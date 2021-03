Își cunoaște Cristina Ich tatăl biologic sau nu? ”Eram mică atunci când a plecat”

Cristina Ich a vorbit franc despre tatăl biologic, care a plecat din căminul conjugal când era foarte mică. Vedeta a dezvăluit recent dacă a ajuns să facă pace cu părintele sale sau dacă a apucat să-l cunoască în cele din urmă.

Șatena a făcut toate demersurile necesare pentru a-și vedea părintele care a părăsit-o pe când avea numai doi ani. A plecat în străinătate, acolo unde locuiește bărbatul, însă cu puțin timp înainte de marea revedere a renunțat la ideea de a-l întâlni.

Iubita lui Alex Pițurcă nu regretă cele întâmplate și spune că nu simte nevoia să-și cunoască tatăl biologic pentru că golul acesta i-a fost umplut de tatăl vitreg, care a crescut-o de la vârsta de 12 ani. Cristina Ich chiar îi spune „tată” acestuia fără să stea pe gânduri.

Cristina Ich, despre tatăl biologic. Își cunoaște părintele sau nu?

„Ai meu s-au despărțit când eram foarte mică și încă nu conștientizam ce se întâmplă. Nu vreau să vorbesc despre această parte a vieții mele. Eram mică atunci când a plecat tatăl meu, aveam doi ani, nu-mi aduc prea multe aminte despre el.

Practic, nici nu-l cunosc. Nu simt nevoia. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Dar m-am răzgândit chiar înainte de a ne vedea. Nu eram pregătită. Nu am mai vrut dintr-odată să ne mai întâlnim. Așa am simțit.

L-am iertat într-o zi, dar am renunțat să-l mai caut. Tatăl meu vitreg a umplut totul golul. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută”, a spus Cristina Ich în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Frumoasa șatenă a fost crescută de mama sa, dar și de bunicii materni, având numai cuvinte de laudă la adresa femeii care a adus-o pe lume. Vedeta primește toată susținerea din partea mamei sale, căreia i-a dat acordul la vârsta de 12 ani pentru a se căsători din nou.

„Mama e eroina mea, e icoana mea. La 12 ani, mi-am găsit un tată vitreg. Pentru mine, tata este cel vitreg, nu tatăl meu biologic. Eu i-am zis mamei să se căsătorească. Este un om deosebit. El a mai fost căsătorit, dar nu a avut copii.

S-a purtat cu mine exemplar. Am crescut foarte fericită, pentru mine este tatăl meu și va rămâne toată viața. El și atât, nu caut pe altcineva”, a mai spus Cristina Ich despre mama și tatăl ei vitreg.

