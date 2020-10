Irina Bara scrie istorie la Roland Garros, dar vrea și mai mult: “Mi-ar plăcea să joc pe Chatrier”

Irina Bara s-a calificat în turul 3 de la Roland Garros 2020, după ce a învins-o pe Alison van Uytvank. Jucătoarea din Belgia a abandonat în setul doi, când Irina mai avea doar două game-uri până la victorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În turul următor de la Roland Garros, Irina Bara o va înfrunta pe Sofia Kenin, cea care a trecut astăzi de Ana Bogdan. Bara crede în șansa ei mai departe și chiar spune că ar vrea să se joace pe Philippe Chatrier următoarea partidă.

O jucătoare care poate realiza rezultate mari pe zgură, Irina Bara se apropie de intrarea în top 100. Va reuși asta dacă mai reușește încă o victorie la Paris. Și are toate armele pentru a o face.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Bara, luată la întrebări şi de jurnaliştii americani. Ce a spus despre Sofia Kenin, adversara din turul 3

FANATIK.RO a participat la conferința online a Irinei Bara de la Paris, la care jucătoarea din România a făcut pasul spre a fi o vedetă internaţională. A fost luată la întrebări şi de presa din America, interesată de povestea româncei care face senzaţie la Roland Garros 2020. Şi care o va înfrunta pe Sofia Kenin în turul 3.

Jurnaliştii americani au încercat să afle care este părerea Irinei despre Kenin, dar şi ce atuuri are pentru a câştiga un meci contra favoritei 4 a turneului. Bara şi-a lăudat viitoarea adversară, dar a avut grijă să îi asigure că poate produce surpriza.

ADVERTISEMENT

“Nu m-am gândit la următorul meci, voi vorbi cu antrenorul meu. Sofia e o jucătoare foarte bună, a câștigat Australian Open. Sper ca jocul meu să îi pună probleme, cred că pot face multe lucururi pe teren, am un joc complex.

Pentru amândouă emoțiile sunt acelelași, nu cred că e mai greu pentru ea fiind favorită. Mi-ar plăcea să am ocazia să joc pe Philippe Chatrier. Probabil voi vorbi și cu Ana să îmi spună cum a fost meciul cu Sofia, dar până la urmă suntem jucătoare diferite”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sofia Kenin pare să se teamă şi ea de elementul surpriză pe care Irina Bara îl poate aduce în partida de sâmbătă. A fost chiar pentru a urmări meciul cu Uytvank. Alături de tatăl ei, care îi este şi antrenor

“Nu am văzut că a fost Kenin la meciul meu, sper să o surprind. Ăsta este jocul meu, cu retur foarte bun. Joc de obicei cu jucătoare care servesc foarte bine și de asta am dezvoltat această armă”, a mai spus Kenin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Bara, fără emoţii în partida cu Alison van Uytvank: “De la început am fost stăpână pe joc”

Despre victoria cu Van Uytvank, Irina Bara spune că era pregătită să joace până la final şi că regretă că adversara s-a retras. Dar că victoria ei a fost una meritată.

“Am fost concentrată pe jocul meu, nici nu am observat că ea are probleme. Dar eram gata să joc până la final. Nu înseamnă neapărat că e o problemă dacă ai chemat fizioterapeutul. Am văzut cazuri de jucătoare care se descurcă mai bine după ce cheamă fizio.

ADVERTISEMENT

Nu este plăcut să se retragă adversara, îmi pare rău pentru ea. Dar cred că am meritat să câștig. De la început m-am simțit stăpână pe joc, speram să păstrez nivelul”, a mai spus Bara.