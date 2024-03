Ionuţ Lupescu, varianta surpriză pregătită de PSD şi PNL pentru Primăria Capitalei. Fostul fotbalist ar fi acceptat să fie “testat” în sondaje

Cele două mari partide vor un candidat independent pentru a avea cât mai mare credibilitate în ochii bucureștenilor, pe care să-l susțină toată lumea. În consecință, așa cum povestea inclusiv Nicolae Ciucă, se discută cu mai multe personaje cel puțin interesante, printre care fotbaliști sau oameni de afaceri.

Ionuț Lupescu, candidatul PSD – PNL la Primăria Bucureștiului?

Așadar, pe lângă patronul Altex, Dan Ostahie, care ar fi o variantă pentru Primăria Capitalei, acum este vehiculat numele lui Ionuț Lupescu. Fostul mare fotbalist al Generației de Aur ar urma să fie ”măsurat”, la fel ca și probabil alți 5 candidați, totul ca PSD și PNL să găsească varianta câștigătoare.

”Am văzut toate discuțiile și tot ceea ce s-a relatat, PNL va continua să aibă astfel de discuții pentru că avem nevoie în politică de oameni care au performat în diverse domenii de activitate.

Iar domnul Ostahie e antreprenor de succes, dacă va considera că poate să facă pasul spre politică. Nu i-am propus să fie candidat, corect e să fie consultat, întrebat dacă poate fi sau nu sondat”, explicat Nicolae Ciucă, atunci când era rugat să comenteze nominalizarea lui Dan Ostahie drept candidat la Primăria Generală.

Acum, conform , ar fi venit rândul lui Ionuț Lupescu să prindă lista scurtă a PNL și PSD. Cu toate acestea, așa cum și Nicolae Ciucă anunța, este doar o listă pe care sunt introduși cât mai mulți oameni importanți, pentru a vedea care dintre ei ar avea șanse reale să câștige Primăria Capitalei.

Mitică Dragomir, despre posibila candidatură a lui Ionuț Lupescu

Desigur, Mitică Dragomir nu putea să stea departe de această informație, pe care a comentat-o în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Pe scurt, Oracolul FANATIK crede că o posibilă candidatură a lui Ionuț Lupescu la Primăria Capitalei este o simplă glumă, pentru că acesta nu ar avea experiența necesară pentru așa post.

. Politica este ciudată. Pentru ministru la sport da, dar Primăria Capitalei? Aici trebuie să fii un gospodar, nu cred. Pe Lupescu eu îl susțin dacă intră în politică să fie ministrul sportului. Povești. S-ar putea să se descurce, am o impresie foarte bună despre el, chiar dacă mi-a fost adversar.

, se bagă el la pușcărie? E pușcărie curată. Ce Dumnezeu! Vorbeam astăzi cu Cristi, dacă aveam cu 10 ani mai puțin, la Sectorul 1 mă duceam, unde să mă duc la 78 de ani. Nu mai e de mine, gata! Eu mă țin de emisiuni. E o glumă cu Lupescu. Total. Când îl pui, trebuie confruntare cu Piedone, sau cu doamna Firea, pff. Îl spulberă.

Cum Băsescu atunci când a concurat cu mine și cu Geoană, eu am ținut cu Băsescu. Eu am ieșit pe locul 3 atunci la Capitală, am vrut la 1, dar nu m-a lăsat Vadim. Trebuie să fii om politic, tot îi aud cum vorbesc de independenți, băi oameni buni politicul trebuie să vină, are în spate partidul care-l ajută. Cine dracu’ îl ajută? Ce să faci mă cu un independent, cine îl susține? Când vrea să facă o grădiniță. Firea ca independentă câștigă sigur”, a declarat Mitică Dragomir.

