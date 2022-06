Irina Rimes lansează albumul Acasă: ”Prin acesta pun punct unui capitol mare, poate cel mai rebel”

”Acasă” este noul album pe care-l lansează Irina Rimes. Artista și-a transpus în el toate emoțiile și trăirile din ultima perioadă, prin 16 piese.

Ce spune Irina Rimes despre albumul ”Acasă”

Momentan, ”Acasă” s-a lansat online, în magazinele digitale, dar și fizic, în forma clasică de CD. Urmează să apară și o variantă pe vinil.

și ce reprezintă, mai exact, noul ei album muzical. Se referă la ascensiunea sa din ultima vreme, în care a avut parte atât de reușite, dar și de eșecuri.

”Prin acest album pun punct unui capitol mare, poate cel mai rebel, poate cel mai răzleț capitol al vieții mele. Am suferit, am visat, am vrut, am avut și apoi am pierdut, ca mai apoi să sufăr iar, am pierdut din nou, ca mai apoi să regăsesc.

Dar nu ceva ce am pierdut, ci mai degrabă ceva nou, ceva ce era tot timpul acolo și eu nu știam”, a spus Irina Rimes, potrivit

Irina Rimes descrie ”Acasă” drept cel mai ”concis” album al său de până în prezent. În el a făcut referire și la rădăcini.

”«Acasă» este despre întoarcerea la rădăcini, la cel cu care ești bine, adică tu în varianta ta relaxată și acceptată. Atunci când răsufli ușurat că te-ai regăsit pe tine, acasă, în brațele tale.

Eu am scris despre toate lucrurile acestea și le-am comprimat într-un album care este cel mai concis lansat de mine până acum, atât din punct de vedere muzical, dar și vizual”, a mai adăugat Irina Rimes.

Piese lansate în metaverse în noul album al Irinei Rimes

Unsprezece dintre piesele de pe album vor fi lansate în metaverse, ceea ce este o premieră pentru un cântăreț român. Alte două videoclipuri s-au filmat în timpul documentarului ”Pe drumul meu”.

De altfel, pe data de 8 iunie, Irina Rimes a interpretat melodiile de pe ”Acasă” alături de prieteni, familie și persoane cunoscute. Momentul a fost organizat în sufrageria ei, concept pe care solista îl respectă de câțiva ani și l-a numit ”Sufrageria Irinei”.