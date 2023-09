Își revăd killer-ul în Universitatea Craiova – Sepsi! I-a scos din Cupa României și Europa

Marius Ștefănescu este killer-ul Universității Craiova de la Sepsi OSK, fiind și unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLiga. Confruntarea dintre cele două formații este programată sămbătă, de la ora 21:30, iar Laurențiu Reghecampf i-a pregătit intens pe „alb-albaștrii” pentru a câștiga cele trei puncte puse în joc.

Marius Ștefănescu, killer-ul Universității Craiova! Mijlocașul lui Sepsi i-a scos din Cupa României Betano și Europa

Universitatea Craiova strigă adunarea pe stadionul „Ion Oblemenco” după înfrângerile cu Farul Constanța și FCSB. Elevii lui Laurențiu Reghecampf speră la o revanșă în fața suporterilor „alb-albaștrii” după ultimele evoluții modeste din SuperLiga.

Totuși, elevii lui nu au o misiune tocmai accesibilă împotriva trupei lui Liviu Ciobotariu. Sepsi este invincibilă în SuperLiga, iar în preliminariile Conference League au reușit o performanță istorică pentru formația din Sfântu Gheorghe, fiind la un pas de calificarea în grupele competiției cu Bodo Glimt.

Universitatea Craiova a întâmpinat probleme de-a lungul timpului în confruntările cu Sepsi OSK, iar „alb-albaștrii” au trăit un coșmar la ultima întâlnire cu covăsnenii pe „Ion Oblemenco”. Se întâmpla în ultima etapă a play-off-ului din sezonul 2022-2023.

Trupa antrenată de Eugen Neagoe la acea vreme avea nevoie de cele trei puncte cu Sepsi pentru a spera la cupele europene și un rezultat favorabil în CFR Cluj – Farul Constanța. Gruparea din Sfântu Gheorghe și trupa lui Gică Hagi câștigaseră deja Cupa României Betano, respectiv titlul de campioană, însă nu și-au menajat jucătorii pentru ultima etapă.

Farul Constanța s-a impus cu 2-1 în Gruia, însă speranțele „alb-albaștrilor” pentru preliminariile Conference League au fost spulberate de Marius Ștefănescu. Mijlocașul oltean de la Sepsi a înscris în minutele de prelungire ale partidei și a scos-o pe Universitatea Craiova din cursa pentru ultimul loc ce asigura prezența în cupele europene.

Totuși, Marius Ștefănescu s-a mai făcut observat prin golurile marcate în poarta „alb-albaștrilor” și în Cupa României Betano în sezonul 2021-2022. Sepsi s-a impus cu scorul de 3-1 la general în semifinalele competiției, iar două dintre reușitele covăsnenilor au fost semnate de starul lui Sfântu Gheorghe.

Gigi Becali îl cere pe Marius Ștefănescu la națională: „Eu și Șucu am vrut să dăm un milion de euro”

Marius Ștefănescu a fost printre cei mai curtați jucători din SuperLiga în perioada de mercato, însă în cele din urmă mijlocașul a rămas la Sepsi OSK. l-a cerut pe starul din Sfântu Gheorghe la echipa națională în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu nu pot să spun cu cine să joace că nu sunt eu, eu spun ce văd că nu e în regulă. Și dacă eu văd de exemplu, cum îl îndrum eu pe el. Măi, Edi, eu și Șucu am vrut să dăm un milion pe Ștefănescu de la Sepsi. Eu totul rezum la bani. Eu așa rezum.

Dacă costă 5 lei și dacă costa 25 de lei, e mai bun ăla de 25 de lei. Și acum rezum. Eu și Șucu am vrut să dăm pe Ștefănescu un milion de euro. Am vrut să dăm un milion de euro pe un jucător în România, noi. Pe Sorescu l-am avut n-am dat nici 100.000.

Acum eu vin și întreb. Cum să fie Sorescu mai bun ca Ștefănescu? Băi Edi, eu dădeam pe Ștefănescu un milion și puteam să-l vând cu 2-3 milioane. Pe Sorescu nu dă nimeni 500.000. Și atunci te întreb care e mai bun după părerea ta atacant?”, a spus Gigi Becali.

Marius Ștefănescu a început fotbalul la Caracal! Cum a ajuns la Sepsi

Marius Ștefănescu a debutat în SuperLiga în tricoul lui Sepsi OSK, însă „perla” trupei lui Liviu Ciobotariu este oltean get-beget. Mijlocașul a povestit într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK care au pașii pe care i-a urmat în carieră înaintea transferului la Sfântu Gheorghe.

„Am fost la Caracal de la vârsta de 11 ani, am stat trei ani acolo, după aceea am plecat la Viitorul Mihai Georgescu. Următoarea echipă a fost în Târgu Secuiesc, unde am petrecut doi ani, iar în ultimul an am fost împrumutat de Sepsi la Târgu Secuiesc, și după am revenit la Sfântu Gheorghe.

Cu ajutorul domnului Mihai Georgescu de la Cluj am ajuns la Sepsi. La un moment m-a dus pe mine împreună cu alți colegi la Târgu Secuiesc și acolo m-au observat cei de la Sepsi și după un an petrecut la Târgu Secuiesc am semnat cu Sepsi, dar am mai stat un an acolo”, spunea Marius Ștefănescu.