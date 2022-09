Ionuț Popa a intrat în depresie după ce s-a încheiat Survivor România: „Nu puteam face nici sport”

Ionuț Popa a revenit cu greu la viața pe care o avea înainte de Survivor România. Fostul concurent din show-ul de la PRO TV a făcut o mărturisire în premieră în cadrul unei emisiuni de televiziune, una la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

Ionuț Popa, în depresie timp de trei luni după încheierea Survivor: „Nu puteam face nici sport”

Antrenorul de fitness care s-a remarcat în competiția filmată în Republica Dominicană, supranumit de prezentatorul Daniel Pavel ”Spartanul”, a intrat în depresie la scurtă vreme după ce s-a întors în România.

ADVERTISEMENT

Hunedoreanul a povestit în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV că i-a luat trei luni până să se reacomodeze cu oamenii. S-a confruntat de multe ori cu stări de anxietate. A reușit, în cele din urmă, să depășească episodul depresiv prin sport.

Tot el a recunoscut că nu avea chef de absolut nimic, iar din cauza faptului că a venit extrem de slăbit din junglă i-a luat ceva timp să se reapuce de antrenamentele sale de la sală.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut probleme cu somnul după emisiune. Am avut, ca să zic așa, probleme psihice. Am avut depresie, anxietate față de oameni.

Noi nu vedeam acolo oameni, ci doar junglă, mai ales când am rămas ultimii patru. Când m-am întors, mi-a luat undeva la trei luni (n.r.: să își revină psihic). Ideea e că sportul mă ajută foarte mult, însă nu puteam face nici sport atunci”, a declarat Ionuț Popa

ADVERTISEMENT

Antrenorul de fitness, pe locul trei în marea finală

al concursului Survivor România, unde a făcut echipă cu Alex Delea (câștigătorul), Alexandru Nedelcu, Ștefania Ștefan și Blaze, printre alții.

Show-ul Survivor s-a încheiat pe 31 mai 2022. Ionuț Popa, ajuns în finală, a pierdut la duelul SMS-urilor în fața Elenei Chiriac. Aceasta s-a clasat, așadar, pe locul al treilea. , cu deznodământul deja bine cunoscut.