Meciul Italia – Ţara Galilor are loc duminică, 20 iunie, cu începere de la ora 19:00, în Grupa A a turneului final al Euro 2020. Este ultima apariţie în faza grupelor pentru cele două reprezentative, pentru că acest meci face parte din etapa a 3-a şi ultima din Grupa A, motiv pentru care şi întâlnirea Elveţia – Turcia se dispută la aceeaşi oră.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă partida Italia – Ţara Galilor

Confruntarea Italia – Ţara Galilor se dispută duminică, 20 iunie, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico din Roma, acolo unde azzurri au jucat toate meciurile de la acest Euro şi au obţinut victorii cu 3-0 în faţa Turciei şi Elveţiei. Italia are 6 puncte şi e deja calificată în optimi, dar vrea să o facă de pe primul loc.

Ţara Galilor a avut şi ea un parcurs foarte bun, 1-1 în primul meci în compania Elveţiei şi apoi 2-0 cu Turcia şi are patru puncte. Ar putea încheia grupa pe prima poziţie doar dacă ar reuşi să detoneze bomba pe Olimpico.

Cine televizează partida Italia – Ţara Galilor

Partida se joacă duminică, 20 iunie, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico din Roma în etapa a 3-a şi ultima a Grupei A la Euro 2020. Este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalul Pro TV. Dar puteţi să o urmăriţi şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Roma vremea este însorită, cu temperaturi de 30 de grade, iar la ora jocului vor fi în jur de 28, ceea ce probabil va implica existenţa unor pauze de hidratare pe repriză. Este al doilea meci încredinţat de UEFA pentru a-l arbitra românului Ovidiu Haţegan.

Ce jucători importanţi lipsesc în meciul Italia – Ţara Galilor

nu îi poate avea la dispoziţie pe fundaşii Florenzi şi Chiellini, ambii cu probleme medicale, primul după primele 45 de minute ale meciului cu Turcia, al doilea în urma jocului cu Elveţia. Însă, motivând faptul că este foarte cald şi că deja trei partide în zece zile sunt multe, Mancini pregăteşte un turn-over masiv cu Ţara Galilor.

În apărare vor apărea nu mai puţin de trei jucători noi: pe dreapta Toloi, de la Atalanta, în centru, lângă Bonucci, interistul Bastoni, iar pe stânga Emerson Palmieri de la Chelsea. La mijloc reapare Marco Verratti, iar atacul e complet nou: Chiesa – Bellotti – Bernardeschi.

ADVERTISEMENT

Vrea să egaleze recordul lui Pozzo

Roberto Mancini a declarat că Italia nu concepe să nu încheie grupa pe locul 1 şi că nu va face nicio concesie galezilor. Dacă nu pierde acest meci Roberto Mancini va egala recordul de invincibilitate al ”squadrei azzurra” din perioada lui Vittorio Pozzo, adică de acum 82 de ani.

Cu Vittorio Pozzo, Italia a cunoscut invincibilitatea preţ de 30 de partide. A mai încercat acelaşi lucru şi Marcello Lippi, dar s-a oprit la cifra 25. Acum Roberto Mancini a ajuns la 29 de meciuri fără eşec şi dacă va depăşi şi hopul galez va reuşi să egaleze recordul.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru jocul Italia – Ţara Galilor

Deşi Roberto Mancini anunţă schimbări masive în formula de start, bookmakerii cred că Italia poate câştiga şi al treilea meci la acest Euro, pentru că are un lot foarte valoros şi cu jucători buni pentru toate posturile. Prin urmare Italia are cotă 1,60 să câştige şi acest meci, iar Gareth Bale şi colegii lui au primit nu mai puţin de 8,00. Egalul, un rezultat care nu trebuie exclus, are cota 3,90.

Sunt cinci precedente între cele două reprezentative, toate cu caracter oficial. Italia a obţinut patru victorii şi doar în 2002, în preliminariile Euro 2004, galezii au reuşit să bată Italia cu 2-1 la Cardiff. În rest succese clare pentru azzurri, în cele de acasă marcând mereu câte 4 goluri.

ADVERTISEMENT