Ionuț Rada, un fotbalist norocos! Cum a trăit din ambele tabere derby-ul Rapid – FCSB: „A fost ceva aparte!”. Exclusiv

Rapid – FCSB este capul de afiș al acestui început de sezon din Casa Pariurilor Liga 1, iar atmosfera pe Arena Națională se anunță a fi una incendiară, cu peste .

Duelul declarațiilor a revenit și el în prim plan, fiind lăudat de după ce le-a răspuns rapidiștilor, în timp ce i-a dat și el replica lui Helmuth Duckadam.

Ionuț Rada, cele mai tari amintiri din derby-urile Rapid vs FCSB

FANATIK a stat de vorbă Ionuț Rada, cu fostul fundaș al Rapidului (2004-2007) și al FCSB (2007-2010), care a prefațat derby-ul de duminică, care e convins că va fi un spectacol total și în care e posibil orice rezultat: „Cu siguranță este în continuare un derby! Eu mă bucur și aștept cu nerăbdare acest meci, mai ales că am jucat pentru amândouă. Indiferent de numele echipei FCSB sau Steaua eu cred că e derby. Va fi o luptă de mare orgolii și sunt două echipe ambițioase.

Ionuț Rada consideră că în Liga 1 a lipsit în ultimii ani sarea și piperul dinaintea derby-urilor, și anume acel duel al declarațiilor care crea atmosferă de meci mare cu multe zile înainte: „Declarațiile care au fost, să știi că îmi lipseau aceste declarații foarte mult! Îmi aduc aminte acum 10-15 ani când erau meciurile între Dinamo, Steaua și Rapid începea această luptă a declarațiilor cu o săptămână înainte de meci. Mă bucur că lucrurile nu escaladează și există respect. Îmi plac atâta timp cât nu se depășește limita, pentru că lumea nu vrea să vadă cancan sau scandal, ci un pic de orgoliu care dă culoare derby-ului. Mi-a plăcut cum s-a desfășurat această săptămână”.

La fel ca Daniel Pancu și Ionuț Rada e de părere că Rapidul e departe de statul de nou-promovată în Casa Pariurilor Liga 1 și a demonstrat asta în acest început de campionat, la fel ca echipa lui Mititelu: „Orice echipă care tradiție în fotbal și care promovează în prima ligă, cum s-a întâmplat și cu Juventus, e clar că are o tradiție în spate. Rapidul e pe hârtie o echipă nou-promovată, dar cu jucători experimentați și care a început foarte bine campionatul. Una e să vorbești de Rapid și alta de una care este chiar nou-promovată. Deci nu pune problema”.

Ionuț Rada se teme de incidente în tribune: „Sper ca spectacolul să nu degenereze!”

Fostul fotbalist câștigător a trei trofee cu Rapid așteaptă cu nerăbdare meciul de duminică seară și se bucură de interesul pentru acest meci, sperând că suporterii vor reveni în tribune și la celelalte echipe din Liga 1: „Să vezi din nou Național Arena plin după atâta timp… De mult ne doream acest lucru și va fi un spectacol total! Restul echipelor au de învățat și poate vor lua exemplul lor. Am putea spune că FCSB joacă în Liga 1, nu a avut problemele Rapidului care a intrat și insolvență și în faliment.

E un interes foarte mare pentru acest meci. Lumea își întoarce din nou fața către fotbal și asta și datorită Rapidului, acestor declarații și a oamenilor implicați. Într-adevăr, știm rezultatele FCSB-ului, dar ei încearcă să regăsească drumul spre performanță. În ultimii ani nu s-a mai întâmplat asta, dar e clar că s-a creat o emulație. Sper ca spectacolul din tribune să nu degenereze, iar pe teren să fie cât mai „încins” acest meci”.

Cum vede Ionuț Rada în acest sezon Rapid și FCSB. Cine e favorita lui la titlu

Ionuț Rada consideră că forța Rapidului și a FCSB-ului se va vedea cu adevărat înainte de pauza din iarnă, când cele două echipe își vor putea fixa cu adevărat un obiectiv foarte clar: „Toată lumea spune că CFR-ul e mare favorită la titlu, dar cred că până în iarnă vom vedea toate aceste patru-cinci echipe care se bat la primele locuri și este un examen pentru ele. CFR-ul pentru că o să aibă un program încărcat cu meciuri în cupele europene, iar FCSB, Rapid, Craiova, Sepsi, Botoșani, au un examen în față. Și în iarnă te poți întări acolo unde ai nevoie. Acum este mult mai devreme”.

Fostul stoper din Giulești și Ghencea a remarcat câțiva jucători tineri la ambele echipe, însă este îngrijorat de atenția pe care o primesc din partea presei și care putea să le influențeze evoluțiile, în combinație cu alți factori: „Sunt câțiva jucători care vin din spate și arată că au talent, tehnică și le place duelul unu contra unu. Ducem lipsă de astfel de jucători. Ștefan Pănoiu, Carnat, Octavian Popescu, Petrila. Sunt jucători foarte buni. Grija mea e atunci când începe să se scrie despre acești jucători, când încep să fie din ce în ce mai cunoscuți. Adversarii își adaptează jocul în funcție de ei.

Momentul în care ei vor putea face un pas în față la echipa lor sau în străinătate va conta foarte mult și de persoanele pe care le au acum în cadrul clubului Să îi țină motivați, să îi controleze și să le explice că banii și faima vin cu responsabilitate. E vorba de educație. Acum lucrurile se pot schimba de la o lună la alta în funcție de jocul lor, iar asta poate să îi dărâme sau să îi motiveze și să îi facă să crească”.

Analiza lui Ionuț Rada: Defensiva Rapidului vs individualitățile lui FCSB

Deși consideră că FCSB-ul se află într-o perioadă de decădere, Rada consideră că echipa lui Dinu Todoran are doi-trei jucători care pot decide oricând partida, în timp ce Rapidul are ca atuu forța defensivă, reușind să nu primească nici măcar un gol în primele patru partide: „Cu toții am văzut în ultimii ani care e planul patronului, acela de a vinde jucători, nu neapărat bazat pe performanță, dar au jucători de calitate în ofensivă. Sunt jucători care decid duelurile unu contra unu, precum Octavian Popescu, Andrei Cordea și Florin Tănase. De partea cealaltă, Rapid are o linie defensivă extrem de sigură, deci nu există nicio favorită clară”.

Cu toate astea, e de părere că pentru giuleșteni nu se poate vorbi deocamdată de playoff, însă această combinație de jucători experimentați și tineri de perspectivă ar putea fi rețeta succesului: „Rapid a făcut foarte multe achiziții, există entuziasm și asta s-a văzut și în joc și la nivel de declarații. Cred că este mult devreme să tragem concluzii dacă se pot bate la play off. Sunt sigur că jucătorii experimentați vor știi să gestioneze lucrurile.

Sunt sigur că acest mix pe care îl are Rapidul acum este tocmai bun pentru a ține această atmosferă și cu picioarele pe pământ pe cei din jurul lor. O să vină și rezultatele de egalitate, înfrângerile și presiunea publicului”.

Pentru mulți jucători ai Rapidului va fi primul derby, iar acest lucru ar putea fi punctul slab al echipei lui Mihai Iosif. Ionuț Rada e de părere că prezența în vestiar a lui Cristi Săpunaru și Dragoș Grigore poate fi cheia partidei: „E foarte important când ai în vestiar jucători precum Săpunaru, Dragoș Grigore și ceilalți veterani. Când ai o astfel de emulație și entuziasm, poate strica înaintea unui astfel de meci. Când te concentrezi prea mult nu este bine și sunt sigur că vocile importante din vestiarul Rapidului vor comunica asta și vor ține lucrurile sub control.

Pentru mulți va fi prima oară când vor juca cu 30.000 de spectatori și cu o asemenea presiune. La nivel psihologic se pot întâmpla multe lucruri. De-aia cred că Săpunaru încearcă să detensioneze lucrurile și să capteze atenția prin declarațiile sale”.

Cel mai frumos derby cu FCSB în tricoul Rapidului

Ionuț Rada știe foarte bine ce înseamnă meciurile dintre Rapid și FCSB. În mod surprinzător, cea mai frumoasă amintire de la partidele împotriva FCSB-ului a fost un 0-0 în Giulești: „Cred că cel mai frumos Rapid – Steaua pe care l-am trăit în tricoul alb-vișiniu și pe care l-am trăit atât de intens și cu un spectacol extraordinar, cu momente în care meciul a fost întrerupt, a fost acel 0-0 pe Giulești. A fost un derby foarte frumos chiar dacă a fost fără goluri.

Mi-a plăcut intensitatea, atmosfera. A fost ceva aparte pentru că ambele echipe erau în formă, aveau jucători și antrenori foarte buni. Am ales acest meci pentru că am simțit că ambele echipe nu meritau să câștige, dar nici să piardă.

Cel mai frumos derby cu Rapid în tricoul FCSB-ului

La doar un an distanță de la sfertul de finală de poveste dintre Rapid și FCSB, Ionuț Rada avea să ajungă în Ghencea. Nici până în ziua de azi nu a uitat primul derby împotriva fostei sale echipe, Rapid, din postura de jucător al roș-albaștrilor: „Iar în tricoul Stelei, culmea tot un 0-0, în Ghencea de această dată, la primul meu derby ca adversar al Rapidului. La fel, a fost un stadion plin, o atmosferă incredibilă și mi-a rămas în memorie.

Nu am avut probleme să mă adaptez la Steaua. Nu am avut probleme nici cu colegii, nici cu suporterii. Nici cu cei ai Rapidului, deși mă mai gândeam: ‘Cum să ajung eu la Steaua?’. Nu mă așteptam că voi fi primit atât de bine. Mă simțeam de parcă jucam de foarte mult timp”.

Ionuț Rada e nemulțumit de strategia lui Gigi Becali la FCSB: „E total schimbat față de perioada 2005-2010!”

Ionuț Rada i-a avut ca patroni pe George Copos și Gigi Becali, însă derapajele patronului FCSB din ultimii ani îl lasă fără cuvinte: „Eu cred că Gigi Becali este total schimbat față de perioada 2005-2006 și până în 2009-2010! De asta spun că pentru mine este o surpriză când văd toate aceste declarații, lucruri pe care le transmite la TV sau comunicările pe care le are cu antrenorul Stelei. Este ciudat așa pentru mine, pentru că el nu era așa! Din punctul meu de vedere este o surpriză ce văd acum.

Chiar dacă și în acea perioadă Gigi Becali era foarte implicat în viața echipei, Rada și coechipierii săi nu au avut niciodată senzația că la FCSB intrau pe teren jucători care nu meritau: „Chiar dacă atunci mai venea în vestiar sau mai mergea cu noi în cantonament, pur și simplu discutam de cu totul și cu totul altceva! Mai făcea glume, mi se părea o persoană care își dorește să facă performanță! Nu se punea problema să vină la ședința tehnică sau să simțim noi că joacă altcineva decât ar merita sau schimbări ca acum în prima repriză când se scot trei-patru jucători.

Eu am spus tot timpul că Gigi Becali greșește în acest moment cu ceea ce face la FCSB. A fost patronul pe care eu l-am avut și eu știu cum mergea echipa și cum funcționau lucrurile în acel moment. Îl cunosc foarte bine și nu am avut niciodată probleme. Erau antrenori care aveau un staff tehnic bun și care organiza antrenamentele, foloseau jucătorii cei mai buni”.

Poveste memorabilă cu Gigi Becali înainte de meciul cu Bate Borisov

„Sunt multe momente legate de Gigi Becali. Îmi aduc aminte că înainte de play-off-ul Ligii Campionilor cu Bate Borisov. A venit la noi să ne încurajeze și să ne facă crucea cu mir cu degetul pe frunte (n.r. râde). Era obiceiul lui pe care am văzut că în continuare îl face. Am auzit și de la alți jucători după ce am plecat de acolo că face asta în continuare.

Mi se părea haios, dar pe de altă parte vedeam că este serios și emoționat și că își dorește din tot sufletul să ajungem în Champions League. De asta spun că pentru mine este o surpriză. E cu totul și cu totul alt om față de cum era atunci!

Și declarațiile pe care le dădea atunci. Cumva noi eram obișnuiți, pentru că știam că în momentul în care venea în vestiar ne trata de parcă eram copiii lui! Glumea cu noi și ne zicea: ‘Hai, mă! Ce, v-ați supărat pe mine?!’. Lucruri frumoase!

Și chiar nu aveai cum să te superi pentru că el spunea că era întărâtat și de presă când făcea acele declarații. Dar acum făcând toate aceste lucruri cu toți antrenorii tineri și răspunsurile pe care le dă când este întrebat la emisiuni, că nu își dorește să aducă un staff tehnic cu experiență, pentru mine e o mare surpriză. Mi se pare că nu își mai dorește să facă performanță la nivel de Liga 1!”, a surprins fostul jucător al Rapidului și al lui FCSB.