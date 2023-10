Irinel Columbeanu a dezvăluit cui i-a vândut, de fapt, vila de la Izvorani: “Mi-a dat niște bani”. Cine este actuala proprietara

Irinel Columbeanu a dezvăluit cui i-a vândut vila de la Izvorani, unde a locuit până să înceapă declinul financiar. În prezent, fostul afacerist locuiește la un azil.

Cui i-a vândut Irinel Columbeanu vila de la Izvorani. Cine e actuala proprietară

În ultimii ani, viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical. Fostul om de afaceri avea o avere de milioane de euro, însă a rămas fără bani, iar acum , același în care și tatăl său și-a petrecut ultimii ani din viață.

După ce a pierdut averea, Irinel Columbeanu a rămas și fără , care a ars în urma unui incendiu acum câțiva ani. Fostul milionar a spus că s-ar putea să nu-și mai poată recupera vreodată locuința în care a stat ani buni.

În prezent, casa îi aparține fostei sale avocate, care i-a dat niște bani pentru a o cumpăra de la el. Irinel Columbeanu nu a avut nici asigurare la fosta locuință, deoarece nu și-a mai permis să o plătească.

“E posibil să pot să îmi recuperez vila de la Izvorani. Casa este acum a unei avocate, care a fost a mea. Avocata mi-a dat niște bani. Un contract de vânzare cumpărare cu garanție imobiliară.

Nu am avut asigurare la casă, pentru că nu am avut bani să o plătesc. Banca a executat niște terenuri sub prețul pieței, era o banca grecească.

Am vândut tot, ceasul de la mână, niște monede de aur, tot ce aveam! Am crezut că o să-mi revin. Nu știu câți bani am pierdut, nu le-am ținut socoteala”, a spus Irinel Columbeanu în podcastul lui Serghei Mizil.

Ce pensie are Irinel Columbeanu

În prezent, Irinel Columbeanu primește o pensie mai mică de 2.000 de lei. Atunci când locuia în chirie, fostul om de afaceri a fost ajutat cu banii de fosta parteneră, Romanița Iovan, dar acum nu mai deține nicio proprietate.

În ultima vreme, acesta nu a mai fost ajutat de Romanița Iovan, dar nici de fosta soție, Monica Gabor, cu care a fost căsătorit timp de cinci ani.

“Primesc o pensie de 1.976 de lei pe lună, dar am poprire la bancă pe pensie. Romanița m-a ajutat să-mi plătesc chiria la ultimul apartament, pe care l-am avut într-un complex rezidențial.

În prezent, nu mai dețin nicio proprietate. Acum, însă, Romanița nu m-a mai ajutat, nici Monica, deloc”, a mai spus fostul om de afaceri în cadrul podcastului.