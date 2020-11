Iubita lui Dani Oțil, fotografie indecentă de ziua ei. Cum a fost surprinsă Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu, iubita lui Dani Oțil, a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani și a încins imaginația admiratorilor de pe rețelele de socializare după ce a postat o fotografie în lenjerie intimă.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Fiind foarte discreți, cei doi au fost mereu rezervați în privința declarațiilor despre relația lor.

Astăzi, cu ocazia zilei sale de naștere, frumoasa blondină a făcut o postare surprinzătoare în mediul online, pozând provocator, doar în lenjerie intimă, iar fotografia a făcut furori printre internauți.

Iubita lui Dani Oțil, imagine amețitoare în mediul online

Iubita lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu, are o siluetă demnă de invidiat și se mândrește cu modul în care arată, dovadă fiind postările ei de pe rețelele de socializare. La 28 de ani, fotomodelul stârnește admirația tuturor urmăritorilor ei din mediul online.

Recent, cu ocazia zilei sale de naștere, frumoasa blondină a postat o fotografie amețitoare în mediul online, purtând doar lenjerie intimă, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

,,My first coffee while turning 28th🥳🥳🥳 (Prima mea cafea în timp ce fac 28 de ani)”, a scris partenera prezentatorului TV în dreptul fotografiei de pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Prisacariu 🙈🙊💃🐒 (@gabriela.prisacariu)

Mai apoi, Gabriela Prisăcariu sărbătorit alături de prietenii cei mai apropiați și de iubitul ei la un local din Capitală. Din păcate, ca urmare a restricțiilor impuse de autorități din cauza pandemiei, blondina nu s-a putut bucura de o petrecere mare și s-a rezumat la o ieșire restrânsă cu cei apropiați.

De asemenea, iubita lui Dani Oțil a avut parte de un tort special și delicios. Din postările de la Instastory, reiese că fotomodelul s-a simțit foarte bine în compania invitaților ei, seara fiind plină de distracție, râsete și voie bună. În imagini apare și matinalul de la Antena 1, Gabriela râzând cu gura până la urechi alături de iubitul ei, semn că cei doi se simt foarte bine unul în compania celuilalt.