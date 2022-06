Ionuț Popa de la Survivor România, dezvăluiri despre cât de dură a fost experiența din Dominicană și accidentul de motor: „Arsurile mi-au provocat cicatrici”

Ionuț Popa vrea să investească o parte din banii câștigați la Survivor, în dezvoltarea sa personală. Iar diferența o va investi în reamenajarea imobilului pe care îl deține la Petroșani. Patricia, iubita lui Ionuț Popa de la Survivor România 2022, are în comun cu fostul Războinic pasiunea pentru sport. Cei doi au împreună un fiu de patru ani, pe nume David.

Ionuț Popa de la Survivor: ”Experiența Survivor a fost una foarte grea”

Ionuț Popa este fericit că a rezistat în până la final. Cu toate acestea, într-un interviu pentru FANATIK, el recunoaște că a avut momente de slăbiciune în care a vrut să renunțe. Consideră Survivor un test pe care l-a trecut cu brio. Antrenorul mai vorbește despre tatuajele pe care le are, dar și despre accidentul de motor. pe care l-a avut în trecut.

Ce ai făcut la Survivor? Cum a fost experiența pentru tine?

– La Survivor am ajuns până în semifinală și sunt foarte mândru de tot parcursul meu. Mi-ar fi plăcut să câștig, dar din păcate, nu m-am mai putut concentra la finalul probelor. Experiența Survivor a fost una foarte grea, dar și cu momente frumoase din care am învățat multe lucruri. Nu m-am gândit vreodată că pot trăi pe o insulă fără mâncare, fără să fac duș sau purtând aceleași haine timp de cinci luni.

Ai fost la un pas să câștigi… Cât de mult regreți? Ce nu a mers?

– Nu am regrete în viață. Dacă aș regreta ceva din ceea ce am făcut, nu aș mai fi persoana care sunt astăzi. Din păcate, pe finalul competiției nu mi-am mai găsit acel „focus” pe care l-am avut pe parcursul emisiunii. Chiar dacă nu am câștigat, sunt foarte bucuros că am ajuns până în semifinală.

Cu siguranță oamenii care mă iubesc, și vreau să vă spun că sunt foarte mulți, sunt mândri de mine, de ceea ce am realizat la Survivor, de toată evoluția mea. Cel mai important este că știu sigur că pentru David, băiețelul meu, sunt un exemplu de urmat și se mândrește foarte mult că sunt tăticul lui.

”Am avut și eu momente de slăbiciune în care am vrut să renunț”

Totuși, ai rezistat foarte mult în competiție… A fost greu?

– Da, a fost foarte greu! Mă bucur din suflet că am rezistat până la final, deși am avut și eu momente de slăbiciune în care am vrut să renunț. Survivor a fost un test și eu l-am trecut cu brio. Sunt SURVIVOR!

Ce vei face cu banii câștigați?

– O parte din banii pe care i-am câștigat am să o investesc în dezvoltarea mea personală, iar diferența o voi investi în reamenajarea imobilului pe care îl dețin la Petroșani.

Fiul tău ce spune? Familia?

– Fiul meu a fost cel mai mare susținător și este foarte mândru de mine. Nu știu ce a fost în sufletele părinților mei, văzându-mă trăind în acele condiții, dar cu siguranță se bucură enorm că am ajuns atât de departe și sunt mândri că am rezistat, deși a fost foarte greu.

”Mi-au provocat cicatrici pe suprafața corpului”

Cum a fost cu accidentul de motor? Ți-ai revenit greu?

– Arsurile suferite în urma accidentului cu motorul mi-au provocat cicatrici pe suprafața corpului și încă mai resimt umărul stâng, după ce mi-a fost dislocat. Atunci am avut cele mai mari dureri din viața mea și îmi aduc aminte și acum de momentele dureroase prin care am trecut, atât fizice, cât și psihice.

După această întâmplare mai puțin fericită, am fost și sunt recunoscător că am mai primit o șansă la viață.

Ai multe tatuaje. Ce reprezintă ele și când le-ai făcut?

– Da, îmi plac tatuajele și au o însemnătate emoțională. Le-am făcut pe parcursul a mai mulți ani și încă îmi doresc să îmi mai fac.

Ai făcut baie într-o cascadă rece… Ai vrut să te testezi înainte de Survivor?

– Sunt tipul de om căruia îi plac provocările, mai ales cele care mă scot din zona de confort. Fac dușuri și băi în apă rece de câțiva ani deoarece am descoperit că au foarte multe beneficii, în special din punct de vedere al psihicului.

Trăim într-o societate în care oamenii se complac în rutina zilnică și nu vor să iasă din zona de confort, dar soluția pentru a evolua este să părăsești zona de confort. Rutina mea cuprinde mai multe activități care mă ajută să evoluez deoarece îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea.

Ai propria sală/afacere sau lucrezi pentru cineva?

Își dorește o sală de fitness

– Încă nu am propria mea sală de fitness, dar cu siguranță îmi voi îndeplini acest vis într-o zi.

Ce planuri ai pentru viitor?

– În viitor, voi realiza vloguri dedicate sportului pentru a inspira și a motiva oamenii, în special tinerii. Vreau să am un impact pozitiv asupra societății, să promovez un stil de viață sănătos, să ajut oamenii să evolueze. Pentru că, pe lângă multe altele, acestea m-au ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Dacă eu am putut, cu siguranță poate oricine, dar ca să reușești trebuie să depui un efort colosal și să faci sacrificii. În spatele a ceea ce s-a văzut la Survivor este foarte multă muncă, atât fizică, cât și psihică.