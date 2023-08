Ireal! Milionarii din complexul Caelia – Mamaia nu și-au plătit întreținerea

Complexul Caelia din Mamaia are o istorie cu cântec, direct legată de numele fostului primar Radu Mazăre, însă important e că în acest complex rezidențial de lux, construit pe plajă, își fac vacanțele foarte mulți milionari și politicieni ai României, alături de alte vedete de la noi.

Milionarii din complexul Caelia – Mamaia nu și-au plătit întreținerea

Nu putea să lipsească din ecuație ”Oracolul” Mitică Dragomir, cel care deține un apartament în Caelia și care s-a întors recent de pe litoral, acolo unde a asistat la un incident șocant. ”Am fost 4 ore, la Mamaia. La Mamaia”, și-a început discursul Mitică Dragomir, aflat în studioul MAXProfețiile lui Mitică.

”Iar ai fost să faci combinații, să faci bani cum își place?”, a punctat Horia Ivanovici, vizibil amuzat. ”A fost o ședință a locatarilor a unui bloc acolo”, a replicat Mitică Dragomir. După ce a fost întrebat ce căuta acolo, Mitică Dragomir a oferit un răspuns la care nu se aștepta nimeni.

a fost chemat să medieze un conflict iscat după ce mai mulți locatari ai Caelia Residence din Mamaia nu și-au plătit întreținerea. ”Unii nu și-au plătit întreținerea, era unul dintre cei mai frumos din Mamaia”, a replicat, șugubăț, Dumitru Dragomir.

”Hai, nu pot să cred, milionarii din complexul Caelia nu și-au plătit?”, a continuat Horia Ivanovici, vizibil amuzat de situație. ”Un sfert din milionari nu și-au plătit chiria, să nu dau nume, sunt doi care au apartament de peste 400 metri pătrați, care costă peste 2 milioane de euro. Dar nu și-a plătit întreținerea”, a completat ”Oracolul” FANATIK.

Dragomir a explicat cum a reușit să cumpere un apartament de lux în acest complex rezidențial, direct de la bunul său prieten Viorel Păunescu. ”A fost al lui, ultimii 40 de ani am stat mai mult cu Păunescu decât cu familia mea. Când el a făcut atunci, era un complex de lux cum nu a mai existat. E lângă REX. Eu fiind frate cu el, prieten cu el, mi-a făcut un preț prietenesc, am fost primul care am cumpărat. Când nici groapa de fundație nu era făcută.

Cine mai stă acolo? Nu dau nume, nu e frumos să spui. Sunt oameni politici, milionari, un sfert din ei nu și-au plătit întreținerea. Pentru Constanța, nu doar pentru Mamaia, e ceva de referință. Cel mai frumos”, a punctat Mitică Dragomir. ”Nu pot să cred. Ce tare, băi oameni buni ce nație suntem. Auzi mă, 2 milioane jumate penthouse-ul și ăia nu și-au plătit întreținerea”, a concluzionat Horia Ivanovici, aflat alături de Dumitru Dragomir în studioul emisiunii MAXProfețiile lui Mitică

