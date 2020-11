Fundașul lui AEK Atena și al echipei naționale a României, Ionuț Nedelcearu, a vorbit într-un interviu acordat site-ului FRF despre provocările întâlnite la noul său club, dar și despre cum vede viitorul „tricolorilor”.

Convocat pentru meciurile cu Belarus, Norvegia și Irlanda de Nord, fostul fundaș dinamovist nu concepe încă o campanie de calificare ratată pentru națională.

De asemenea, el așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu Erling Haaland și crede că rețeta succesului naționalei constă într-o atitudine proactivă, nu reactivă, prim impunerea propriului stil de joc.

Ionuț Nedelcearu nu vrea să audă de încă o ratare: „Nu mai suntem tineri”

Parte din generația care a dus România până în semifinalele ultimului campionat european destinat naționalelor U21, Nedelcearu a ajuns acum la 24 de ani și crede că este momentul ca el și generația lui să își impună punctul de vedere și la selecționata lui Mirel Rădoi și să obțină o mult-așteptată calificare la un turneu final.

Fostul fundaș dinamovist a comentat și colaborarea pe care a avut-o la lotul reprezentativ cu fundașii Vlad Chiricheș, Iulian Cristea sau Dragoș Grigore și susține că fotbaliștii experimentați alături de care a jucat l-au ajutat mult să își ridice nivelul jocului.

Transferat recent de AEK Atena din Rusia, acolo unde juca pentru UFA, fostul căpitan al echipei din șoseaua Ștefan cel Mare a dezvăluit că nu are preferințe cu privire la viitorii adversari ai României din calificările pentru Cupa Mondială din 2022 și a anunțat că este nerăbdător să dea piept cu Erling Haaland, vârful Norvegiei.

„Nu a fost deloc ușor luna trecută, la meciurile României. De pe margine, e mult mai greu. Nu sunt în măsură să trag concluzii, dar cu siguranță se putea mult mai mult. Când ai trei înfrângeri, e clar că ceva nu merge și se poate mult mai mult. Dar sper ca acum, la această convocare, să obținem trei victorii. Cred că putem.

Noi (n.r. cei care au fost la U21) nu mai suntem tineri. Toată lumea ne consideră tineri, însă nu este așa. A fost presiune după Euro, lumea aștepta de la noi să avem aceleași performanțe și la echipa mare. Însă este o diferență. Pas cu pas, însă, cred că vom putea face aceleași lucruri și la echipa mare.

Totuși, nu contează că ai făcut performanță acum un an sau doi la U21 sau la echipa de club. La echipa națională trebuie să joace cine este cel mai în formă. „Mister” va decide cine e cel mai în formă când vom începe calificările, iar cine intră în teren trebuie să dea totul ca să obținem calificarea, fiindcă deja trec anii, calificări prea multe nu avem nici eu nici generația mea și trebuie să luăm parte la turneele finale.

Din punctul meu de vedere, trebuie să avem mult mai multă încredere în noi, pentru că avem valoare. Suntem valoroși, jucăm la echipe bune și cred că dacă am fi mai uniți și mai încrezători în forțele noastre, am putea face pasul către turneele finale. M-am înțeles bine cu toți colegii din centrul apărării, în special cu jucătorii experimentați, pentru că au atâtea meciuri. Am avut ce învăța de la ei și încă a, dar mai departe decide „Mister”.

Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu Haaland. Îmi doresc să văd la ce nivel mă aflu și dacă pot face față unui asemenea atacant. Nu contează ce adversari vom avea, cred că o să avem tot felul de oponenți în grupa viitoare. Trebuie să ne axăm pe jocul nostru.

Așa a fost și la U21, nici nu mai conta cu cine jucăm. Am știut de la început ce trebuie să facem și așa trebuie să fim și la echipa mare. Trebuie să avem de la bun început principiile fixate, să ne facem jocul și cu siguranță vom câștiga dacă ne axăm doar pe jocul nostru”, a spus Nedelcearu într-un interviu acordat site-ului FRF.

Cum a fost mutarea la AEK Atena: „A trebuit să prind din mers tactica”

Din fericire pentru Ionuț Nedelcearu, numele său nu va putea să fie legat de rușinile pe care naționala României le-a îndurat pe parcursul lunii octombrie. „Tricolorii” au jucat atunci cu Islanda, în semifinalele barajului pentru Euro 2020, dar și cu Norvegia și Austria în Liga Națiunilor. România a pierdut toate cele trei partide, reușind să înscrie un singur gol, în Islanda.

Fundașul central în vârstă de 24 de ani a fost „învoit” de Mirel Rădoi, care i-a permis să meargă în Grecia pentru a finaliza mutarea la Atena înainte de expirarea perioadei de transferuri. Nedelcearu a povestit cum a decurs perioada de adaptare la clubul din capitala țării elene și i-a transmis și un mesaj și fostului său antrenor, Gheorghe Mulțescu, cel care va împlini 69 de ani în data de 13 noiembrie.

„Nu am avut prea mult timp de adaptare la AEK Atena. După o săptămână, deja a venit primul meci oficial și a trebuit să joc, să prind din mers tactica echipei și cerințele antrenorului. Nu a fost ușor, dar mă bucur că am avut parte de un colectiv bun care m-a primit cum se cuvine și mi-a făcut adaptarea ușoară.

Cel mai mare câștig este, în primul rând, că am meciuri în Europa League. Este o cu totul și cu totul altă intensitate, sunt adversari buni, care te ajută să vezi ce înseamnă acest nivel. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu mergeam să semnez cu AEK, dar primul gând atunci când a venit oferta a fost să merg să semnez, pentru că știam că acesta e viitorul meu. Am muncit mult, am vrut să merg acolo și mi-am expus dorința inclusiv în fața staff-ului, familiei, cu toții au fost de acord și m-au înțeles, inclusiv Mirel Rădoi. Pentru asta, îi mulțumesc.

Îi urez lui Gigi Mulțescu la mulți ani și multă sănătate, pentru că în aceste momente sănătatea este cea mai importantă. Suporterilor le transmit să fie în continuare alături de noi, pentru că vom da totul ca să îi facem mândri”, a completat Ionuț Nedelcearu.

„Tricolorii” lui Mirel Rădoi vor avea ocazia să își ia revanșa în fața fanilor supărați după dezastrul din octombrie, pe parcursul săptămânii viitoare. România evoluează în data de 11 noiembrie, miercuri, contra Belarusului, într-un amical ce se va disputa la Ploiești. Apoi, „tricolorii” vor da piept cu Norvegia, la București (15 noimebrie), înainte de a se deplasa la Belfast, pentru duelul cu Irlanda de Nord. Meciurile cu nordicii și cu nord-irlandezii vor conta pentru Liga Națiunilor.