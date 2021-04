Ionuț Negoiță explică de ce a vândut Dinamo: „Are cei mai mulți dușmani! E cea mai urâtă echipă!”

Ionuț Negoiță, fostul finanțator al lui Dinamo, a dezvăluit motivul pentru care a vândut pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

Negoiță a vorbit și despre problemele de la baza de antrenament de la Săftica și despre implicarea suporterilor-acționari în redresarea clubului care se confruntă cu probleme financiare uriașe.

Ionuț Negoiță a făcut și o declarație surprinzătoare, care ridică mari semne de întrebare pentru orice posibil finanțator care ar vrea să se implice la clubul din Ștefan cel Mare.

Ionuț Negoiță: „Cum scoate capul, cum se unesc forțele…”

Afaceristul a fost patron la Dinamo în perioada 2013-2020, ulterior cedând pachetul majoritar de acțiuni lui Pablo Cortacero, un presupus finanțator din Spania, între timp dispărut.

Ionuț Negoiță susține că în ciuda aparențelor Dinamo nu este un club tocmai iubit. Ba chiar ar avea un număr important de dușmani, acesta fiind și motivul pentru care a renunțat să mai investească în ”câini”.

”Cea mai mare greșeală a mea a fost că am investit în fotbal. Jocurile de culise și arbitrajele m-au făcut să renunț. Vreo 4 ani am încercat să îmi dau seama de fenomen și am înțeles că nu am nicio șansă. E foarte complicat! Dinamo are cei mai mulți dușmani! E cea mai urâtă echipă! Cum scoate capul, cum se unesc forțele și o… E foarte complicat pentru Dinamo!”, a spus Negoiță, la Digisport.

Ionuț Negoiță, săgeți către CFR, arbitraje și… Cortacero

Fostul finanțator al lui Dinamo a lăsat să se înțeleagă că o vină consistentă în decizia de a vinde clubul au avut-o arbitrajele potrivnice, în spatele cărora s-ar afla oficialii campioanei CFR Cluj.

”Am investit, dar dacă arbitrajul e ostil ce să facă (jucătorii – n.r.)? Nu ai voie să zici nimic că te cheamă la Comisii. Apare frustrarea. Arbitrajele sunt mizerabile! Uitați ce scandaluri sunt. De ce nu s-a introdus VAR-ul mai devreme? Că bani se găseau. Credeți că cei care au câștigat campionatul în ultimii ani pot fi bănuiți că au stat cu mâinile în sân?”, a spus Negoiță pentru sursa citată.

Despre acționariatul spaniol, Negoiță spune că nu știe nimic, dar și că aceștia au în continuare datorii către el.

”De spanioli nu mai știu nimic! Sunt niște datorii către firmele mele, dar nu contează suma. Contează să fie bine pentru Dinamo. Dacă spaniolii nu au făcut nimic până acum, nu cred că vor mai face nici de acum înainte”, a adăugat Negoiță.

Ce spune despre baza de antrenament de la Săftica

Ionuț Negoiță nu a evitat nici subiectul bazei de pregătire de la Săftica. Aceasta a fost aproape să intre în posesia statului din cauza unor datorii către ANAF, dar și către el.

”Referitor la baza Săftica mulți vorbesc aiurea și sunt tendențioși. E vorba despre un context în care s-a cumpărat niște teren din față, o societate, pentru că aveam nevoie de bani. Baza de antrenament, pe care se antrenează Dinamo, două terenuri de iarbă naturală, un teren de iarbă sintetică, pe care eu am făcut-o și am plătit 200.000 și ceva de euro, și o clădire sunt ale lui Dinamo.

La un moment dat s-au adunat datorii către stat și baza Săftica a lui Dinamo a fost pusă ca garanție pentru a reeșalona acele datorii. Ca urmare, dacă nu se plătea această tranșă, risca să piardă baza. O societate de-a mea are un teren în față, unde este un fel de livadă, nu a fost niciodată folosită ca bază. E clar că sunt niște datorii ale clubului Dinamo către niște societăți în care eu am o participare, am o legătură cu ele”, a explicat Negoiță.