Anunțul americanilor după ce Simona Halep s-a antrenat pe hard. Când ar putea reveni românca în competiții

Simona Halep este suspendată provizoriu din tenis după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open. Audierea româncei ar putea avea loc la finalul lunii iunie. Dubla campioană de Grand Slam .

Anunțul americanilor după ce Simona Halep s-a antrenat pe hard

Simona Halep nu a jucat un meci oficial de aproape 10 luni. , însă audierea în fața judecătorilor a fost amânată pentru a treia oară la finalul lunii mai. Totuși, jucătoarea în vârstă de 31 de ani nu a stat departe de tenis.

Simona a mers în sudul Franței, la Academia Patrick Mouratoglou pentru antrenamente pe hard. După ce au văzut fotografiile de la antrenamentul Simonei Halep, jurnaliștii americani au precizat că românca ar putea reveni oficial în luna august la turneele din SUA și Canada.

„Alegerea de a se antrena pe hard este un semn că Simona așteaptă să concureze din nou după Wimbledon. Fără nicio îndoială, Halep are nevoie să rămână în formă pentru a fi pregătită să pătrundă într-o competiție acerbă.

Ultima dată când ea a jucat într-un meci oficial a fost în urmă cu aproape un an, la US Open, contra Dariei Snigur”, au scris jurnaliștii de la . Următoarea audiere a româncei este programată la finalul lunii iunie.

Simona Halep, acuzată pentru două încălcări separate ale programului anti-doping

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat în timpul turneului de la US Open 2022. Anul trecut la Flushing Meadows, sportiva născută la Constanța a pierdut în primul tur cu Daria Snigur. În luna mai, Simona Halep a primit o nouă lovitură din partea ITIA.

Organizația anti-doping a notificat că a descoperit „nereguli” în pașaportul biologic ceea ce reprezintă o încălcare separată a programului anti-doping față de contaminarea cu roxadustat. Sportiva din România s-a plâns în mai multe rânduri de felul în care Agenția Internațională de Integritate a Tenisului se ocupă de cazul său de dopaj.

„De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj. Am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite.

Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”, a fost o parte din mesajul postat de Simona Halep pe rețelele de socializare.