. Vorbim de un lucru care ar schimba calendarul electoral pe care-l vedem acum. Conform Constituției, odată vacantată funcția de președinte, alegerile trebuie să se întâmple în 90 de zile. Dacă luăm reperul alegerilor europarlamentare, care sunt la începutul lunii iunie, apoi ar urma discuțiile pentru formarea CE, care mai mult de o lună nu ar trebui să țină. Dacă luăm ca reper acest lucru, prin octombrie, noiembrie ar trebui să avem alegeri prezidențiale, mai devreme practic decât estimam”, a mai declarat Adrian Zăbavă pentru FANATIK.