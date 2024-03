Scandal total în Gașca Zurli. Dezvăluiri neașteptate de la un membru de bază care și-a dat demisia, după mai bine de 10 ani de activitate. Tânărul susține că nu a avut de ales și de aceea a ajuns în acest punct al vieții sale.

Zarvă mare în Gașca Zurli. de la un actor important, care a plecat de curând din celebra trupă. Ionuț Varodi, cel care l-a interpretat ani la rândul pe Bucătărașul Lulu, a intrat în conflict cu fondatoarea formației, Mirela Retegan.

Artistul a declarat că urăște nedreptatea și manipularea, motiv pentru care a ieșit în față să vorbească despre ce este ascunde în spatele succesului. Dezvăluirea sa a fost făcută în cadrul emisiunii La Măruță, la rubrica Sosurile iuți.

La întrebarea ce sentiment îl încearcă atunci când vine vorba de fondatoarea grupului, acesta a răspuns „recunoștință combinată cu nedreptate”. În plus, a subliniat că mulțumită afaceristei a ajuns unde este în prezent.

„Pentru că mi-a dat șansa și ocazia și să intru în lumea asta în care am intrat și să fac parte din Gașcă. Am fost recunoscător de-a lungul anilor și sunt în continuare pentru că am primit o șansă unică.

Nu sunt orice om care a plecat de la locul de muncă. Faptul că am fost în lumea asta și am fost în Gașca Zurli cu siguranță îmi deschide acum, pe mai departe, mai multe portițe.

Modul în care s-a terminat mi s-a părut foarte nedrept și urât”, a spus Ionuț Varodi în show-ul de la . Bucătărașul Lulu nu a putut să spună care au fost motivele care l-au determinat să își dea demisia din Gașca Zurli.

Ionuț Varodi, despre continuarea proiectului Gașca Zurli

Ionuț Varodi este de părere că proiectul Mirelei Retegan, intitulat , va continua să activeze în industria românească. Cu toate acestea Lulu consideră că singura sa soluție a fost să pună punct acestui capitol.

„Din punctul meu de vedere se putea continua. Am plecat pentru că am fost adus până în punctul ăla în care singura soluție era demisia”, a mai spus actorul, mai arată sursa menționată anterior.

Fondatoarea trupei a declarat la rândul să nu se oprește aici și că își dorește să ajungă în toate orașele din România. Până în prezent a ajuns în foarte multe regiune din țara noastră și vrea să ducă visul mai departe.