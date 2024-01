Membrii ”Generației de Aur”, împreună la avanpremiera filmului ”Hai România”. Ilie Dumitrescu: ”Am retrăit emoțiile”

a super documentarului despre cea mai importantă perioadă din fotbalul românesc. Filmul va fi disponibil în toate cinematografele și va relata povestea unor mai fotbaliști români.

Filmul ”Hai România”, văzut în premieră de ”Generația de Aur”

Cu o lună înainte de marea lansare, membrii ”Generației de Aur” s-au strâns în Centrul Vechi pentru a viziona în premieră filmul ”Hai România”. Toți cei prezenți au retrăit emoțiile unor performanțe uriașe realizate pe plan internațional.

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a mărturisit că odată cu ajungerea la maturitate toți cei care au făcut parte din această generație realizează că au fost foarte aproape de un rezultat istoric la Cupa Mondială din 1994.

”Este un film, un documentar, realizat cu cele mai frumoase momente trăite de noi la națională, începând cu calificările, momentul ’92-’93, plus turneul final. Sunt momente speciale, am retrăit emoțiile, încărcătura, a fost ceva special.

Conștientizăm, pentru că acum, după ce am intrat în antrenorat, după ce am ajuns la maturitate, am fost aproape să realizăm o performanță pentru fotbalul românesc. Să nu poți gestiona ultimele minute te mișcă foarte tare, eram într-un moment foarte bun, nu aveam niciun complex față de nimeni”, a declarat Dumitrescu, la emisiunea .

Ilie Dumitrescu așteaptă ca filmul să fie bine primit de public

”Va fi acest documentar, va fi și meciul de retragere. E un lucru extraordinar. Sunt imagini, dar e foarte greu să le cuprinzi, să faci un mix, sunt și imagini din stradă. Mă bucur din suflet că acest documentar va începe cu Emerich Ienei. Cu el am debutat și mă bucur din suflet că e în acest documentar.

Vor fi Iordănescu, Ienei, Lucescu, plus Stelea, Prunea, Lăcătuș, Balint, Lupescu, Belodedici, Mihali, Petrescu, Dorinel Munteanu, Hagi, Sabău, eu, Răducioiu, Adrian Ilie, Mutu, Chivu, am mers și mai departe. Sunt foarte mulți implicați în acest documentar. E unul complex, e un proiect de suflet.

După o muncă extraordinară făcută de Călin Crețu și de echipa de regizori, e momentul să vedem și noi produsul final, pentru că până acum am văzut doar secvențe. Nu sunt ancorat în zona asta, dar sută la sută sunt foarte mulți oameni care doresc să vadă acest documentar, am primit multe mesaje pe rețelele de socializare.

Va fi din 1 martie în cinematografe. Repet, e un lucru extraordinar pentru că sunt mulți tineri care nu au trăit acele momente. Îmi doresc din suflet să fie o asistență cât mai mare”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

Documentarul, o lecție pentru generațiile actuale

Fostul atacant Adrian Ilie este de părere că actualii fotbaliști pot învăța foarte mult din acest documentar și a precizat că se pregătește intens pentru al ”Generației de Aur”, care va avea loc pe 25 mai.

”S-a dezvoltat foarte mult tehnologia, au apărut filme cu jucători de fotbal, cu atleți. Mă bucur că fac și eu parte din această generație și am luat parte la un film. Sunt senzații de melancolie, știu că am trecut pe acolo și am făcut niște lucruri pozitive la echipa națională.

Tinerii pot să se uite la acest documentar, pot învăța ceva de la cei care au vorbit acolo. Eu sper că și generația următoare să învețe de la acești copii care s-au calificat la Euro. Mai este până la acel meci (n.r. meciul de retragere al Generației de Aur), dar sunt pregătit. Ne pregătim de meci, trebuie să arătăm ca la 20 de ani”, a afirmat Adi Ilie.

”Cobra” a vorbit și despre șansele actualei generații de la naționala României de a trece de faza grupelor la Euro 2024: ”Depinde de jucători, sunt sprijiniți de Federație, de antrenor, toți vor munci pentru lucrul acesta.

Eu am încredere în ei că, după ce ne-au calificat, vor trece și de grupe. Nu știu cât noroc putem să avem, sper să avem norocul să trecem de grupe. Toate meciurile vor fi puternice”.

Gică Popescu, mândru ce a realizat la națională

Gică Popescu a fost și el prezent la prima vizionare a filmului. ”Baciul” și-a adus aminte de momentele trăite în 1994 și a vorbit despre experiența de actor în noul film dedicat ”Generației de Aur”.

”Asta ne mai rămâne, să devenim actori, cu fotbalul am terminat-o de ceva timp. Ar mai fi ultima apariție pe teren, 25 mai, așteptăm cât mai multă lume la stadion să ne luăm rămas bun de la cea mai bună echipă națională din fotbalul românesc.

Au fost filmări care ne-au făcut o plăcere extraordinară, ne-au adus aminte de toate momentele senzaționale pe care le-am petrecut în tricoul echipei naționale, cinci calificări în zece ani nu sunt puține. A fost cea mai frumoasă perioadă a echipei naționale.

Ne-a făcut plăcere să filmăm, să ne aducem aminte de momentele extraordinare pe care le-am avut și de cele mai puțin frumoase, pentru că am avut și calificări pe care le-am pierdut. Una peste alta, suntem mândri că am lăsat în spate o istorie frumoasă, o istorie plină de calificări și de performanțe pe care o așteptăm de foarte mult timp să se repete.

Este anul Generației de Aur, este ultimul nostru an, ultima noastră apariție. Sperăm să facem față, pentru că de partea cealaltă va fi o echipă de vedete importante, dar cred că, așa cum am spus, acest grup de jucători extraordinari merită un stadion plin și un meci de rămas bun cu lacrimi, cu îmbrățișări.

Îmi aduc aminte că în timpul Mondialului din ’94, imaginile pe care le vedeam înainte erau manifestările de la București. Era cea mai bună încărcare pe care o putea pune pe masă nea Puiu. A fost inspirat să ne arate acele momente extraordinare”, a precizat Gică Popescu.

Lăcătuș ar fi vrut ca acest film să se fi făcut mai de mult

”Întotdeauna a fost și va rămâne o mare plăcere. Atunci când te revezi cu foștii colegi de echipă, prieteni pe care i-ai avut perioade foarte lungi, pe care nu le poți uita. Pentru toți e o mare plăcere să ne revedem.

Poate cine știe, întâi și întâi aș vrea să-i felicit pe cei care au avut această idee și care au avut o muncă foarte grea de făcut. Poate trebuia făcut mai de demult, dar niciodată nu este prea târziu, e important pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru cei tineri, cei care sunt iubitori de fotbal să își dea seama ce înseamnă să faci o performanță mare.

E greu să spui dacă treci de grupe la Euro, nu poți să faci asemenea pronosticuri, nu va fi deloc simplu. Chiar dacă se spune că e o grupă accesibilă, totuși, sunt echipe destul de grele. Să sperăm că vom aduna puncte. Pentru a trece mai departe, ai nevoie de cel puțin trei puncte.

Să ne aducem aminte de perioada de la Campionatul European din Anglia, nu a fost deloc simplu să trecem peste ea. Așa că nu poți să te pui în locul altora, sunt alte generații de jucători. Le ținem pumnii, să sperăm că vor avea rezultate pozitive”, a declarat și Marius Lăcătuș.