Ionuț Varodi, noi detalii despre motivele plecării din Gașca Zurli: ”Ne-am semnat demisiile împreună”

Ionuț Varodi a făcut noi dezvăluiri despre demisia din . A plecat în aceeași zi cu ceilalți doi colegi, Vero Căliman și Răzvan Marina. Actorul a declarat că atmosfera tensionată l-a făcut să ia această decizie radicală.

Tânărul, cunoscut drept Bucătărașul Lulu, a mărturisit că a început să lucreze cu Mirela Retegan pe când avea numai 15 ani, însă în ultima perioadă lucrurile s-au înrăutățit. Din păcate, nu mai avea timp deloc pentru viața personală.

„Prima dată când am călcat în Zurli aveam 15 ani. Prima dată m-am gândit că eu nu aș vrea să fiu pe scenă fără colegii mei. Ne-am semnat demisiile împreună și am plecat împreună.

Am reușit să îmi iau niște zile libere, am urcat în primul tren și am mers la premiera evenimentului, am cumpărat bilete pentru mine și toată familia mea și am fost prezent în Arad”, a spus Ionuț Varodi în emisiunea La Măruță, de la .

Ionuț Varodi, neapreciat în proiectul Gașca Zurli

Ionuț Varodi a mai subliniat că nu este deloc impresionat de lacrimile Mirelei Retegan care se pare că nu l-a apreciat la adevărata sa valoare. Tânărul a simțit acest lucru și crede că a contat asta, dar și problemele interne.

Nimeni nu pleacă de bine de nicăieri, a ținut să mai adauge fostul membru din Gașca Zurli. A făcut acest pas pentru binele său psihic, dar și pentru că depunea foarte multe eforturi și nu era deloc lăudat pentru asta.

Cu toate acestea tânărul este recunoscător că a făcut parte dintr-un proiect foarte frumos, care este și acum o adevărată comoară pentru România și copiii ei. Mai spune că a fost o ceartă mai aprinsă în momentul plecării sale.

„Nu ne-am certat. Probabil se aștepta la asta, demisia fiind punctul în care am fost adus. A fost o discuție puțin mai aprinsă decât în mod normal. Dar știam clar că tot răul e spre binele nostru”, a mai spus Ionuț Varodi.