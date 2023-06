Ion Ţiriac, reacţie dură în scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep: “I-au terminat cariera! Cineva trebuie să răspundă”

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu în septembrie 2022 la US Open. Sportiva a fost suspendată provizoriu pentru dopaj, însă nici până acum nu a fost audiată, lucru care a stârnit o reacţie dură din partea sportivei.

Ion Ţiriac, reacţie dură în scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep: “I-au terminat cariera!”

Omul de afaceri Ion Ţiriac este de părere că s-a încheiat cariera sportivă a şi sportiva ar trebui să se concentreze pe obţinerea unor despăgubiri, în condiţiile în care i-ar fi greu să revină după atâta timp în activitate:

ADVERTISEMENT

“După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși, e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi.

ADVERTISEMENT

“Suntem români și asta ne-o merităm”

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc să stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte? Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren.

Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a spus Ion Ţiriac conform .

ADVERTISEMENT

Simona Halep, exasperată de amânările succesive: “Aștept să fiu judecată încă din luna octombrie a anului trecut”

Simona Halep a avut o reacţie dură după ce Agenţia Internaţională de Integritate din Tenis a amânat încă o dată audierea sportivei, care rămâne să fie suspendată provizoriu încă din luna octombrie:

„Încă odată, în această seară, sunt devastată. ITIA, din nou, pentru a treia oară, mi-a amânat audierea pentru o lună. Aștept să fiu judecată încă din luna octombrie a anului trecut.

ADVERTISEMENT

În decembrie, am reușit în sfârșit, datorită experților, să demonstrez că suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, ceea ce a cauzat testul pozitiv. Am solicitat, așa cum scrie și în regulamentul anti-doping, să mi se acorde o audiere rapidă: este dreptul meu, scrie în regulament!

ADVERTISEMENT

Din păcate, ITF (ITIA) mi-a amânat audierea de 3 ori: îmi blochează dreptul de a fi judecată la un tribunal independent și nu mi-au dat voie să particip în niciun turneu timp de 8 luni.

Acum știu deja că voi fi ratat Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Fără să menționez că îmi voi pierde toate punctele și locul în clasament”, a fost mesajul scris de Simona Halep în luna mai.