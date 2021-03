ÎPS Teodosie, o nouă contră cu autoritățile! A chemat credincioșii noaptea la biserică

ÎPS Teodosie a avut o nouă contră cu autoritățile! Acesta a anunțat că a obținut acordul factorilor de decizie pentru ca credincioșii să poată participa la slujbele care se săvârșesc noaptea în această perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”De la ora 22:00 vom avea Acatistul. Am cerut la autorități și am luat o hotărâre, nu veți avea probleme, am cerut să aveți pe propria răspundere și această nevoie de a veni la biserică și în aceste zile, joia și sâmbăta.

Și în sâmbetele de dimineață pentru că plecați de acasă mulți de pe la 4 și sigur că vom cere și pentru Denii și pentru Înviere și toate trebuie să le facem pentru că nu e nimeni mai mare decât Dumnezeu și biserica este autonomă și trebuie să-și împlinească rostul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ÎPS Teodosie, o nouă contră cu autoritățile din Constanța!

Nimic să nu vă împuțineze dragostea de biserică, nădejdea în Dumnezeu și credința și întotdeauna să veniți”, a transmis ÎPS Teodosie credincioșilor.

Acesta a militat în ultima perioadă pentru ca toți credincioșii care vor să fie liberi să meargă la biserică oricând vor ei și să prăznuiască sărbătorile așa cum o făceau înainte de pandemie.

ADVERTISEMENT

Vă reamintim că duminica Ortodoxiei a fost stabilită ca sărbătoare în anul 843 când prima duminică din Postul Mare a căzut în data de 11 martie.

Atunci s-a sărbătorit victoria credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor care au tulburat viața Bisericii, multe sute de ani. Ultima erezie condamnată de sinodul al VII-lea ecumenic fiind cea împotriva icoanelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Vrem să facem în ziua Ortodoxiei măcar în jurul Catedralei, să ieșim cu icoane, care vreți aduceți o iconiță mică de acasă, cu distanță și toți după Sfânta Liturghie să ieșim în jurul Catedralei.

Vom fixa un traseu, vom fi rari, așa cum se cere, dar să mărturisim Ortodoxia în anul acesta de restricții pentru că acolo unde este frică și restricție trebuie să strălucească o lumină, lumina credinței noastre ortodoxe, care biruiește tot răul”, a anunțat ÎPS Teodosie.

ADVERTISEMENT