Irina Loghin a făcut declarații uluitoare despre Nelu Ploieșteanu, care s-a stins din viață din cauza infectării cu coronavirus. Interpreta de muzică populară l-a descris pe regretatul artist ca fiind modest și foarte așezat.

În cadrul emisiunii „La Măruță”, cântăreața a depănat amintiri legate de Nelu Ploieșteanu și spune că niciun artist nu îl poate egala. Irina Loghin este îndurerată de această pierdere și încă nu-și poate reveni din șoc.

Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică lăutărească și decesul lui a avut loc la o săptămână de când colega lui de breaslă, Cornelia Catanga, a pierdut lupta cu Covid-19.

Irina Loghin, devastată după moartea lui Nelu Ploieșteanu: „Era unicat. Pierdere foarte mare”

„Era de o modestie, cuminte, la locul lui, nu avea treabă cu bărfa, își vedea de treaba lui. El stătea în banca lui, nu voia să deranjeze pe nimeni. Era unicat. Din păcate aceste șlagăre pe care le cânta se pierd. Pierdere foarte mare Nelu Ploieșteanu. Aveau niște seri la Șarpele Roșu, o atmosferă extraordinară. Păcat, că nu mai cântă nimeni ca el!

Pe mine nopțile pierdute m-au lăsat cu o insomnie groaznică. Am fost în Germania, mi-au pus tot felul de aparate pe creier, ca să afle ce am, dar degeaba. Trebuie să fim atenți, să ne căutăm. Eu, slavă Domnului, am ajuns la o vârstă, dar se curăță mulți tineri și nu e drept!”, a declarat Irin Loghin la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Cântărețul era internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a spitalului Floreasca din Capitală. Cea care a anunțat tragicul eveniment a fost jurnalista Mara Bănică, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Speram să nu primesc niciodată vestea asta… Drum bun, nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu şi să-ti Odihnească sufletul în Rai!”, a scris aceasta pe Facebook.

Moartea lui Nelu Ploieșteanu, tragedie pentru vedetele din România

Mai multe vedete din România au comentat moartea lui Nelu Ploieșteanu, care a provocat multă tristețe în lumea muzicală. Horia Brenciu îl considera un om bun și sincer, dar și un artist de excepție.

„nea Nelu a fost un om bun, deschis și mereu la cravată roșie. Era acel gentleman printre lăutari. A avut un suflet onest și o inimă mai zburdalnică. Și-a făcut un nume cântând numai muzică românească și lăsa zâmbete oriunde mergea să performeze. O să-mi fie dor de el, de momentele noastre, de repetițiile în care m-a introdus în tainele melodiilor de inimă albastră. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Horia Brenciu pe Facebook.

Dintre aceste reacții nu a lipsit și cea a lui Dan Negru, care și-a amintit de drama pe care a trăit-o Nelu Ploieșteanu. „S-a dus Ploieșteanu. Povestea dramatică a lui Nea Nelu a fost legată de Mihăiță. O spunea mereu…”

„Mihăiță, băiatul lui, a rămas paralizat la pat în copilărie și un medic i-a spus atunci: ‘Dacă vrei să scapi, fă-i un duş fierbinte și deschide geamurile. O să-l tragă curentul şi o să moară’. Nea Nelu, tatăl, spunea îngrozit povestea. Și-a îngrijit copilul toată viața, până la 32 de ani când i s-a prăpădit.

Azi, nea Nelu l-a reîntâlnit pe Mihăiță. Am făcut cu nea Nelu audiențe de televziune istorice, d’alea uriașe, din golden-age-ul televiziunii, imposibil de egalat vreodată”, a povestit prezentatorul într-o postare pe Facebook.

Cezar Ouatu, Marcel Pavel și Florin Călinescu se numără printre vedetele care au ppstat mesaje emoționante după moartea lui Nelu Ploieșteanu. Interpretul de muzică lăutărească avea 70 de ani și a suferit un stop cardio-respirator.

Nelu Ploieșteanu a petrecut mai bine de două săptămâni la ATI și s-a luptat până în ultima clipă, după ce starea i s-a agravat. Artistul a refuza, inițial, internarea li alte investigații pe motiv că nu ar avea nimic grav, însă acest lucru l-a costat viața.