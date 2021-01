ÎPS Teodosie, schimbare de discurs: susține campania de vaccinare anti-Covid. Ce le transmite credincioșilor

ÎPS Teodosie a făcut, din nou, o serie de comentarii referitoare la pandemia de Covid-19 și la campania de vaccinare desfășurată de autoritățile din România.

Discursul lui Teodosie s-a „îndulcit”, liderul bisericesc având „gânduri pozitive” despre vaccinul Pfizer, cel care a ajuns în România în ultimele săptămâni.

Teodosie susține că a fost informat suficient despre vaccin, astfel că îndeamnă lumea să se vaccineze anti-Covid, în ciuda tuturor teoriilor ale conspirației.

ÎPS Teodosie susține campania de vaccinare anti-Covid

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune”, a declarat Teodosie într-o discuție cu jurnaliștii, conform Hot News.

Mai mult, Teodosie a explicat că are încredere în știință: „Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice”.

ÎPS Teodosie s-a ales cu o plângere penală din partea unui cetățean, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru atitudinea avută pe durata întregii pandemii. Plângerea penală a fost depusă la Poliția Județeană Constanța și a fost trimisă joi Parchetului Curții de Apel.

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat și crede că plângerea penală e neîntemeiată. Între timp, BOR s-a aliat cu Ministerul Sănătății și va promova vaccinarea în rândul enoriașilor.

„Încheiem duminica și această săptămână cu bucurie și cu multă speranță pentru creștinii ortodocși sau catolici din România și de pe întreaga planetă. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a anunțat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinare în eparhii, printr-o broșură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură”, a scris Ministerul Sănătății pe Facebook.

Cea mai controversată declarație făcută de ÎPS Teodosie este cea referitoare la persoanele care ar putea muri de Covid-19. „Nu, cine vine la această sărbătoare, iar acolo este momentul să plece din viaţa aceasta, el pleacă la Dumnezeu. Dar a venit la sărbătoare. A venit însetat cu sufletul după Dumnezeu. Noi nu îi chemăm cu forţa, îi invităm”, a transmis Teodosie.

